Lassan fél éve húzódik a közigazgatás átszervezés, és a korábbi kritikák ellenére újabb munkavállalói beszámolók szólnak bénultságról, elakadásokról, tétlenségről. A kormányváltás után hónapokkal is feladat nélkül várakozó szakemberekről, rendezetlen áthelyezésekről és hiányzó szervezeti szabályzatokról írnak a Redditen, miközben más munkatársak szinte teljesíthetetlen határidőkkel küzdenek.

Kiszivárgott: katasztrofális állapotok uralkodnak a minisztériumokban, pénzhiány és létszámstop, ellenségeskedés a régi kollégákkal – „Nincs vízió, iránymutatás”/Fotó: Facebook

A nyár folyamán rendszeresen szivárogtak a hírek a minisztériumokból, hogy csak bejárnak a tisztviselők, de munka nincsen, dobozokon ülnek, esetleg összezsúfolva sokan egy szobában. Miközben Magyar Péter miniszterelnök fenyegető dörgedelmet intézett a hivatalnokokhoz nyár elején, azt mondta idén nem lesz szabadság az uniós pénzek hazahozatala miatt. Ehhez képest a többség és a vezetők is kivették a szabadságot, volt, aki a legsúlyosabb energiakrízis idején, mint Kelemen Ágnes, az Élő Környezetért Felelős Minisztérium vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkára.

Kell az idő az átálláshoz – de mégis mennyi?

Egy kormányváltás utáni átállás a közigazgatásban több lépésből is állhat, de azért meglepő, hogy fél év alatt sem sikerült lendületet vinni a rendszerbe, továbbra is minden bejelentés és döntés Magyar Péternél és szűk körénél összpontosul. A miniszterek többsége szinte semmiféle lehetőséget nem kap, a jelek szerint néhányan csendben várják sorsukat, mikor érik meg a leváltásuk. Meg nem erősített hírek szerint erre nyárig várni kell, a tervek szerint akkor jöhet először szóba kormányátalakítás. De olyan pletykák is felröppentek, hogy nem egy miniszter lebegtette meg már a felmondását.

A hét elején hozta nyilvánosságra a Világgazdaság, hogy szeptember végén született egy levél, amelyet Ruff Bálint egyik legszorosabb munkatársa, Ducsay Zsuzsanna, – a Telex korábbi jogtanácsosa – jelenleg közigazgatási államtitkár jegyzett. Ezt a Miniszterelnökség dolgozóinak küldte szét, és a munkaidő tárgyában fogalmazta meg. Ugyanis a munkavállalók egy része nem tartja az alapvető szabályokat, nem ér be időben, és korábban lép le. Az nem derült ki, mi ennek az oka, nem zárható ki, hogy a kevés a munka miatt nincs kedvük a hivatalban üldögélni a dolgozóknak. Mindenesetre tisztán mutatja, hogy valóban vannak problémák a közigazgatásban és ezeken nem tudnak úrrá lenni a tapasztalatlan vezetők.