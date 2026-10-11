Kiszivárgott: katasztrofális állapotok uralkodnak a minisztériumokban, pénzhiány és létszámstop, ellenségeskedés a régi kollégákkal – „Nincs vízió, iránymutatás”
Lassan fél éve húzódik a közigazgatás átszervezés, és a korábbi kritikák ellenére újabb munkavállalói beszámolók szólnak bénultságról, elakadásokról, tétlenségről. A kormányváltás után hónapokkal is feladat nélkül várakozó szakemberekről, rendezetlen áthelyezésekről és hiányzó szervezeti szabályzatokról írnak a Redditen, miközben más munkatársak szinte teljesíthetetlen határidőkkel küzdenek.
A nyár folyamán rendszeresen szivárogtak a hírek a minisztériumokból, hogy csak bejárnak a tisztviselők, de munka nincsen, dobozokon ülnek, esetleg összezsúfolva sokan egy szobában. Miközben Magyar Péter miniszterelnök fenyegető dörgedelmet intézett a hivatalnokokhoz nyár elején, azt mondta idén nem lesz szabadság az uniós pénzek hazahozatala miatt. Ehhez képest a többség és a vezetők is kivették a szabadságot, volt, aki a legsúlyosabb energiakrízis idején, mint Kelemen Ágnes, az Élő Környezetért Felelős Minisztérium vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkára.
Kell az idő az átálláshoz – de mégis mennyi?
Egy kormányváltás utáni átállás a közigazgatásban több lépésből is állhat, de azért meglepő, hogy fél év alatt sem sikerült lendületet vinni a rendszerbe, továbbra is minden bejelentés és döntés Magyar Péternél és szűk körénél összpontosul. A miniszterek többsége szinte semmiféle lehetőséget nem kap, a jelek szerint néhányan csendben várják sorsukat, mikor érik meg a leváltásuk. Meg nem erősített hírek szerint erre nyárig várni kell, a tervek szerint akkor jöhet először szóba kormányátalakítás. De olyan pletykák is felröppentek, hogy nem egy miniszter lebegtette meg már a felmondását.
A hét elején hozta nyilvánosságra a Világgazdaság, hogy szeptember végén született egy levél, amelyet Ruff Bálint egyik legszorosabb munkatársa, Ducsay Zsuzsanna, – a Telex korábbi jogtanácsosa – jelenleg közigazgatási államtitkár jegyzett. Ezt a Miniszterelnökség dolgozóinak küldte szét, és a munkaidő tárgyában fogalmazta meg. Ugyanis a munkavállalók egy része nem tartja az alapvető szabályokat, nem ér be időben, és korábban lép le. Az nem derült ki, mi ennek az oka, nem zárható ki, hogy a kevés a munka miatt nincs kedvük a hivatalban üldögélni a dolgozóknak. Mindenesetre tisztán mutatja, hogy valóban vannak problémák a közigazgatásban és ezeken nem tudnak úrrá lenni a tapasztalatlan vezetők.
Áthelyezve, de hónapokig bizonytalanságban
A mostani Reddit beszélgetés egyik hozzászólója szerint egy teljes államtitkárság munkatársai májustól augusztusig csak ígéreteket kaptak arról, hogy lesz munka. Állítása szerint augusztus végén véletlenül értesültek arról, hogy több főosztályt más tárcákhoz helyeznek át, az iratok pedig jelentős késéssel jutottak el az érintettekhez. Egy másik kommentelő beszámolója szerint egy eredetileg háromfős szervezeti egységben egyedül maradt, miközben hivatalos elhelyezése sem rendezett. Előrelépésre sem számít: „Ez lesz a 3. évem fizuemelés nélkül.” Azt írja, többször felajánlotta vezetőjének, hogy további feladatokat vállal, de három hónap után sem alakult ki közöttük bizalom.
Másik hozzászóló a tájékoztatás hiányát kifogásolja, szerinte az áthelyezések előtt nem volt megfelelő vezetői kommunikáció, bemutatkozás vagy állománygyűlés. A családügyi minisztériumról azt tanácsolta az egyik kommentelő, hogy mindenki messze kerülje el. A Nemzeti Fejlesztési Központ helyzetét „katasztrófának” nevezték, a Kapitány István vezette gazdasági minisztériumról pedig azt írta valaki, hogy „fű sem terem”. Konkrét elakadt ügyeket nem említett, de a miniszter kommunikációjából is látszik, kevés a releváns dolog történt az elmúlt hónapokban.
Továbbra sem világos, ki a kormány gazdaságpolitikájának valódi vezetője, mi a viziója és mi felé kormányozzák a hajót.
Szeptemberi cikkünkben már megjelent az a panasz, hogy a bizalmatlanság miatt az érdemi feladatok egy szűk körre összpontosulnak, miközben más dolgozók kihasználatlanul maradnak. Az akkori beszámolók szintén Reddit-hozzászólásokon alapultak.
Van, aki beleszakad, mások munkára várnak a közigazgatás bugyraiban
Az Igazságügyi Minisztérium kodifikációs munkájáról egészen más tapasztalat jelenik meg, az egyik kommentelő szerint jelentősen megnőtt a munkamennyiség, és „szinte teljesíthetetlen időszabás szerint mennek a dolgok”. Egy másik hozzászóló viszont a korábbi szakembereket hiányolja. A két beszámoló a határidők miatti nyomásra és a szakmai tudás megőrzésének kérdésére irányítja a figyelmet. Görög Márta miniszter meglehetősen szerepel, neki is kevés lapot oszt a miniszterelnök.
A kodifikálás a jogi munkának speciális szakértelmet igénylő része, kevesen csinálják jól - magyarázta a Világgazdaságnak a területet jól ismerő jogász. A kodifikáció a politikai elképzelések pontos, alkalmazható jogszabályokká alakítása. Azért igényel speciális tudást igényel, mert egy új rendelkezésnek a teljes jogrendszerbe kell illeszkednie, a szövegnek pontosnak és egyértelműnek kell lenni, hogy a végrehajtás során a hatóságok, vagy adott esetben a bíróságok következetesen tudják alkalmazni. Minden egyes szót alaposan át kell gondolni, nagyon könnyen el lehet csúszni. Ráadásul összhangban kell lennie az Alaptörvénnyel, a kapcsolódó jogszabályokkal és uniós joggal is. Ezekből a szakemberekből korábban is kevés volt, most meg végképp – foglalta össze.
A Gazdasági és Energiaügyi Minisztériumban vannak bőven problémák az egyik kommentelő szerint. Azt írja: „Teljes megosztottság van a régiek és az újak között, nem beszélnek velünk, figyelmen kívül hagynak olyan köziges tapasztalattal rendelkező szakembereket, akik nem politikai alapon vannak ott. A KÁT nem látja át az amúgy is bonyolult NGM maradékát, az államtitkárok és a körülöttük lévő kabinet „menedzser szemlélete” nem tud beépülni. Nem került minden feltérképezésre, így nem is tudják, hogy hova és mennyi ember kellene, bár amúgy sincs rá pénz, plusz az szmsz részleges hiánya probléma a mindennapi működésben. Van olyan gazdasági társaság ahova tudtommal el sem jutottak. Külön szomorú, hogy olyan volt NER közeli, megtűrt arcok is megjelentek, akik újra mozgolódnak pozíciókért. Bizonytalanság hegyek, feleslegesen bejáró emberek, a közig meg szép lassan leáll így."
Mindemellett a kép nem egységes maradéktalanul, egy hozzászóló jó hangulatról és intenzív munkáról számol be, de azt is hozzáteszi: „Káosz is van, bőven, különösen álláshelyek és bérek tekintetében, a mindennapi működést továbbra is befolyásolja a végleges szmsz-hiány, de maga a munka felállt.” Azt nem nevezte meg, melyik minisztériumban dolgozik.
A Vitézy Dávid vezette Közlekedési és Beruházási Minisztériumról azt írja egy munkavállaló: „a régi Lázáremberek mindenhol. Érthetetlen, hogy mi zajlik. A KÁT-unk a közbeszerzési dolgokkal van elfoglalva, mert közbeszes ügyvéd volt, azt hiszi, itt is ez a dolga. Teljes képzavarban van. Valaki szólhatna neki, hogy 1200 ember munkáltatója, és hogy ez mivel jár." A Világgazdaságnak megszólaló minisztériumi dolgozók korábban ugyanezt mondták, hogy a közigazgatási államtitkárok nem értik, mi lenne a dolguk. Az előbbi hozzászóló azt is írta, hogy „a miniszteri kabinet szepen elvan a kis buborékában, az állománnyal nem nagyon állnak szóba, ami hiba. És a stílussal is kezdeni kellene valamit, ha már mégis".
Az Élő Környezetért Felelős Minisztériumról szóló egyik bejegyzés a vezetői iránymutatást hiányolja: „A vezetők nem viselkednek vezetőként, nincs vízió, iránymutatás.” A kommentelő ugyanakkor azt is hangsúlyozza, hogy hosszú idő alatt felhalmozódott problémákat nem lehet néhány hónap alatt megoldani, különösen megfelelő források és szakemberállomány nélkül. Azt írta, az újonnan kinevezett államtitkár szint fél mindenről is dönteni. „Retteg mindenki a médiától, Gajdos tartott egy állománygyűlést, ami arról szól, hogy ventilált mennyien támadják a médiában… ami igaz is. Mindenki azonnali eredményt vár, 16 év után, pedig ilyen hamar nem lehet mindent megoldani. Úgy néz ki ez a kormány sem fog bőkezűen forrást osztogatni a tárcának, anélkül meg nehéz lesz bármit elérni. A szakemberhiányról, meg a bérekről ne is beszéljek
Létszámstopról is beszélnek - a jók várakoznak, vagy kirúgták őket
A közigazgatásban uralkodó állapotokat talán ez a komment összegzi a legfrappánsabban: „Szuper okos csinovnyikok vesztegelnek halálsoron…másokat kitettek mielőtt az infokat átadták volna…lenullázzák a közigazgatást, ha így halad." Egy olyan hozzászólást is találunk a folyamban, ami arról ír, hogy „a legfrissebb infó, hogy október 15-től mindenhol létszámstop, mert a kompetens vezetőknek még mindig nem sikerült feltérképeznie minden eredetileg létező főosztályt, csomó helyen még mindig nincs szmsz, így nem tudják, hogy hova kellhet ember, meg amúgyse lenne rá budget." Aki a Miniszterelnöksége menne Ruff Bálinthoz, lebeszélik, mert nagy a káosz és amúgy is létszámstop van – írják.
A kormány közigazgatással kapcsolatos tervei sem teljesen világosak, az eddig gyakorlat és reformkedv alapján nem lenne meglepő, ha leépítési tervekkel állnának hamarosan elő, de erre utaló információ egyelőre nem került nyilvánosságra. A Reddit népének mostani hozzászólásai alapján a kérdés az, sikerül-e a kormánynak összerendeznie a feladatokat, a szakembereket és a döntési jogköröket az év végére, hogy a teljes felelősségű új esztendőben már érdemi és hatékony munka menjen, ne azt érezzék a hivatalnokok, hogy feladatok nélkül üldögélnek a koncepciótlan vezetőik mellett.