Már csak másfél hónapot kell kibírniuk a közúti fuvarozóknak: kevesebb tábla, több ellenőrzés – Vitézy Dávid készülhet, komoly feladatot osztottak rá
Három olyan, november 30-i határidővel végrehajtadó feladatot is megfogalmazott egy kormányhatártozat, amely a hazai közúti árufuvarozás versenyképességét segíti. Nem támogatásról, hanem a kedvezőtlen működési körülmények javításáról van szó.
Az új kormányhatározat alapja az, hogy a kormány szükségesnek ítéli a a hazai vasúti és közúti árufuvarozói szakma képviselőivel történt egyeztetések alapján a szektor versenyképességének növelését. A három pontba csoportosított teeendők elvégzését az illetékes miniszterekre osztotta. Ám, miközben a hivatkozott indoklás a közúti és a vasúti szakmával történt egyeztetést említi, a vasúttal a mostani kormányrendelt nem foglalkozik.
Több ellenőrzést remélnek a közúti fuvarozók
Az első pont szerint négy miniszternek kell egy olyan előterjesztést készítenie, amelyben felülvizsgálják a közúti ellenőrzés, valamint az útdíjellenőrzési és útdíjbehajtási kapacitások és hatékonyságuk növelése érdekében
- az ellenőrző hatóságok szervezeti kereteit,
- humán, technikaieszköz- és informatikai kapacitásait
Az előterjesztésnek e tevékenységek hatékonyság-javításáról és kapacitásbővítéséről kell szólnia. E passzus háttere a Világgazdaság korábbi cikkei szerint az, hogy a hazai közúti fuvarozók érdekképviseletei a harmadik országokból érkezők riválisok szabálytalan működésére és arra panaszkodtak, hogy a kiszűrésük nehézkes a szűkös hazai hatósági kapacitások miatt. Az előírásokat be nem tartó versenytársak miatt a hazai közúti fuvarozók piaci hátrányba kerültek.
Bővebb tranzitúthálózatra van szükség
A második pont csak a közlekedési és beruházási miniszternek szól: vizsgálja felül a teherfogalmi korlátozásokra, a tranzitútszabályozásra, ideértve a súlykorlátozással érintett útszakaszhasználatra vonatkozó szabályozást. Ezen felül a lakosságnak a teherforgalomtól való védelmének elsőbbségét fenntartva készítsen előterjesztést a kormánynak a tranzitúthálózat lehetséges bővítéséről A kormányrendelet e pontja is régi panaszt orvosolna: az esetenként indokolatlan korlátozások miatt a közúti fuvarozók nem, vagy nehezen tudják teljesíteni a vállalásaikat, a tranzitúthálózat szűkössége miatt pedig kerülőkre kényszerülnek.
Kevesebb behajtani tilos tábla a nehézgépjárműveknek
Szintén a közlekedési és beruházási miniszternek kell megvizsgálnia a közúti áruszállító vállalkozások versenyképessége érdekében a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló kormányrendeletet, és előterjesztés készítenie annak módosításáról.
A kormányhatározatban hivatkozott egyeztetésekről a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete korábban úgy nyilatkozott, hogy a kormány napirendre vette a közúti árufuvarozási szektor legsürgősebb problémáinak megoldását. (Az Országgyűlés előzőleg megszavazta a jövedéki törvény módosítását, melynek révén literenként 25 forinthoz juthatnak majd a vállalkozások.) A NiT Hungary a lapunk által ismertetett, november 14-i kormányrendeletről azt írja, hogy az abban meghatározott feladatok szakmai egyeztetése folyamatos, kiegészülve egyebek mellett a munkaerőpiaci helyzettel, az infrastruktúra-használattal, az útdíj mértékével és a díjszerkezettel, a belföldi fuvarszerződések jogbiztonságával (KÁSZ), a piacvédelemmel és az autóbuszos személyszállítás specialitásaival összefüggő témakörökkel.