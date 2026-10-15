Már csak másfél hónapot kell kibírniuk a közúti fuvarozóknak: kevesebb tábla, több ellenőrzés – Vitézy Dávid készülhet, komoly feladatot osztottak rá

Három olyan, november 30-i határidővel végrehajtadó feladatot is megfogalmazott egy kormányhatártozat, amely a hazai közúti árufuvarozás versenyképességét segíti. Nem támogatásról, hanem a kedvezőtlen működési körülmények javításáról van szó.

Jogszabály született a közúti fuvarozók megsegítéséről/Fotó: AFP

Az új kormányhatározat alapja az, hogy a kormány szükségesnek ítéli a a hazai vasúti és közúti árufuvarozói szakma képviselőivel történt egyeztetések alapján a szektor versenyképességének növelését. A három pontba csoportosított teeendők elvégzését az illetékes miniszterekre osztotta. Ám, miközben a hivatkozott indoklás a közúti és a vasúti szakmával történt egyeztetést említi, a vasúttal a mostani kormányrendelt nem foglalkozik.

Több ellenőrzést remélnek a közúti fuvarozók

Az első pont szerint négy miniszternek kell egy olyan előterjesztést készítenie, amelyben felülvizsgálják a közúti ellenőrzés, valamint az útdíjellenőrzési és útdíjbehajtási kapacitások és hatékonyságuk növelése érdekében

az ellenőrző hatóságok szervezeti kereteit,

humán, technikaieszköz- és informatikai kapacitásait

Az előterjesztésnek e tevékenységek hatékonyság-javításáról és kapacitásbővítéséről kell szólnia. E passzus háttere a Világgazdaság korábbi cikkei szerint az, hogy a hazai közúti fuvarozók érdekképviseletei a harmadik országokból érkezők riválisok szabálytalan működésére és arra panaszkodtak, hogy a kiszűrésük nehézkes a szűkös hazai hatósági kapacitások miatt. Az előírásokat be nem tartó versenytársak miatt a hazai közúti fuvarozók piaci hátrányba kerültek.

Bővebb tranzitúthálózatra van szükség

A második pont csak a közlekedési és beruházási miniszternek szól: vizsgálja felül a teherfogalmi korlátozásokra, a tranzitútszabályozásra, ideértve a súlykorlátozással érintett útszakaszhasználatra vonatkozó szabályozást. Ezen felül a lakosságnak a teherforgalomtól való védelmének elsőbbségét fenntartva készítsen előterjesztést a kormánynak a tranzitúthálózat lehetséges bővítéséről A kormányrendelet e pontja is régi panaszt orvosolna: az esetenként indokolatlan korlátozások miatt a közúti fuvarozók nem, vagy nehezen tudják teljesíteni a vállalásaikat, a tranzitúthálózat szűkössége miatt pedig kerülőkre kényszerülnek.