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Máris terjed az őrült pletyka, melyik külföldi óriáscég vásárolhatja meg a V-Hidat: nem először csinálna nagy üzletet Magyarországon – ehhez azért Mészáros Lőrincnek is lesz egy-két szava

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Nagy átalakuláson mehet keresztül a magyar vasútépítési ágazat. Miután Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, hogy Magyarország egyik legnagyobb futó vasúti beruházása, a Déli Körvasút projekt lényegében félbemarad máris elindultak a találgatások a jövőt illetően. Most úgy tűnik, hogy hazánk egyik legjelentősebb építőipari vállalata a kormány döntése következtében külföldi kézre kerülhet.
VG
2026.10.09, 21:06
Frissítve: 2026.10.09, 22:00
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Vitézy Dávid a pénteki kormányzati tájékoztatón közölte, hogy Magyarország egyik legnagyobb vasúti beruházása, a Déli Körvasút projekt határozatlan időre leáll.

Külföldi kézre kerülhet a V-híd
Külföldi kézre kerülhet a V-Híd / Fotó: Havran Zoltán / VIlággazdaság

Ennek oka, hogy az Európai Bizottság még szeptemberben közölte, hogy eláll a támogatási szerződéstől és egyúttal visszavon több száz milliárd forint uniós pénzt a projekttől.

Egy külföldi vállalat vásárolhatja fel Mészáros Lőrinc cégét

A hírek szerint Vitézy Dávid bejelentése után kevéssel Magyarország legjelentősebb vasútépítő vállalata, a V-Híd eladóvá vált, és Úgy tűnik az osztrák Porr erős érdeklődést mutat a cégcsoport iránt.

A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) értesülései szerint a közlekedési és beruházási miniszter hónapok óta tudhat arról, hogy megszületik ez a döntés. A témával kapcsolatos bejegyzésből rámutatott, hogy az Európai Bizottság már a nyáron jelezte, hogy gond lehet a beruházással, mivel az Európai Számvevőszék előzetes véleménye 100 százalékos visszafizetést irányzott elő.

Vitézy abban bízott, hogy bár a Számvevőszék ajánlása általában a végső döntéssel megegyező, csak ki tud dumálni valami mérséklést

− olvasható az írásban, amely szerint erre szakmai alapon kevés esély mutatkozott.

A VEKE úgy tudja, hogy az Európai Bizottság Mobilitáspolitikai és Közlekedési Főigazgatóságának (DG MOVE) egyik munkatársa a nyár folyamán Budapesten járt és közölte a a Közlekedési és Beruházási Minisztérium (KBM) képviselőivel, hogy a projekt uniós finanszírozásának egy részét biztosító Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) terhére elszámolt összegeknél ragaszkodnak a 100 százalékos visszafizetéshez.

Az értesülések szerint a kormány az Európai Bizottság Regionális és Várospolitikai Főigazgatóságánál (DG REGIO), valamint a testület más szervezeti egységeinél is igyekezett enyhítést kiharcolni, ám sikertelnül.

Vitézy Dávid a kormányzati tájékozatón azt állította, hogy hogy már 2026 januárjában megérkezett az európai számvevőszék jelentése az Orbán-kormánynak, hogy súlyos visszaélést gyanít a Déli Körvasút közbeszerzése körül, azonban Lázár János korábbi építési és közlekedési miniszter ezt vitatta.

Mindenesetre a Tisza-kormány átvilágítást végzet, amely alapján meghozta a döntést: a Déli Körvasút projekt leáll. Azt egyébként maga Vitézy Dávid is elismerte, hogy ez egy hasznos fejlesztés. A kivitelezés egyébként jelenleg is zajlik, a műszaki készültség szintje 42 százalékos és két év kellene a befejezéséhez. Az új vágányok 30 százaléka október végére már használható lenne.

Az átadás viszont biztos csúszik majd, mivel a munkálatokat végző V-Hidat kizárták a beruházásból. A frissen megjelent kormányhatározat arra enged következtetni, hogy az eredeti 2028-as helyett akár 2030-as átadásra is lehet számítani.

Az Európai Uniónak azért van ráhatása a projektre, mert azt részben uniós forrásokból finanszírozzák.

  • Az IKOP Pluszból 210 milliárd forintot,
  • CEF-forrásokból pedig 157 milliárd forintot használ fel Magyarország.

A gyanú szerint a V-Híd jogsértést követhetett el a közbeszerzési pályázat során, amire az uniós álláspont szerint az utal, hogy a Kontúr csoport nevű, a Déli Körvasutat tervező céget az eredményhirdetést követően két héttel Mészáros Lőrinc felvásárolta. Az Európai Unió szerint ebből adódan felmerül a gyanú, hogy a V-Híd előre megismerte a tervezési dokumentumokat, amelyek alapján benyújtották a később győztes ajánlatot.

Újra megjelent a Porr Magyarországon

A Porr azt követően jelent meg ismét a magyar piacon, hogy a kormány kihirdette a Baross Gábor Vasútfejlesztési Tervet, amely

tíz év alatt összesen 3550 milliárd forintból újítja meg a magyar kötöttpályás közlekedést.

Ennek legfontosabb finanszírozási pillére az IKOP Plusz, amely a jelenlegi uniós ciklusban 1406 milliárd forintot biztosít a fejlesztésekre, a következő uniós ciklus projektjeire pedig további 950 milliárd forintnyi kötelezettségvállalás áll rendelkezésre mostantól, így a tárca több mint 2000 milliárd forintnyi vasútfejlesztést indíthat el ténylegesen. 

Az 1869-ben alapított Porr Európa egyik jelentős építőipari vállalatcsoportja, amely közlekedési infrastruktúra-fejlesztéssel foglalkozik. A társaság többek között a romániai Bukarest–Giurgiu vasútvonal korszerűsítésében is részt vett, 2025-ben pedig több mint 400 millió euró értékű szerződést kötött egy közel öt kilométer hosszú lengyelországi vasúti alagút megépítésére.

A bécsi tőzsdén jegyzett cégcsoport piaci értéke nagyjából 1,2 milliárd euró, 2025-ben pedig közel 6,3 milliárd eurós árbevételt ért el, míg 2026 június végén 9,8 milliárd eurós megrendelésállománnyal rendelkezett.

A Porr számára a magyar piac sem ismeretlne terep. A vállalat korábban az M6-os autópálya fejlesztésében is közreműködött, és alapítóként vett részt az M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt. létrehozásában, tulajdonrészét azonban később értékesítette.

Energiaválság

Energiaválság
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