Máris terjed az őrült pletyka, melyik külföldi óriáscég vásárolhatja meg a V-Hidat: nem először csinálna nagy üzletet Magyarországon – ehhez azért Mészáros Lőrincnek is lesz egy-két szava

Vitézy Dávid a pénteki kormányzati tájékoztatón közölte, hogy Magyarország egyik legnagyobb vasúti beruházása, a Déli Körvasút projekt határozatlan időre leáll.

Külföldi kézre kerülhet a V-Híd / Fotó: Havran Zoltán / VIlággazdaság

Ennek oka, hogy az Európai Bizottság még szeptemberben közölte, hogy eláll a támogatási szerződéstől és egyúttal visszavon több száz milliárd forint uniós pénzt a projekttől.

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A hírek szerint Vitézy Dávid bejelentése után kevéssel Magyarország legjelentősebb vasútépítő vállalata, a V-Híd eladóvá vált, és Úgy tűnik az osztrák Porr erős érdeklődést mutat a cégcsoport iránt.

A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) értesülései szerint a közlekedési és beruházási miniszter hónapok óta tudhat arról, hogy megszületik ez a döntés. A témával kapcsolatos bejegyzésből rámutatott, hogy az Európai Bizottság már a nyáron jelezte, hogy gond lehet a beruházással, mivel az Európai Számvevőszék előzetes véleménye 100 százalékos visszafizetést irányzott elő.

Vitézy abban bízott, hogy bár a Számvevőszék ajánlása általában a végső döntéssel megegyező, csak ki tud dumálni valami mérséklést

− olvasható az írásban, amely szerint erre szakmai alapon kevés esély mutatkozott.

A VEKE úgy tudja, hogy az Európai Bizottság Mobilitáspolitikai és Közlekedési Főigazgatóságának (DG MOVE) egyik munkatársa a nyár folyamán Budapesten járt és közölte a a Közlekedési és Beruházási Minisztérium (KBM) képviselőivel, hogy a projekt uniós finanszírozásának egy részét biztosító Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) terhére elszámolt összegeknél ragaszkodnak a 100 százalékos visszafizetéshez.

Az értesülések szerint a kormány az Európai Bizottság Regionális és Várospolitikai Főigazgatóságánál (DG REGIO), valamint a testület más szervezeti egységeinél is igyekezett enyhítést kiharcolni, ám sikertelnül.

Vitézy Dávid a kormányzati tájékozatón azt állította, hogy hogy már 2026 januárjában megérkezett az európai számvevőszék jelentése az Orbán-kormánynak, hogy súlyos visszaélést gyanít a Déli Körvasút közbeszerzése körül, azonban Lázár János korábbi építési és közlekedési miniszter ezt vitatta.