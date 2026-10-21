Nem akárhonnan kapott kemény felszólítást a Tisza-kormány: az EU egyik bivalyerős érdekképviselete tisztázást vár a boltok miatt – a bejelentés itt már nem elég
Az árrésstop „haladéktalan” megszüntetésére szólította fel nyilvános közleményben a magyar kormányt az EuroCommerce, amely bár üdvözli a hatósági árréskorlátozások kivezetéséről szóló bejelentést, de egyértelmű határidőket és kiszámítható menetrendet vár, miközben aggodalmát fejezte ki a különadónál bejelentett adókulcs-emelés kapcsán. A szervezet szerint a korlátozások felszámolása fontos lépés a piaci alapú verseny helyreállítása felé, nagyobb mozgásteret adhat az árakcióknak, és a fogyasztóknak, valamint az élelmiszer-ellátási lánc szereplőinek is kedvezhet.
Az EuroCommerce ugyanakkor élesen bírálja, hogy a kormány a kiskereskedelmi különadó csökkentése vagy kivezetése helyett annak emelését jelentette be. Álláspontja szerint az ágazatspecifikus adóterhek torzítják az egységes európai piacon zajló versenyt, és továbbra is hátrányosan érintik a kereskedőket, az ellátási láncokat és a fogyasztókat.
Árrésstop és különadó: az európai kereskedelem meghatározó érdekképviselete szólalt meg
Az EuroCommerce nem egyetlen ország vagy néhány nagy üzletlánc érdekeit képviseli. Nemzeti szakmai szövetségeket tömörít 28 országból, és összesen ötmillió vállalkozás érdekeit képviseli, a globális kereskedelmi szereplőktől a kisvállalkozásokig, ebben a minőségben fejtette ki most igényét az árrésstop kivezetésének menetrendjére, valamint tiltakozik a különadó emelése ellen.
A szervezet az európai kiskereskedelmi és nagykereskedelmi ágazat meghatározó érdekképviselete, olyan, a brüsszeli jogalkotás szempontjából nehézsúlyú szereplő, amelynek véleményét, állásfoglalását rendszeresen figyelembe veszik a háttérben zajló döntéselőkészítéseknél a kereskedelmi szektor ügyeit illetően.
A szervezet saját adatai szerint a kiskereskedelmi és a nagykereskedelmi ágazat naponta több mint egymilliárd alkalommal szolgál ki vásárlókat és vállalkozásokat.
A szektor az európai munkahelyek mintegy hetedét adja, és 26 millió embernek biztosít munkát, köztük sok fiatalnak.
Emellett a teljes ellátási láncban további munkahelyek millióinak fenntartásához járul hozzá.
Az EuroCommerce az ágazat elismert európai szociális partnere is. Magyarországi tagszervezetei között ott van az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ), amely a hazai kiskereskedelmi ágazat egyik meghatározó érdekképviselete, és az elmúlt időszakban több alkalommal szót emelt (más szervezetekhez hasonlóan) az árrésstop, valamint a kiskereskedelmi különadó ellen.
Brüsszel már bíróság elé vitte a magyar intézkedéseket
Az EuroCommerce közleménye arra is emlékeztet, hogy az Európai Bizottság már kötelezettségszegési eljárásokat indított a magyar élelmiszer- és nem élelmiszertermékekre vonatkozó árréskorlátozások miatt, és az ügyeket az Európai Unió Bírósága elé terjesztette. (A szervezet az élelmiszertermékekre vonatkozó intézkedésnél az INFR(2025)2052, a nem élelmiszertermékeknél pedig az INFR(2025)2102 ügyszámra hivatkozik.)
S nem csak az árréssapka van terítéken. Emlékezetes, hogy a kiskereskedelmi terhek miatt az elmúlt években már láttunk egy komolyabb vitát: a jelentős kiskereskedelmi láncnak számító SPAR Magyarország 2024 márciusában fordult az Európai Bizottsághoz a magyar kiskereskedelmi különadó miatt, mert diszkriminatívnak tartotta az adózási szabályokat. Október 12-én, újabb panaszt nyújtott be a különadó ügyében. A vállalat mostani beadványa szerint a magyar szabályozás továbbra is hátrányosan érinti a külföldi tulajdonú kereskedelmi láncokat, és az adóteher mérséklését célzó jogszabály-módosítás a nagy áruházláncok számára gyakorlatilag nem alkalmazható.
Az EuroCommerce szerint ezért nem elegendő a kivezetés általános bejelentése: a kormánynak tisztáznia kell, mikor és milyen ütemezésben szűnnek meg a korlátozások. A gyors és előre kiszámítható kivezetés mérsékelhetné a további piaci zavarokat, és visszaállíthatná a jogbiztonságot a szervezet szerint.
A szervezet a kiskereskedelmi különadó ügyében is uniós jogi konfliktusra figyelmeztet. Az Európai Bizottság ezzel kapcsolatban szintén kötelezettségszegési eljárást indított, majd az ügyet az uniós bíróság elé vitte.
Az árrésstop megy, a különadó marad - de idővonal még az előbbihez sincs
A téma vonatkozásában nagyon fontos fejlemény, hogy a magyar kormány október 19-én ismertetett 2027-es költségvetési tervei szerint a kiskereskedelmi különadó egymilliárd és 50 milliárd forint közötti adóalaprészére a jelenlegi 0,15 százalék helyett 0,45 százalékos kulcs vonatkozna 2027. január 1-jétől. Ez az érintett sávban háromszoros adókulcsot, vagyis 200 százalékos emelést jelentene. A változás a kormány bejelentése szerint mintegy háromezer vállalkozást érinthet. Az árrésstopot ugyanakkor kivezeti a kabinet, bár ennek ütemezése, amit az EuroCommerce is hiányol, egyelőre nem ismert. A részletekről és a várható hatásokról a Világgazdaság friss összeállításában írt.
Az árszabályozás a problémák gyökere helyett csak a végpontot kezeli
Az EuroCommerce tágabb gazdaságpolitikai kritikája szerint a nemzeti árszabályozások az összetett ellátási láncok végén avatkoznak be az árakba, miközben nem kezelik az áremelkedések kiváltó okait. Ezek között
- a geopolitikai konfliktusok,
- a klímaváltozás miatt kieső termés, és
- az emelkedő energiaköltségek is szerepet játszhatnak.
A szervezet azzal érvel a Tisza-kormánynak címzett sürgetésében, hogy a piaci folyamatokba történő állami beavatkozás nemcsak Magyarországon jelent problémát: hasonló intézkedések Bulgáriában, Horvátországban és Romániában is napirenden vannak. Az EuroCommerce arra hivatkozik, hogy az Európai Unió Bírósága korábban több esetben is elutasított hasonló nemzeti árszabályozási megoldásokat.
S ez még nem minden: az álláspontjuk szakmai hátterét egy, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) által készített elemzést hivatkozva kívánják alátámasztani. Az IMF-nek valóban született nemrég egy erről szóló tanulmánya. A Mit tegyenek a kormányok, ha megugranak az élelmiszerárak című szöveg szerint a széles körű ártámogatások és ársapkák költségesek lehetnek, torzíthatják a piaci ösztönzőket, és nem feltétlenül a leginkább rászoruló háztartásoknak nyújtják a legnagyobb segítséget.
Hozzá kell tegyük: az IMF sem utasítja el kategórikusan a beavatkozásokat, tanulmányuk nem jelenti ki azt, hogy ilyesmikben ne is gondolkodjanak a kormányok. A jellemzően szabadpiac-párti szervezet anyaga inkább a rosszul megtervezett lépésekből fakadó problémákra figyelmeztet, s arra, hogy az ideiglenesnek tekintett intézkedések könnyen állandósulhatnak (ennek egyébként épp a különadó megtartása, sőt, egyik sávjának adókulcs-emelése az aktuális példa). Az is jelzik: a különféle kormányzati támogatási-beavatkozási formák között nincsenen olyan, ami kizárólagosan üdvözítő lenne.
Az IMF érvelése szerint a magasabb jövedelmű háztartások általában több élelmiszert fogyasztanak, ezért a széles körű ártámogatásokból abszolút értékben ők is jelentős részt kaphatnak.
Az árszabályozás ráadásul nem szünteti meg a termelési és beszerzési költségek emelkedését, miközben gyengítheti a termelők és a kereskedők ösztönzőit, és akár az áruellátásban is zavarokat okozhat – a teljes ellátási láncon végigfutó zavarokról a Világgazdaságnak több szereplő és elemzők is beszéltek az elmúlt hetekben.
Az IMF az általános ársapkák helyett célzott, ideiglenes támogatásokat, például a leginkább rászoruló háztartásoknak nyújtott pénzügyi segítséget vagy élelmiszer-utalványokat tart hatékonyabb megoldásnak.
Az EuroCommerce végső következtetése az, hogy az európai kormányoknak olyan kiszámítható, versenyalapú gazdasági környezetet kellene teremteniük, amelyben a kereskedők és beszállítóik hatékonyan együttműködhetnek, és széles választékot, valamint megfizethető árakat biztosíthatnak a fogyasztóknak. A szervezet a magyar árrésstop mielőbbi megszüntetését és a kiskereskedelmi különadó felülvizsgálatát egyaránt ennek az irányváltásnak a részeként sürgeti.
Azt, hogy milyen ütemezésben vezeti ki az árrésstopot a kormány és az eddigiekhez képest mekkora adóbevételi súllyal tekint a magyar kormány az egyik sávjában megemelt különadóra, vélhetően hamarosan, például a költségvetési terv nyilvánosságra kerülése kapcsán pontosabban fogjuk látni.