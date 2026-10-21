Nem akárhonnan kapott kemény felszólítást a Tisza-kormány: az EU egyik bivalyerős érdekképviselete tisztázást vár a boltok miatt – a bejelentés itt már nem elég

Az árrésstop „haladéktalan” megszüntetésére szólította fel nyilvános közleményben a magyar kormányt az EuroCommerce, amely bár üdvözli a hatósági árréskorlátozások kivezetéséről szóló bejelentést, de egyértelmű határidőket és kiszámítható menetrendet vár, miközben aggodalmát fejezte ki a különadónál bejelentett adókulcs-emelés kapcsán. A szervezet szerint a korlátozások felszámolása fontos lépés a piaci alapú verseny helyreállítása felé, nagyobb mozgásteret adhat az árakcióknak, és a fogyasztóknak, valamint az élelmiszer-ellátási lánc szereplőinek is kedvezhet.

Az EuroCommerce az árrésstop és a különadó kapcsán nyíltan üzent a magyar kormánynak (illusztráció)

Fotó: Shutterstock / vectorfusionart

Az EuroCommerce ugyanakkor élesen bírálja, hogy a kormány a kiskereskedelmi különadó csökkentése vagy kivezetése helyett annak emelését jelentette be. Álláspontja szerint az ágazatspecifikus adóterhek torzítják az egységes európai piacon zajló versenyt, és továbbra is hátrányosan érintik a kereskedőket, az ellátási láncokat és a fogyasztókat.

Árrésstop és különadó: az európai kereskedelem meghatározó érdekképviselete szólalt meg

Az EuroCommerce nem egyetlen ország vagy néhány nagy üzletlánc érdekeit képviseli. Nemzeti szakmai szövetségeket tömörít 28 országból, és összesen ötmillió vállalkozás érdekeit képviseli, a globális kereskedelmi szereplőktől a kisvállalkozásokig, ebben a minőségben fejtette ki most igényét az árrésstop kivezetésének menetrendjére, valamint tiltakozik a különadó emelése ellen.

A szervezet az európai kiskereskedelmi és nagykereskedelmi ágazat meghatározó érdekképviselete, olyan, a brüsszeli jogalkotás szempontjából nehézsúlyú szereplő, amelynek véleményét, állásfoglalását rendszeresen figyelembe veszik a háttérben zajló döntéselőkészítéseknél a kereskedelmi szektor ügyeit illetően.

A szervezet saját adatai szerint a kiskereskedelmi és a nagykereskedelmi ágazat naponta több mint egymilliárd alkalommal szolgál ki vásárlókat és vállalkozásokat.

A szektor az európai munkahelyek mintegy hetedét adja, és 26 millió embernek biztosít munkát, köztük sok fiatalnak.

Emellett a teljes ellátási láncban további munkahelyek millióinak fenntartásához járul hozzá.