Kármán Andrásra figyel minden élelmiszerlánc: a költségvetésből derülhet ki, mi lesz a kiskereskedelmi különadóval – egyelőre senki nem él a Tisza könnyítésével, csak Brüsszelhez fordul

Miközben az árrésstop kivezetése egyre közelebb kerülhet, a kiskereskedelmi különadó jövője továbbra is kérdéses. Az élelmiszerláncok számára ezért különösen fontos lesz a 2027-es költségvetési javaslat, amelyből kiderülhet, milyen bevétellel számol a kormány az ágazatot terhelő adóból, s milyen pályát szán annak. Kármán András októberre ígérte a jövő évre vonatkozó büdzsé tervét, s mivel vélhetően napról napra közelebb kerülünk a bemutatásához, érdemes felidézni, hogy a pénzügyminiszter miniszteri meghallgatásán úgy látta: a különadók kivezetése nem várható rövid távon.

Várhatóan a 2027-es költségvetési javaslatból kiderül, milyen szerepet szán a kormány a kiskereskedelmi különadónak (illusztráció) Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

Különadó és árrréstop: az egyik már talán a kabátját veszi, a másik még az asztalnál ülhet

A két intézkedés sorsa ugyanakkor nem feltétlenül kapcsolódik össze:

az árrésstop megszüntetése közvetlenül befolyásolhatja az érintett termékek árazását,

a különadó eltörlése vagy mérséklése viszont elsősorban a kereskedelmi vállalatok pénzügyi mozgásterét növelné.

A kereskedők szerint a különadó jelentős forrásokat von el az ágazattól, amelyek a teher csökkentése esetén fejlesztésekre, üzletbővítésre vagy akár árakciókra is fordíthatók lennének.

Az intézkedés sorsa ezért közvetve a vásárlókat is érintheti, bár az adóteher csökkenése önmagában nem garantálja, hogy a felszabaduló összeg teljes egészében alacsonyabb árakban vagy az üzletlánc általános fejlődésében jelenik meg. Mindenesetre a boltláncok ezt állítják, kitérve arra, hogy a fejlesztésekre, bővítésekre így felszabaduló összeg elköltése általános gazdaságélénkítő, forgalombővítő hatással bír.

Érdekes ebből a szempontból, hogy az Aldi lényegében hivatalosan is bejelentette: diszkontabb lesz a diszkontnál, azaz visszafog bizonyos fejlesztéseket azért, hogy vállalása szerint olcsóbb lehessen a többi kiskereskedelmi lánchoz képest. A vállalat ezt a lépést nem kötötte közvetlenül a különadóhoz, de a bejelentés jól mutatja, milyen fontos szerepet játszik az árverseny a piacon, ami viszont felerősödhetne a kereskedők szerint a különterhek kivezetésével.

A kiskereskedelmi adó sávos rendszerben működik. A 2025-ben és 2026-ban kezdődő adóévekben egymilliárd forintos értékhatárig tehát nincs tényleges adófizetési kötelezettség. Az érintett adózóknak főszabály szerint bevallást sem kell benyújtaniuk, kivéve bizonyos, platformon keresztül értékesítő vállalkozásokat és más szervezeteket, amelyeknek a platformonkénti árbevételükről adatszolgáltatási kötelezettségük van.