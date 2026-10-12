Kármán Andrásra figyel minden élelmiszerlánc: a költségvetésből derülhet ki, mi lesz a kiskereskedelmi különadóval – egyelőre senki nem él a Tisza könnyítésével, csak Brüsszelhez fordul
Miközben az árrésstop kivezetése egyre közelebb kerülhet, a kiskereskedelmi különadó jövője továbbra is kérdéses. Az élelmiszerláncok számára ezért különösen fontos lesz a 2027-es költségvetési javaslat, amelyből kiderülhet, milyen bevétellel számol a kormány az ágazatot terhelő adóból, s milyen pályát szán annak. Kármán András októberre ígérte a jövő évre vonatkozó büdzsé tervét, s mivel vélhetően napról napra közelebb kerülünk a bemutatásához, érdemes felidézni, hogy a pénzügyminiszter miniszteri meghallgatásán úgy látta: a különadók kivezetése nem várható rövid távon.
Különadó és árrréstop: az egyik már talán a kabátját veszi, a másik még az asztalnál ülhet
A két intézkedés sorsa ugyanakkor nem feltétlenül kapcsolódik össze:
- az árrésstop megszüntetése közvetlenül befolyásolhatja az érintett termékek árazását,
- a különadó eltörlése vagy mérséklése viszont elsősorban a kereskedelmi vállalatok pénzügyi mozgásterét növelné.
A kereskedők szerint a különadó jelentős forrásokat von el az ágazattól, amelyek a teher csökkentése esetén fejlesztésekre, üzletbővítésre vagy akár árakciókra is fordíthatók lennének.
Az intézkedés sorsa ezért közvetve a vásárlókat is érintheti, bár az adóteher csökkenése önmagában nem garantálja, hogy a felszabaduló összeg teljes egészében alacsonyabb árakban vagy az üzletlánc általános fejlődésében jelenik meg. Mindenesetre a boltláncok ezt állítják, kitérve arra, hogy a fejlesztésekre, bővítésekre így felszabaduló összeg elköltése általános gazdaságélénkítő, forgalombővítő hatással bír.
Érdekes ebből a szempontból, hogy az Aldi lényegében hivatalosan is bejelentette: diszkontabb lesz a diszkontnál, azaz visszafog bizonyos fejlesztéseket azért, hogy vállalása szerint olcsóbb lehessen a többi kiskereskedelmi lánchoz képest. A vállalat ezt a lépést nem kötötte közvetlenül a különadóhoz, de a bejelentés jól mutatja, milyen fontos szerepet játszik az árverseny a piacon, ami viszont felerősödhetne a kereskedők szerint a különterhek kivezetésével.
A kiskereskedelmi adó sávos rendszerben működik. A 2025-ben és 2026-ban kezdődő adóévekben egymilliárd forintos értékhatárig tehát nincs tényleges adófizetési kötelezettség. Az érintett adózóknak főszabály szerint bevallást sem kell benyújtaniuk, kivéve bizonyos, platformon keresztül értékesítő vállalkozásokat és más szervezeteket, amelyeknek a platformonkénti árbevételükről adatszolgáltatási kötelezettségük van.
Az adómentes értékhatár korábbi, 500 millió forintról 1 milliárd forintra emelése a kisebb vállalkozások terheit mérsékelte. A nagy forgalmú kereskedelmi láncok azonban továbbra is jelentős adófizetési kötelezettséggel szembesülhetnek a sávos rendszer felső kulcsai miatt.
Az Országgyűlés által augusztus 3-án elfogadott módosítás egy, a kapcsolt vállalkozások árbevételének összeszámítására vonatkozó korlátozást szüntetett meg. A változás bizonyos vállalati átalakulások esetén mérsékelheti az adóterhet, az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) azonban továbbra is a kiskereskedelmi különadó teljes kivezetését sürgeti.
A nagy hazai boltláncok egyelőre nem jelentettek be olyan átalakítási terveket, melyek mentén élnének a nyáron elfogadott módosításból fakadó előnyökkel.
A különadó kivezetése mellett szóló érvek közé tartozik, hogy a vállalatok így több forrást fordíthatnának a működésük korszerűsítésére és a piaci verseny erősítésére. Az azonban, hogy ebből ténylegesen mennyi jelenne meg a fogyasztói árakban, az egyes cégek üzleti döntéseitől is függ.
Jóval kevesebb bevételt várnak az új 2026-os büdzsében az adófajtából
Nézzük meg a különadó kérdését a költségvetés oldaláról! A kiskereskedelmi különadó költségvetési jelentőségét jól mutatja, hogy a kormány az új, módosított idei költségvetésben tízmilliárdokkal kevesebb bevétellel számol abból, mint az eredetileg elfogadottban.
A 2026-os költségvetés eredetileg 329,2 milliárd forint bevétellel számolt a kiskereskedelmi adóból. Az új kormány a költségvetés átdolgozásakor 263,7 milliárd forintra csökkentette az előirányzatot, vagyis 65,5 milliárd forinttal mérsékelte az idei várakozást.
A bevételi terv módosításának egyik oka az adómentes értékhatár megemelése volt, amely csökkentette a kisebb vállalkozások adóterheit. Emellett a korábban befizetett, majd túlfizetésként elszámolt adóelőlegek visszatérítése is mérsékelte a költségvetésbe befolyó nettó összeget.
A Költségvetési Tanács jelentése ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy
a kiskereskedelmi adó befizetéseinek jelentős része az év második felére koncentrálódik, különösen a júliusi és októberi előlegfizetési időszakokra.
Ezért az első félév alacsonyabb bevételei önmagukban még nem jelentik azt, hogy az éves, módosított előirányzat ne teljesülhetne.
A 263,7 milliárd forintos összeg azonban kizárólag a 2026-os költségvetés módosított bevételi előirányzata. A 2027-es költségvetési tervezetet még nem nyújtották be, ezért egyelőre nem ismert, mekkora bevétellel számol a kormány jövőre ebből az adónemből.
Ez tehát az egyik legfontosabb kérdés a boltláncok számára: a következő költségvetési tervből kiderülhet, hogy a kormány továbbra is jelentős bevételi forrásként tekint-e a különadóra, vagy számol annak későbbi mérséklésével, kivezetésével.
Az uniós eljárás is befolyásolhatja a különadó sorsát
A kiskereskedelmi különadó jövőjét nem kizárólag a magyar költségvetési politika határozhatja meg. Az Európai Unió intézményei is kifogásokat fogalmaztak meg a magyar ágazati adórendszerrel kapcsolatban.
Az Európai Tanács Magyarországról ajánlása szerint az ágazatspecifikus adók bevételei a GDP 2 százalékánál is magasabb arányt képviselnek.
A különadók összességében csaknem kétszer annyi bevételt hoznak a költségvetésnek, mint a társasági adó.
Ez jól mutatja, miért nehéz ezeket az adónemeket, így a kiskereskedelmi különadót is egyik évről a másikra megszüntetni, még akkor is, ha a kormányzat adópolitikai irányváltást helyez kilátásba.
Ugyanakkor az Európai Tanács a torzító hatásúnak minősített ágazati adók eltörlését sürgeti. Az Európai Bizottság 2026 tavaszán az Európai Unió Bírósága elé vitte Magyarország kiskereskedelmi adórendszerének ügyét, ezúttal a letelepedés szabadságának sérelmére hivatkozva.
A Bizottság kifogása szerint a magyar szabályozás a progresszív adókulcsok és az árbevétel számításának módja miatt hátrányosan érintheti a külföldi tulajdonú, nagy forgalmú kereskedelmi láncokat a hazai, például franchise-rendszerben működő szereplőkhöz képest. A jogvita még nem zárult le, így egyelőre nem lehet biztosan megmondani, mikor és milyen következményekkel járhat.
Az uniós eljárás mellett az is fontos körülmény, hogy az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervvel összefüggésben a kiskereskedelmi adó fokozatos kivezetésére vonatkozó vállalást is számon kéri.
Ez hosszabb távon szintén hatással lehet a szabályozás jövőjére, de önmagában nem jelent azonnali adócsökkentést.
Emlékezetes, hogy a kiskereskedelmi terhek miatt az elmúlt években már láttunk egy komolyabb vitát: a jelentős kiskereskedelmi láncnak számító SPAR Magyarország 2024 márciusában fordult az Európai Bizottsághoz a magyar kiskereskedelmi különadó miatt, mert diszkriminatívnak tartotta az adózási szabályokat. Ma pedig, október 12-én, újabb panaszt nyújtott be a különadó ügyében.
A vállalat mostani beadványa szerint a magyar szabályozás továbbra is hátrányosan érinti a külföldi tulajdonú kereskedelmi láncokat, és az adóteher mérséklését célzó jogszabály-módosítás a nagy áruházláncok számára gyakorlatilag nem alkalmazható. A vállalat által az APA osztrák hírügynökséggel ismertetett beadvány szerint az előző kormány által bevezetett különadót az új magyar kormány sem szüntette meg, csupán olyan módosítást hajtott végre, amely lehetővé teszi, hogy a nagy kereskedők több kisebb társaságra bontva működjenek, és így alacsonyabb vagy nulla különadót fizessenek.
Kármán András korábban még azt mondta, hogy rövid távon nem várható a különadók eltörlése
A Tisza Párt az adórendszer átalakítását ígérte, ennek részeként a különadók megszüntetését is kilátásba helyezte. A költségvetési helyzet azonban korlátozhatja, milyen gyorsan lehet végrehajtani ezeket a terveket.
Kármán András még pénzügyminiszter-jelölti meghallgatásán arról beszélt, hogy rövid távon nem várható a különadók eltörlése. Ez nem kizárólag a kiskereskedelmi adóra vonatkozott, a boltláncok számára mégis fontos jelzés volt. Nagy kérdés ugyanakkor, változott-e annyit a kormány prognózisa szerint a helyzet, hogy a kivezetése felmerüljön.
Arra, hogy mennyire számit a kormány a jövőben erre az adónemre, vélhetően a 2027-es költségvetési terv nyilvános bemutatása kapcsán kapunk választ.
A különadók jelentős költségvetési bevételt biztosítanak, miközben a kormány egyszerre néz szembe a bevételek fenntartásának és az adórendszer átalakításának feladatával. Emiatt a teljes kivezetés helyett más megoldások, például a szabályozás módosítása vagy a terhek fokozatos csökkentése is felmerülhetnek. A boltláncok szempontjából ezért különösen fontos lesz a 2027-es költségvetési tervezet. Az abban szereplő bevételi előirányzat nem feltétlenül jelent majd önmagában döntést az adó sorsáról, de megmutathatja, milyen bevételi pályával számol a kormány a következő évben.
Új helyzetet teremthet a különadó kivezetése
A kérdésnek van egy további érdekes vetülete is: hogyan változtatná meg a piaci versenyt a különadó esetleges megszüntetése?
A CBA az egyik jelentős piaci szereplő, amelynek franchise-rendszere miatt viszont a különadó hatása eltérhet a nagy, központilag működtetett kereskedelmi láncokétól.
A Világgazdaság ezért a vállalatot is megkérdezte az árrésstop jövőjéről, valamint arról, hogyan értékelnék az OKSZ által adott prognózist a verseny erősödéséről, ha a különadó kivezetése javítaná az elsősorban érintett nagy láncok helyzetét.
Arra is kíváncsiak voltunk, miként fogadná a CBA, ha a különadó eltörlésével a versenytársak több forrást fordíthatnának fejlesztésekre, üzletbővítésre és akciókra. Az OKSZ elmúlt hetekben tett nyilatkozatai alapján ugyanis a kereskedők ezekkel az eszközökkel erősítenék piaci pozícióikat. Ha kapunk válaszokat, arról beszámolunk.