Lakáshitelből vásárolna? Bóka János szerint milliókkal drágulhat a használt ingatlan megszerzése

Bóka János két lakhatási intézkedés tervezett átalakítása miatt bírálta a Tisza-kormányt, és arra figyelmeztetett, hogy a változások a lakásvásárlók és a közszolgálati dolgozók pénztárcáját is érinthetik. A Fidesz frakcióvezetője szerint a kedvezményes lakáshitel feltételeinek szigorítása és az évi egymillió forintos támogatás kivezetése egyaránt érezhető többletkiadást jelenthet az érintetteknek.

Bóka János arra figyelmeztetett, hogy két tervezett intézkedés is szűkítheti a lakáshitelt igénylők pénzügyi mozgásterét / Fotó: Bóka János Facebook-oldala

Bóka János a lakástámogatási rendszer átalakításának két elemét bírálta a Facebookon közzétett videójában. A Fidesz frakcióvezetője szerint a használt lakásokra felvehető hitelek kamatának emelkedése, valamint a közszolgálati dolgozók otthontámogatásának megszüntetése is jelentős kiadástöbbletet okozhat az érintett családoknak.

A politikus egy 50 millió forintos, 25 éves futamidejű lakáshitellel szemléltette a kamatváltozás hatását. Számításai szerint

a jelenlegi, háromszázalékos kedvezményes kamat mellett a havi törlesztőrészlet mintegy 237 ezer forint;

míg ötszázalékos kamattal csaknem 292 ezer forintra emelkedne.

A különbség havonta körülbelül 55 ezer forint, a teljes futamidő alatt pedig meghaladhatja a 16 millió forintot.

A háttérben az Otthon Start Program tervezett átalakítása áll. A konstrukció helyébe a Wekerle Plusz léphet, amely az új építésű lakások vásárlására és építésére továbbra is háromszázalékos kamatot kínálna, a használt ingatlanoknál azonban ötszázalékos kamattal lehetne hitelt felvenni. A tervek szerint a program jogosultsági feltételei is szigorodnának: a támogatást a 18 és 41 év közötti fiatalok vehetnék igénybe, és a megvásárolt ingatlanban öt évig életvitelszerűen kellene lakniuk. A már megkötött Otthon Start-szerződések feltételei azonban szerencsére változatlanok maradnának.

Nem csak a lakáshitelek rendszerét borították fel

Bóka János másik kifogása a közszolgálati dolgozóknak 2026 januárjától biztosított otthontámogatásra vonatkozott. A program évi nettó egymillió forint vissza nem térítendő segítséget nyújt a jogosultaknak, amelyet meglévő lakáshitel törlesztésére vagy új lakáshitel önerejére lehet felhasználni.