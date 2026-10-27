Lakáshitelből vásárolna? Bóka János szerint milliókkal drágulhat a használt ingatlan megszerzése
Bóka János két lakhatási intézkedés tervezett átalakítása miatt bírálta a Tisza-kormányt, és arra figyelmeztetett, hogy a változások a lakásvásárlók és a közszolgálati dolgozók pénztárcáját is érinthetik. A Fidesz frakcióvezetője szerint a kedvezményes lakáshitel feltételeinek szigorítása és az évi egymillió forintos támogatás kivezetése egyaránt érezhető többletkiadást jelenthet az érintetteknek.
Bóka János a lakástámogatási rendszer átalakításának két elemét bírálta a Facebookon közzétett videójában. A Fidesz frakcióvezetője szerint a használt lakásokra felvehető hitelek kamatának emelkedése, valamint a közszolgálati dolgozók otthontámogatásának megszüntetése is jelentős kiadástöbbletet okozhat az érintett családoknak.
A politikus egy 50 millió forintos, 25 éves futamidejű lakáshitellel szemléltette a kamatváltozás hatását. Számításai szerint
- a jelenlegi, háromszázalékos kedvezményes kamat mellett a havi törlesztőrészlet mintegy 237 ezer forint;
- míg ötszázalékos kamattal csaknem 292 ezer forintra emelkedne.
A különbség havonta körülbelül 55 ezer forint, a teljes futamidő alatt pedig meghaladhatja a 16 millió forintot.
A háttérben az Otthon Start Program tervezett átalakítása áll. A konstrukció helyébe a Wekerle Plusz léphet, amely az új építésű lakások vásárlására és építésére továbbra is háromszázalékos kamatot kínálna, a használt ingatlanoknál azonban ötszázalékos kamattal lehetne hitelt felvenni. A tervek szerint a program jogosultsági feltételei is szigorodnának: a támogatást a 18 és 41 év közötti fiatalok vehetnék igénybe, és a megvásárolt ingatlanban öt évig életvitelszerűen kellene lakniuk. A már megkötött Otthon Start-szerződések feltételei azonban szerencsére változatlanok maradnának.
Nem csak a lakáshitelek rendszerét borították fel
Bóka János másik kifogása a közszolgálati dolgozóknak 2026 januárjától biztosított otthontámogatásra vonatkozott. A program évi nettó egymillió forint vissza nem térítendő segítséget nyújt a jogosultaknak, amelyet meglévő lakáshitel törlesztésére vagy új lakáshitel önerejére lehet felhasználni.
A frakcióvezető közlése szerint Magyarországon mintegy 800 ezer közszolgálati dolgozó volt jogosult a támogatásra, 2026-ban pedig 186 ezren éltek a lehetőséggel. Ők átlagosan egymillió forintot kaptak. Bóka szerint a támogatás előtörlesztésre fordítva a fennálló tőketartozást és a későbbi kamatterheket is csökkentheti, ami egyes esetekben havi hétezer forintos törlesztőrészlet-csökkenést jelenthet.
A támogatás jövőjével kapcsolatos változás a jogosultak számára azért lényeges, mert az éves összeg közvetlen segítséget nyújt a lakáscélú kiadások finanszírozásához. A kivezetés pontos feltételeiről és időzítéséről ugyanakkor a közlemény nem közölt részleteket.
Hitelből venne lakást? Milliókkal kerülhet többe a használt ingatlan a Wekerle Plusz miatt – a fiatal lakásvásárlók és a közszolgálati dolgozók is érintett
A lakáshitel kamatának változása hosszú évekre meghatározhatja a vásárlók kiadásait, ezért a támogatási rendszer átalakítása komoly pénzügyi kérdés. Palóc André a használt lakások vásárlóit és a közszolgálati dolgozókat érintő következményekre figyelmeztetett.