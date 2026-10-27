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Lakáshitelből vásárolna? Bóka János szerint milliókkal drágulhat a használt ingatlan megszerzése

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Bóka János a lakásvásárlás feltételeinek változását és a közszolgálati dolgozóknak járó segítség megszüntetését kifogásolta. A politikus két példával érzékeltette, mekkora pénzügyi különbséget jelenthetnek a lakáshitelek új szabályai az érintett háztartásoknak.
Nemes Tamás
2026.10.27, 16:15
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Bóka János két lakhatási intézkedés tervezett átalakítása miatt bírálta a Tisza-kormányt, és arra figyelmeztetett, hogy a változások a lakásvásárlók és a közszolgálati dolgozók pénztárcáját is érinthetik. A Fidesz frakcióvezetője szerint a kedvezményes lakáshitel feltételeinek szigorítása és az évi egymillió forintos támogatás kivezetése egyaránt érezhető többletkiadást jelenthet az érintetteknek.

fidesz bóka jános lakáshitel
Bóka János arra figyelmeztetett, hogy két tervezett intézkedés is szűkítheti a lakáshitelt igénylők pénzügyi mozgásterét / Fotó: Bóka János Facebook-oldala

Bóka János a lakástámogatási rendszer átalakításának két elemét bírálta a Facebookon közzétett videójában. A Fidesz frakcióvezetője szerint a használt lakásokra felvehető hitelek kamatának emelkedése, valamint a közszolgálati dolgozók otthontámogatásának megszüntetése is jelentős kiadástöbbletet okozhat az érintett családoknak.

A politikus egy 50 millió forintos, 25 éves futamidejű lakáshitellel szemléltette a kamatváltozás hatását. Számításai szerint

  • a jelenlegi, háromszázalékos kedvezményes kamat mellett a havi törlesztőrészlet mintegy 237 ezer forint;
  • míg ötszázalékos kamattal csaknem 292 ezer forintra emelkedne. 

A különbség havonta körülbelül 55 ezer forint, a teljes futamidő alatt pedig meghaladhatja a 16 millió forintot.

A háttérben az Otthon Start Program tervezett átalakítása áll. A konstrukció helyébe a Wekerle Plusz léphet, amely az új építésű lakások vásárlására és építésére továbbra is háromszázalékos kamatot kínálna, a használt ingatlanoknál azonban ötszázalékos kamattal lehetne hitelt felvenni. A tervek szerint a program jogosultsági feltételei is szigorodnának: a támogatást a 18 és 41 év közötti fiatalok vehetnék igénybe, és a megvásárolt ingatlanban öt évig életvitelszerűen kellene lakniuk. A már megkötött Otthon Start-szerződések feltételei azonban szerencsére változatlanok maradnának.

Nem csak a lakáshitelek rendszerét borították fel 

Bóka János másik kifogása a közszolgálati dolgozóknak 2026 januárjától biztosított otthontámogatásra vonatkozott. A program évi nettó egymillió forint vissza nem térítendő segítséget nyújt a jogosultaknak, amelyet meglévő lakáshitel törlesztésére vagy új lakáshitel önerejére lehet felhasználni.

A frakcióvezető közlése szerint Magyarországon mintegy 800 ezer közszolgálati dolgozó volt jogosult a támogatásra, 2026-ban pedig 186 ezren éltek a lehetőséggel. Ők átlagosan egymillió forintot kaptak. Bóka szerint a támogatás előtörlesztésre fordítva a fennálló tőketartozást és a későbbi kamatterheket is csökkentheti, ami egyes esetekben havi hétezer forintos törlesztőrészlet-csökkenést jelenthet.

A támogatás jövőjével kapcsolatos változás a jogosultak számára azért lényeges, mert az éves összeg közvetlen segítséget nyújt a lakáscélú kiadások finanszírozásához. A kivezetés pontos feltételeiről és időzítéséről ugyanakkor a közlemény nem közölt részleteket.

Hitelből venne lakást? Milliókkal kerülhet többe a használt ingatlan a Wekerle Plusz miatt – a fiatal lakásvásárlók és a közszolgálati dolgozók is érintett

A lakáshitel kamatának változása hosszú évekre meghatározhatja a vásárlók kiadásait, ezért a támogatási rendszer átalakítása komoly pénzügyi kérdés. Palóc André a használt lakások vásárlóit és a közszolgálati dolgozókat érintő következményekre figyelmeztetett.

 

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