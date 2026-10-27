Deviza
EUR/HUF366,43 -0,22% USD/HUF328,73 +0,03% GBP/HUF438,02 -0,13% CHF/HUF396,83 -0,04% PLN/HUF83,34 -0,07% RON/HUF68,5 -0,27% CZK/HUF15,06 -0,1% EUR/HUF366,43 -0,22% USD/HUF328,73 +0,03% GBP/HUF438,02 -0,13% CHF/HUF396,83 -0,04% PLN/HUF83,34 -0,07% RON/HUF68,5 -0,27% CZK/HUF15,06 -0,1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX144 858,35 +0,67% MTELEKOM2 716 +1,99% MOL4 946 +0,28% OTP41 510 +1,54% RICHTER13 300 -1,05% OPUS206 -0,97% ANY6 110 -0,16% AUTOWALLIS119 -2,52% WABERERS4 130 -0,48% BUMIX8 713,44 -0,45% CETOP4 845,83 -0,41% CETOP NTR3 154,5 +0,74% BUX144 858,35 +0,67% MTELEKOM2 716 +1,99% MOL4 946 +0,28% OTP41 510 +1,54% RICHTER13 300 -1,05% OPUS206 -0,97% ANY6 110 -0,16% AUTOWALLIS119 -2,52% WABERERS4 130 -0,48% BUMIX8 713,44 -0,45% CETOP4 845,83 -0,41% CETOP NTR3 154,5 +0,74%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Hitelből venne lakást? Milliókkal kerülhet többe a használt ingatlan a Wekerle Plusz miatt – a fiatal lakásvásárlók és a közszolgálati dolgozók is érintett

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A lakáshitel kamatának változása hosszú évekre meghatározhatja a vásárlók kiadásait, ezért a támogatási rendszer átalakítása komoly pénzügyi kérdés. Palóc André a használt lakások vásárlóit és a közszolgálati dolgozókat érintő következményekre figyelmeztetett.
Nemes Tamás
2026.10.27, 14:39
Szóljon hozzá!

A lakástámogatási rendszer átalakítása a használt ingatlant vásárló fiatalok hitelfeltételeit is megváltoztatja, miközben a közszolgálati dolgozóknak járó segítség körül is vita alakult ki. Palóc André országgyűlési képviselő két következményre hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán, és jelentős többletkiadást vetített előre a lakásvásárlóknak.

Otthon Start Program OSP fix 3 százalékos lakáshitel OSP ingatlanpiac lakhatás CEE
Új feltételekkel folytatódhat a lakásvásárlás állami támogatása, de nem minden ingatlan esetében marad a korábbi kamatszint / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Palóc André országgyűlési képviselő két ponton bírálta a lakástámogatási rendszer átalakítását. A Facebookon közzétett közleményében arra figyelmeztetett, hogy a használt lakások vásárlásához szükséges hitelek drágulása jelentős többletterhet róhat a fiatalokra, miközben mintegy 800 ezer közszolgálati dolgozó eleshet az évi egymillió forintos lakhatási támogatás lehetőségétől.

Csúnya pofon a használt lakást keresőknek

A hitelköltségek emelkedését a Wekerle Plusz program tervezett feltételeivel magyarázta. A konstrukció az Otthon Start helyébe lépne:

  • az új építésű lakások vásárlásához és építéséhez továbbra is fix 3 százalékos kamatot kínálna;
  • használt ingatlanok esetében viszont 5 százalékos kamattal lehetne hitelt felvenni.

Ez két százalékpontos különbség, amely hosszú futamidő mellett milliókkal növelheti a visszafizetendő összeget. Egy 50 millió forintos, 25 éves futamidejű hitelnél a 3 százalékos kamat havi 237 ezer forint körüli törlesztőrészletet jelent, míg 5 százalékos kamat mellett ez csaknem 292 ezer forintra emelkedik. A havi különbség így meghaladja az 55 ezer forintot.

Magyar Péter bejelentette: egyetlen nap alatt szüntetik meg az Otthon Startot; már holnaptól minden megváltozik

Magyar Péter a kormány több tagjával együtt ismertette az otthonteremtési intézkedéseket. A Wekerle Plusz hamarabb felváltja az Otthon Start Programot, mint gondoltuk. Mutatjuk a részleteket.

A teljes futamidő alatt a két konstrukció közötti eltérés megközelítheti a 16,6 millió forintot. Ezek a számok a hitel kamatának változásából adódó különbséget mutatják, egyéni banki ajánlatok és egyéb költségek nélkül. Palóc André közleményében ugyanezt a nagyságrendet emelte ki, amikor a használt lakások vásárlásának drágulásáról írt.

A változás azért lehet különösen fontos, mert a használt ingatlanok sok első lakásvásárló számára elérhetőbbek, mint az új építésű lakások. A magasabb törlesztőrészlet szűkítheti azoknak a körét, akiknek a jövedelme elegendő a hitelfelvételhez, vagy arra kényszerítheti őket, hogy kisebb értékű lakást keressenek. Az 5 százalékos kamat ugyanakkor továbbra is kedvezőbb lehet a piaci lakáshiteleknél.

Palóc André másik kifogása a közszolgálati dolgozók lakhatási támogatását érinti. 

A képviselő szerint a bejelentett változások mintegy 800 ezer embertől vennék el az évente egymillió forintos támogatás igénybevételének lehetőségét.

A közleményben szereplő létszám és a támogatásra való jogosultság változásának pontos feltételei azonban külön tisztázást igényelnek. A képviselő állítása önmagában nem részletezi, mely munkavállalói csoportok kerülnének ki a jogosultak köréből, és milyen szabály alapján változna a támogatás elérhetősége.

A Wekerle Plusz az Otthon Startnál szűkebb feltételekkel indulna. A tervek szerint a 18 és 41 év közötti fiatalok vehetnék igénybe, a megvásárolt ingatlanban pedig öt évig életvitelszerűen kellene lakniuk. A program a lakásvásárlási és építési hitelek mellett lakástakarékot, valamint energetikai felújítási támogatást és hitelt is tartalmazna. A korábban megkötött Otthon Start-szerződések feltételei azonban változatlanok maradnának.

Sürgősen lépniük kell: ők járnak a legrosszabbul az Otthon Start kivégzésével és a Wekerle Plusz elindulásával – még utoljára megrohanhatják a magyarok a bankokat

Alaposan átrendezheti a magyar ingatlanpiacot a lakástámogatási rendszer átalakítása. A Wekerle Plusz bevezetése új helyzet elé állítja a lakásvásárlókat, miközben az eladók és az építőipari vállalkozások is megérezhetik a változásokat. A következő hónapokban ráadásul egymással ellentétes folyamatok indulhatnak el a lakáspiacon. A változások legnagyobb vesztesei éppen azok az alacsonyabb keresetű, kevés családi segítségre számító fiatalok lehetnek, akiknek eddig is a használt lakás jelentette az egyetlen reális esélyt az első otthon megszerzésére.

 

Országszerte

Országszerte
1485 cikk

 

Szóljon hozzá!
Palóc André
Otthon Start Program
ingatlanvásárlás
lakáshitel

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu