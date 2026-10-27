Hitelből venne lakást? Milliókkal kerülhet többe a használt ingatlan a Wekerle Plusz miatt – a fiatal lakásvásárlók és a közszolgálati dolgozók is érintett

A lakástámogatási rendszer átalakítása a használt ingatlant vásárló fiatalok hitelfeltételeit is megváltoztatja, miközben a közszolgálati dolgozóknak járó segítség körül is vita alakult ki. Palóc André országgyűlési képviselő két következményre hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán, és jelentős többletkiadást vetített előre a lakásvásárlóknak.

Új feltételekkel folytatódhat a lakásvásárlás állami támogatása, de nem minden ingatlan esetében marad a korábbi kamatszint / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Palóc André országgyűlési képviselő két ponton bírálta a lakástámogatási rendszer átalakítását. A Facebookon közzétett közleményében arra figyelmeztetett, hogy a használt lakások vásárlásához szükséges hitelek drágulása jelentős többletterhet róhat a fiatalokra, miközben mintegy 800 ezer közszolgálati dolgozó eleshet az évi egymillió forintos lakhatási támogatás lehetőségétől.

Csúnya pofon a használt lakást keresőknek

A hitelköltségek emelkedését a Wekerle Plusz program tervezett feltételeivel magyarázta. A konstrukció az Otthon Start helyébe lépne:

az új építésű lakások vásárlásához és építéséhez továbbra is fix 3 százalékos kamatot kínálna;

használt ingatlanok esetében viszont 5 százalékos kamattal lehetne hitelt felvenni.

Ez két százalékpontos különbség, amely hosszú futamidő mellett milliókkal növelheti a visszafizetendő összeget. Egy 50 millió forintos, 25 éves futamidejű hitelnél a 3 százalékos kamat havi 237 ezer forint körüli törlesztőrészletet jelent, míg 5 százalékos kamat mellett ez csaknem 292 ezer forintra emelkedik. A havi különbség így meghaladja az 55 ezer forintot.

Magyar Péter bejelentette: egyetlen nap alatt szüntetik meg az Otthon Startot; már holnaptól minden megváltozik Magyar Péter a kormány több tagjával együtt ismertette az otthonteremtési intézkedéseket. A Wekerle Plusz hamarabb felváltja az Otthon Start Programot, mint gondoltuk. Mutatjuk a részleteket.

A teljes futamidő alatt a két konstrukció közötti eltérés megközelítheti a 16,6 millió forintot. Ezek a számok a hitel kamatának változásából adódó különbséget mutatják, egyéni banki ajánlatok és egyéb költségek nélkül. Palóc André közleményében ugyanezt a nagyságrendet emelte ki, amikor a használt lakások vásárlásának drágulásáról írt.