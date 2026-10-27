Hitelből venne lakást? Milliókkal kerülhet többe a használt ingatlan a Wekerle Plusz miatt – a fiatal lakásvásárlók és a közszolgálati dolgozók is érintett
A lakástámogatási rendszer átalakítása a használt ingatlant vásárló fiatalok hitelfeltételeit is megváltoztatja, miközben a közszolgálati dolgozóknak járó segítség körül is vita alakult ki. Palóc André országgyűlési képviselő két következményre hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán, és jelentős többletkiadást vetített előre a lakásvásárlóknak.
Palóc André országgyűlési képviselő két ponton bírálta a lakástámogatási rendszer átalakítását. A Facebookon közzétett közleményében arra figyelmeztetett, hogy a használt lakások vásárlásához szükséges hitelek drágulása jelentős többletterhet róhat a fiatalokra, miközben mintegy 800 ezer közszolgálati dolgozó eleshet az évi egymillió forintos lakhatási támogatás lehetőségétől.
Csúnya pofon a használt lakást keresőknek
A hitelköltségek emelkedését a Wekerle Plusz program tervezett feltételeivel magyarázta. A konstrukció az Otthon Start helyébe lépne:
- az új építésű lakások vásárlásához és építéséhez továbbra is fix 3 százalékos kamatot kínálna;
- használt ingatlanok esetében viszont 5 százalékos kamattal lehetne hitelt felvenni.
Ez két százalékpontos különbség, amely hosszú futamidő mellett milliókkal növelheti a visszafizetendő összeget. Egy 50 millió forintos, 25 éves futamidejű hitelnél a 3 százalékos kamat havi 237 ezer forint körüli törlesztőrészletet jelent, míg 5 százalékos kamat mellett ez csaknem 292 ezer forintra emelkedik. A havi különbség így meghaladja az 55 ezer forintot.
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A teljes futamidő alatt a két konstrukció közötti eltérés megközelítheti a 16,6 millió forintot. Ezek a számok a hitel kamatának változásából adódó különbséget mutatják, egyéni banki ajánlatok és egyéb költségek nélkül. Palóc André közleményében ugyanezt a nagyságrendet emelte ki, amikor a használt lakások vásárlásának drágulásáról írt.
A változás azért lehet különösen fontos, mert a használt ingatlanok sok első lakásvásárló számára elérhetőbbek, mint az új építésű lakások. A magasabb törlesztőrészlet szűkítheti azoknak a körét, akiknek a jövedelme elegendő a hitelfelvételhez, vagy arra kényszerítheti őket, hogy kisebb értékű lakást keressenek. Az 5 százalékos kamat ugyanakkor továbbra is kedvezőbb lehet a piaci lakáshiteleknél.
Palóc André másik kifogása a közszolgálati dolgozók lakhatási támogatását érinti.
A képviselő szerint a bejelentett változások mintegy 800 ezer embertől vennék el az évente egymillió forintos támogatás igénybevételének lehetőségét.
A közleményben szereplő létszám és a támogatásra való jogosultság változásának pontos feltételei azonban külön tisztázást igényelnek. A képviselő állítása önmagában nem részletezi, mely munkavállalói csoportok kerülnének ki a jogosultak köréből, és milyen szabály alapján változna a támogatás elérhetősége.
A Wekerle Plusz az Otthon Startnál szűkebb feltételekkel indulna. A tervek szerint a 18 és 41 év közötti fiatalok vehetnék igénybe, a megvásárolt ingatlanban pedig öt évig életvitelszerűen kellene lakniuk. A program a lakásvásárlási és építési hitelek mellett lakástakarékot, valamint energetikai felújítási támogatást és hitelt is tartalmazna. A korábban megkötött Otthon Start-szerződések feltételei azonban változatlanok maradnának.
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Alaposan átrendezheti a magyar ingatlanpiacot a lakástámogatási rendszer átalakítása. A Wekerle Plusz bevezetése új helyzet elé állítja a lakásvásárlókat, miközben az eladók és az építőipari vállalkozások is megérezhetik a változásokat. A következő hónapokban ráadásul egymással ellentétes folyamatok indulhatnak el a lakáspiacon. A változások legnagyobb vesztesei éppen azok az alacsonyabb keresetű, kevés családi segítségre számító fiatalok lehetnek, akiknek eddig is a használt lakás jelentette az egyetlen reális esélyt az első otthon megszerzésére.