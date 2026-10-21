Sürgősen lépniük kell: ők járnak a legrosszabbul az Otthon Start kivégzésével és a Wekerle Plusz elindulásával – még utoljára megrohanhatják a magyarok a bankokat

Újabb roham indulhat a magyar ingatlanpiacon az év utolsó hónapjaiban, 2027-ben azonban már jelentősen visszaeshet a használt lakások iránti kereslet. Magyar Péter miniszterelnök hétfőn, a 2027-es költségvetés bemutatásakor jelentette be, hogy az év végén megszűnik az Otthon Start program, amelynek helyét a Wekerle Plusz veszi át. Az új konstrukció az új építésű lakások vásárlását és építését továbbra is fix 3 százalékos hitellel támogatja, a használt ingatlanok esetében viszont 5 százalékra emelkedik a kamat.

Milliókat bukhatnak a használt lakások vásárlói / Fotó: berni0004

A változás azért különösen jelentős, mert a magyar lakáspiacon az adásvételek döntő többsége használt ingatlanokat érint, és az Otthon Start kedvezményes hiteleit is elsősorban ezek megvásárlására fordították.

A két százalékpontos kamatemelkedés első pillantásra nem tűnik drasztikusnak, egy átlagos lakáshitel esetében azonban több millió forintos többletkiadást jelenthet. Ez pedig nemcsak a vásárlók pénztárcáját érinti, hanem az ingatlanárakat, az értékesítési időket és a lakáspiac egészének működését is befolyásolhatja.

Milliókat bukhatnak a használt lakások vásárlói

Egy 50 millió forintos, 25 éves futamidejű lakáshitel esetében a jelenlegi Otthon Start 3 százalékos kamatával havi 237 106 forintos törlesztőrészlettel kell számolni. Ugyanez az összeg a Wekerle Plusz 5 százalékos kamatával már 292 295 forintra emelkedik – derült ki a BiztosDöntés.hu számításaiból. Ez havonta több mint 55 ezer forintos különbség, ami éves szinten mintegy 662 ezer forinttal növeli a háztartások kiadásait. A teljes, 25 éves futamidő alatt pedig közel 16,6 millió forinttal kell többet visszafizetni. A különbség kisebb hitelösszegnél is jelentős. Egy 35 millió forintos kölcsön havi törlesztőrészlete 165 974 forintról 204 607 forintra emelkedik, vagyis a vásárlóknak havonta közel 39 ezer forinttal kell többet előteremteniük. A teljes futamidő alatt ez 11,6 millió forintos többletterhet jelent.

Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu szakértője arra figyelmeztetett, hogy az új feltételek miatt sokan előrehozhatják a lakásvásárlásukat, hogy még a kedvezőbb Otthon Start konstrukciót vehessék igénybe. A Wekerle Plusz ugyanakkor továbbra is kedvezőbb lehet a piaci hiteleknél. A BiztosDöntés.hu adatai szerint a piaci lakáshitelek kamatai jelenleg 5,99 és 7,49 százalék között mozognak, így az 5 százalékos támogatott hitel továbbra is megtakarítást jelenthet azoknak, akik jogosultak rá.