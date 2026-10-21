Sürgősen lépniük kell: ők járnak a legrosszabbul az Otthon Start kivégzésével és a Wekerle Plusz elindulásával – még utoljára megrohanhatják a magyarok a bankokat
Újabb roham indulhat a magyar ingatlanpiacon az év utolsó hónapjaiban, 2027-ben azonban már jelentősen visszaeshet a használt lakások iránti kereslet. Magyar Péter miniszterelnök hétfőn, a 2027-es költségvetés bemutatásakor jelentette be, hogy az év végén megszűnik az Otthon Start program, amelynek helyét a Wekerle Plusz veszi át. Az új konstrukció az új építésű lakások vásárlását és építését továbbra is fix 3 százalékos hitellel támogatja, a használt ingatlanok esetében viszont 5 százalékra emelkedik a kamat.
A változás azért különösen jelentős, mert a magyar lakáspiacon az adásvételek döntő többsége használt ingatlanokat érint, és az Otthon Start kedvezményes hiteleit is elsősorban ezek megvásárlására fordították.
A két százalékpontos kamatemelkedés első pillantásra nem tűnik drasztikusnak, egy átlagos lakáshitel esetében azonban több millió forintos többletkiadást jelenthet. Ez pedig nemcsak a vásárlók pénztárcáját érinti, hanem az ingatlanárakat, az értékesítési időket és a lakáspiac egészének működését is befolyásolhatja.
Milliókat bukhatnak a használt lakások vásárlói
Egy 50 millió forintos, 25 éves futamidejű lakáshitel esetében a jelenlegi Otthon Start 3 százalékos kamatával havi 237 106 forintos törlesztőrészlettel kell számolni. Ugyanez az összeg a Wekerle Plusz 5 százalékos kamatával már 292 295 forintra emelkedik – derült ki a BiztosDöntés.hu számításaiból. Ez havonta több mint 55 ezer forintos különbség, ami éves szinten mintegy 662 ezer forinttal növeli a háztartások kiadásait. A teljes, 25 éves futamidő alatt pedig közel 16,6 millió forinttal kell többet visszafizetni. A különbség kisebb hitelösszegnél is jelentős. Egy 35 millió forintos kölcsön havi törlesztőrészlete 165 974 forintról 204 607 forintra emelkedik, vagyis a vásárlóknak havonta közel 39 ezer forinttal kell többet előteremteniük. A teljes futamidő alatt ez 11,6 millió forintos többletterhet jelent.
Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu szakértője arra figyelmeztetett, hogy az új feltételek miatt sokan előrehozhatják a lakásvásárlásukat, hogy még a kedvezőbb Otthon Start konstrukciót vehessék igénybe. A Wekerle Plusz ugyanakkor továbbra is kedvezőbb lehet a piaci hiteleknél. A BiztosDöntés.hu adatai szerint a piaci lakáshitelek kamatai jelenleg 5,99 és 7,49 százalék között mozognak, így az 5 százalékos támogatott hitel továbbra is megtakarítást jelenthet azoknak, akik jogosultak rá.
Az eladóknak is fájhat a változás
A lakáshitelek drágulása nem feltétlenül jelenti azt, hogy az ingatlanárak azonnal csökkenni kezdenek. A vásárlók finanszírozási lehetőségeinek szűkülése azonban előbb-utóbb az eladók alkupozíciójára is hatással lehet. Egy magasabb havi törlesztőrészlet miatt egyes vevők kisebb értékű ingatlanban gondolkodhatnak, mások pedig teljesen elhalaszthatják a vásárlást.
Ha kevesebb vevő jelenik meg a piacon, miközben az eladásra kínált lakások száma nem csökken hasonló mértékben, az hosszabb értékesítési időkhöz és nagyobb árengedményekhez vezethet. A Duna House becslése szerint augusztusban már 13 százalékkal kevesebb lakás cserélt gazdát, mint júliusban. Több piaci szegmensben nőtt az alku mértéke, és hosszabbodtak az értékesítési idők. Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője szerint
egyik napról a másikra nem várható általános áresés, de a használt lakások eladóinak a jelenleginél is reálisabb árazásra lehet szükségük.
A leginkább érintett ingatlanok között lehetnek a kisebb budapesti lakások és a panellakások, amelyek az Otthon Start egyik fontos célpiacát jelentették. A folyamat ugyanakkor nem feltétlenül eredményez országos lakásárcsökkenést. Elképzelhető, hogy az ingatlanpiac különböző szegmensei eltérő irányba mozdulnak el: miközben egyes használt lakásoknál nő az alku lehetősége, más ingatlanok továbbra is tartják az árukat.
Éppen a legnehezebb helyzetben lévő fiatalok szorulhatnak ki a lakáspiacról
A Wekerle Plusz egyik legnagyobb ellentmondása, hogy éppen azoknak nehezítheti meg az első otthon megszerzését, akik a leginkább rászorulnának a kedvezményes hitelre. Az alacsonyabb jövedelmű fiatalok számára sokszor kizárólag a használt lakások jelentenek reális lehetőséget, ezek finanszírozása azonban 3 helyett 5 százalékos kamattal történhet majd.
Különösen nehéz helyzetbe kerülhetnek azok, akik nem számíthatnak jelentős családi segítségre, ezért nagyobb hitelre szorulnak.
Egy 35 millió forintos kölcsön havi törlesztőrészlete közel 39 ezer forinttal emelkedhet, ami már a hitelképességüket is veszélyeztetheti. Így sokan nemcsak drágábban, hanem egyáltalán nem tudnak majd lakást vásárolni. A változás paradoxona, hogy a kedvezőbb hitel azoknak marad elérhető, akik megengedhetik maguknak a drágább új építésű ingatlanokat, miközben a szerényebb anyagi háttérrel induló fiatalok lehetőségei tovább szűkülhetnek.
Már most látványosan visszaesett a lakáskereslet
Az ingatlan.com friss adatai alapján a magyar lakáspiac már a Wekerle Plusz bejelentése előtt is a lassulás jeleit mutatta. A hirdetési portál január és szeptember között 2,2 millió telefonos érdeklődést mért az eladó lakóingatlanok iránt. Ez 20 százalékkal maradt el a rekordokat hozó 2025-ös szinttől, de még 2024 első kilenc hónapjához képest is 12 százalékos visszaesést jelentett. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint a bejelentett intézkedések ugyanakkor ismét mozgásba hozhatják a kiváró vásárlókat.
A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy az 5 százalékos kamat továbbra is kedvezőbb a legtöbb piaci hitelajánlatnál, ezért a használt lakások piacán sem feltétlenül kell tartós visszaeséssel számolni. A következő időszak egyik legfontosabb kérdése így az lesz, hogy a magasabb hitelköltségek keresletcsökkentő hatása, vagy az új támogatási rendszer által kínált lehetőségek bizonyulnak erősebbnek.
Az új építésű lakások lehetnek a változás nyertesei
Miközben a használt lakások vásárlása drágábbá válik, az új építésű ingatlanok esetében megmarad a 3 százalékos kedvezményes hitel. Emellett a kormány a kedvezményes, 5 százalékos lakásáfa fenntartásáról is döntött, ami az ingatlanfejlesztők számára különösen fontos. Balogh László szerint ez kulcsfontosságú az új lakások piacának és a lakóingatlan-fejlesztéseknek a szempontjából. Az eltérő kamatozás miatt az új építésű ingatlanok versenyelőnye növekedhet, különösen azokban a térségekben, ahol az új és a használt lakások ára között viszonylag kicsi a különbség.
A folyamat ugyanakkor nem mindenhol érvényesülhet. A nagyvárosokban az új lakások továbbra is jelentősen drágábbak lehetnek, ezért a kedvezőbb finanszírozás önmagában nem feltétlenül ellensúlyozza a magasabb vételárat. A kínálat is korlátozza a gyors átrendeződést: a Duna House adatai szerint 2025-ben országosan mindössze 12 ezer új lakás épült. Ha a támogatások miatt megugrik a kereslet az új ingatlanok iránt, az a szűk kínálat mellett akár az árak emelkedését is elősegítheti.
A panellakások és a felújítandó házak is új lehetőséget kaphatnak
A Wekerle Plusz nem kizárólag a lakásvásárlás finanszírozását alakítja át. Az energetikai korszerűsítésekhez legfeljebb
- 15 millió forintos,
- fix 3 százalékos
hitel és akár 7,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatás is kapcsolódhat. A Duna House szerint ez különösen a rossz energetikai állapotú vidéki családi házak piacán hozhat élénkülést. Ezek az ingatlanok jelenleg gyakran jelentős árengedménnyel értékesíthetők, mivel a vásárlóknak a vételár mellett a korszerűsítés költségeivel is számolniuk kell.
Az ingatlan.com elemzése ugyanakkor egy másik fontos változásra is felhívta a figyelmet: Kapitány István gazdasági miniszter tájékoztatása szerint a panellakásokban élők is részesülhetnek energiakorszerűsítési támogatásban. Balogh László szerint ez azért jelentős, mert a korábbi energetikai programok elsősorban a családi házakat célozták, miközben Magyarországon több mint egymillióan élnek panellakásokban. A felújítási támogatások így nemcsak az építőiparnak adhatnak új megrendeléseket, hanem hosszabb távon a korszerűsített ingatlanok értékét is növelhetik.
A lakásárak és a megtakarítások között egyre nagyobb a szakadék
Az új lakástakarék-támogatás visszatérése szintén fontos része a Wekerle Plusznak. Az állam az első öt évben a befizetések 10 százalékát, a hatodik évtől pedig 20 százalékát biztosíthatja támogatásként.
Erre különösen az első lakásukat keresőknek lehet szükségük.
Az ingatlan.com adatai szerint ugyanis az elmúlt öt évben a lakásvásárláshoz hitelt igénylők átlagos önrésze mindössze 7 százalékkal, 13,7 millióról 14,7 millió forintra emelkedett. Eközben a lakásárak 88 százalékkal drágultak a portál lakásárindexe alapján, a KSH és az MNB adatai pedig ennél is nagyobb, 90–97 százalékos emelkedést mutatnak. Ez azt jelenti, hogy a vásárlók megtakarításai messze nem tudtak lépést tartani az ingatlanárakkal. A támogatott lakástakarék hosszabb távon segíthet ezen, a jelenlegi lakásvásárlók finanszírozási problémáit azonban önmagában nem oldja meg.
Minden a részletszabályokon múlhat
A Wekerle Plusz bejelentése több fontos kérdést is nyitva hagyott. Egyelőre nem ismert a maximálisan felvehető hitelösszeg, a futamidő felső határa, illetve az sem, hogy megmarad-e a jelenlegi 1,5 millió forintos négyzetméterár-korlát. A jogosultsági feltételek ugyanakkor már most jelentős szigorítást jeleznek. Az új hitelt a bejelentés szerint csak a 18 és 41 év közötti igénylők vehetik fel, és az igénylőnek, illetve házastársának sem lehet 50 százalékot elérő tulajdonrésze másik lakóingatlanban. A megvásárolt ingatlanban legalább öt évig életvitelszerűen lakni kell majd.
A már megkötött Otthon Start-szerződések változatlan feltételekkel maradnak érvényben.
A következő hónapokban így két egymással ellentétes folyamat határozhatja meg a magyar lakáspiacot: az év végéig tartó vásárlási roham, majd az előrehozott kereslet kifutása és a drágább finanszírozás miatt kialakuló bizonytalanság.