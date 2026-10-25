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Nem kevés pénzbe került Lannert Judit kommunikációja: nyilvánosságra került a nyolcmilliós szerződés – az állam még nem kezdte el magán a spórolást

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Bruttó nyolcmillió forintért fogadott kommunikációs tanácsadót az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A megbízás a sajtókapcsolatok kezelésére, a miniszteri megszólalások előkészítésére és a kommunikációs kockázatok figyelésére is kiterjedt. A Tűzfalcsoport által közérdekű adatigényléssel megszerzett szerződésekből az is kiderült, hogy az eredetileg kéthónapos megállapodást később meghosszabbították.
VG
2026.10.25, 18:40
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Bruttó nyolcmillió forintos kommunikációs tanácsadói megbízást adott az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium Weichinger Nóra Ágnesnek – írta vasárnap a Magyar Nemzet a Tűzfalcsoport közérdekű adatigénylésére hivatkozva. A szerződést július 30-án írták alá, a megbízás azonban már július 1-jén megkezdődött.

lannert judit
               Lannert Judit kommunikációs tanácsadó céget szerződtetett/Fotó: Lannert Judit Facebook-oldala

Az eredeti megállapodás augusztus 31-ig szólt, havi bruttó hárommillió forintos díjazással. A szerződést később szeptember 20-ig meghosszabbították, így a teljes megbízási összeg hatmillióról nyolcmillió forintra emelkedett. A Magyar Nemzet beszámolója szerint a tanácsadó feladatai között szerepelt 

  • a minisztérium sajtókapcsolatainak támogatása, 
  • az újságírói megkeresések koordinálása, 
  • valamint a miniszteri beszédek, tájékoztatók és közösségimédia-bejegyzések előkészítése. 

A megállapodás a kommunikációs kampányok és sajtóesemények szervezésére, továbbá a tárcát érintő kommunikációs kockázatok figyelemmel kísérésére is kiterjedt.

Korábbi kormányzati kommunikációs tapasztalatok

Weichinger Nóra Ágnes 2003-ban Lenhardt Anitával alapította meg kommunikációs ügynökségét, amely később LWp Kommunikáció néven működött tovább. A cég nagyvállalati és intézményi megbízásokat egyaránt teljesített. A Magyar Nemzet felidézte, hogy az ügynökség a Gyurcsány-kormány idején is részt vett kommunikációs projektekben. Referenciái között szerepelt a 2005-ös Egészség Hídja kampány, valamint az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletéhez kapcsolódó Európa Pont kommunikációs projektje. A tanácsadói megbízás idején is viták kísérték a miniszter szerepléseit A lap arra is kitért, hogy Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter több nyilvános megszólalása politikai vitát váltott ki az elmúlt hónapokban.

A Magyar Nemzet szerint kérdéses, hogy a nyolcmillió forintos megbízás pontosan milyen eredményeket hozott. A lap megjegyezte, hogy a minisztérium közösségi oldala csak a tanácsadói szerződés lejárta után egy hónappal indult el. A szerződésből ugyanakkor nem állapítható meg, hogy Weichinger Nóra Ágnes milyen szerepet játszott a vitatott miniszteri megszólalások előkészítésében vagy az azokat követő kommunikációban.

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kommunikáció
tanácsadás
oktatási minisztérium
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