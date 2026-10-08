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Furcsa magyarázattal állt elő Lannert Judit, hogy miért csökkent a tanárok bére szeptemberben: egyből nekiesett a fideszeseknek – „Az amnézia betegség”

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Élesen bírálta a Fidesz–KDNP-t Lannert Judit, aki szerint a pártszövetség valótlanságokat terjeszt a pedagógusok fizetéséről. Facebook-bejegyzésében azt állította, hogy a teljesítményértékelési rendszer felfüggesztése nem csökkentette a tanárok bérét.
VG
2026.10.08, 07:56
Frissítve: 2026.10.08, 09:03
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Az oktatási és gyermekügyi miniszter Facebook-bejegyzésben utasította vissza a Fidesz–KDNP pedagógusbérekkel kapcsolatos állításait. Lannert Judit azt írta, hogy a teljesítményértékelési rendszer felfüggesztése miatt nem csökkent a tanárok fizetése, és vitatta a pedagógusoktól állítólag elvett 33 milliárd forintról szóló állítást is.

Lannert Judit
Lannert Judit: a pedagógusok nem kampányeszközök / Fotó: Lannert Judit / Facebook

Lannert szerint a korábbi Fidesz–KDNP-kormány nem biztosította a pedagógusok számára azt a 33 milliárd forintot, amelynek elvonását most az ellenzéki pártok kifogásolnak. Érvelése szerint olyan forrást nem lehet elvenni, amelyet korábban sem biztosítottak.

Bejegyzésében azt is hangsúlyozta, hogy 

sem a pedagógusok alapilletménye, sem a korábban megállapított, teljesítményértékeléshez kapcsolódó béremelése nem csökkent.

Ezzel magyarázta az augusztusi és szeptemberi fizetések eltérését

Lannert Judit kitért arra is, mi állhat amögött, ha egy pedagógus szeptemberben kevesebb pénzt kapott kézhez, mint augusztusban. Magyarázata szerint a nyári szabadság idejére járó távolléti díjba a korábbi többlettanításért kapott óradíj is beleszámít, ezért az augusztusi kifizetés magasabb lehetett.

Álláspontja szerint az ilyen különbség nem a teljesítményértékelési rendszer felfüggesztéséből következik. A rendszert egyúttal értelmetlen adminisztrációs tehernek nevezte, és arra hivatkozott, hogy a bérek ügyében a pedagógusokat képviselő szakszervezetek álláspontja is őt támasztja alá.

Az oktatási és gyermekügyi miniszter bejegyzésben a pártszövetség korábbi oktatáspolitikáját is támadta. Felidézte a pedagógusok pályaelhagyását, jogaik szerinte folyamatos csorbítását, valamint a tiltakozó tanárok elbocsátását, amelyet politikai nyomásnak tulajdonított.

Úgy fogalmazott, hogy a pedagógusok iránt most mutatott aggodalomból a Fidesz–KDNP tizenhat éves kormányzása alatt kevés látszott. A pártszövetség jelenlegi kommunikációját cinikusnak és demagógnak minősítette.

„A pedagógusok nem kampányeszközök” – írta Lannert. Szerinte a tanárok joggal várják el, hogy a politikai pártok partnerként és gondolkodó felnőttként kezeljék őket, és ne használják fel helyzetüket hangzatos közösségi médiás bejegyzésekhez.

Önálló oktatási minisztérium alakult a kormányváltás után, a Tisza ezzel is hangsúlyozta, új korszak kezdődik az oktatásban. Lannert Judit miniszter jelképes gesztusokat tett, beszélgetett szakmai szervezetekkel, a diákokkal, legutóbb az óvodásokat kérdezte meg, milyen intézménybe szeretnének járni. A tanárok visszakapták jogukat a sztrájkhoz, az iskolák nagyobb autonómiát kapnak. A látványos finanszírozási fordulat azonban egyelőre elmaradt, ahogy az oktatást segítő dolgozók bérének rendezéséről sem esik szó.

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