Elképesztő szezont zárt a magyar légi irányítás – ezekkel a kihívásokkal kellett szembenézniük a szakembereknek

Október 20-án tartják a légiforgalmi irányítók nemzetközi napját. Európa-szerte nagyjából 17 600, Magyarországon pedig több mint 200 légiforgalmi irányító dolgozik, nekik is köszönhetően, hogy napjainkban a repülés számít a legbiztonságosabb közlekedési módja – derült ki a HungaroControl keddi közleményéből.

Mozgalmasan telt eddig a 2026-os év a magyar légiforgalmi irányítóknak / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Kiemelték, hogy a vállalat kötelékében dolgozó irányítók a magyar légtér nagyságához viszonyítva Európa egyik legintenzívebb forgalmát kezelik. Az idén nyári csúcsidőszakában, július és augusztus folyamán Budapest volt Európa 11. legforgalmasabb irányítói körzete, naponta átlagosan közel négyezer járattal, amelyeknek 90 százaléka átrepülő gép volt, a fennmaradó tíz százaléka pedig a hazai futópályákon ért földet vagy emelkedett a magasba.

Bár a magyar légtérben idén 2,1 százalékkal csökkent az átrepülő forgalom a tavalyi év első kilenc hónapjához viszonyítva (834 ezerről 816 ezerre), a Magyarországon leszálló és felszálló nemzetközi járatok száma 4,6 százalékkal emelkedett (103 ezerről 107 ezerre). A repülőtéri terminálforgalom bővülése mellett az irányítóknak több kiemelt, nemzetközi esemény is plusz munkát adott, a megnövekedett forgalom kezelése igazi irányítási bravúrt követelt a HungaroControl szakembereitől.

Különleges események tették próbára a magyar légi irányítást

A 2026-os év legforgalmasabb napja május 31-e volt, amikor az UEFA Bajnokok Ligája budapesti döntője miatt egyetlen nap alatt 759 le- és felszálló gép fordult meg a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. Ez az idei éves átlag közel kétszeresének felelt meg, a nyári hónapok átlagához mérten pedig 74 százalékos többletet jelentett. A második legintenzívebb napot a július 26-án megrendezett Forma 1-es Magyar Nagydíj hozta 531 gépmozgással (34 százalékkal haladva meg az éves átlagot).

Az ilyen kiemelten forgalmas időszakokra a felkészülés hetekkel, vagy akár hónapokkal hamarabb megkezdődik. Ilyenkor a HungaroControl szakemberei a korábbi évek tapasztalatai, a légitársaságok menetrendjei, a szezonális trendek és a nagy tömegrendezvények időpontja alapján megbecsülik, mikor várható rendkívüli terhelés. A csúcsidőszakokban több légiforgalmi irányítót állítanak szolgálatban, emellett a szektorok nyitási és zárási idejét is a forgalomhoz igazítják. A biztonsági előírások a fokozott nyomás közepette sem lazulnak, a legmagasabb szintű repülésbiztonság minden körülmények között első számú prioritás.