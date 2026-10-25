Elképesztő szezont zárt a magyar légi irányítás – ezekkel a kihívásokkal kellett szembenézniük a szakembereknek
Október 20-án tartják a légiforgalmi irányítók nemzetközi napját. Európa-szerte nagyjából 17 600, Magyarországon pedig több mint 200 légiforgalmi irányító dolgozik, nekik is köszönhetően, hogy napjainkban a repülés számít a legbiztonságosabb közlekedési módja – derült ki a HungaroControl keddi közleményéből.
Kiemelték, hogy a vállalat kötelékében dolgozó irányítók a magyar légtér nagyságához viszonyítva Európa egyik legintenzívebb forgalmát kezelik. Az idén nyári csúcsidőszakában, július és augusztus folyamán Budapest volt Európa 11. legforgalmasabb irányítói körzete, naponta átlagosan közel négyezer járattal, amelyeknek 90 százaléka átrepülő gép volt, a fennmaradó tíz százaléka pedig a hazai futópályákon ért földet vagy emelkedett a magasba.
Bár a magyar légtérben idén 2,1 százalékkal csökkent az átrepülő forgalom a tavalyi év első kilenc hónapjához viszonyítva (834 ezerről 816 ezerre), a Magyarországon leszálló és felszálló nemzetközi járatok száma 4,6 százalékkal emelkedett (103 ezerről 107 ezerre). A repülőtéri terminálforgalom bővülése mellett az irányítóknak több kiemelt, nemzetközi esemény is plusz munkát adott, a megnövekedett forgalom kezelése igazi irányítási bravúrt követelt a HungaroControl szakembereitől.
Különleges események tették próbára a magyar légi irányítást
A 2026-os év legforgalmasabb napja május 31-e volt, amikor az UEFA Bajnokok Ligája budapesti döntője miatt egyetlen nap alatt 759 le- és felszálló gép fordult meg a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. Ez az idei éves átlag közel kétszeresének felelt meg, a nyári hónapok átlagához mérten pedig 74 százalékos többletet jelentett. A második legintenzívebb napot a július 26-án megrendezett Forma 1-es Magyar Nagydíj hozta 531 gépmozgással (34 százalékkal haladva meg az éves átlagot).
Az ilyen kiemelten forgalmas időszakokra a felkészülés hetekkel, vagy akár hónapokkal hamarabb megkezdődik. Ilyenkor a HungaroControl szakemberei a korábbi évek tapasztalatai, a légitársaságok menetrendjei, a szezonális trendek és a nagy tömegrendezvények időpontja alapján megbecsülik, mikor várható rendkívüli terhelés. A csúcsidőszakokban több légiforgalmi irányítót állítanak szolgálatban, emellett a szektorok nyitási és zárási idejét is a forgalomhoz igazítják. A biztonsági előírások a fokozott nyomás közepette sem lazulnak, a legmagasabb szintű repülésbiztonság minden körülmények között első számú prioritás.
„Az idei nyári forgalom eredményei is visszaigazolják munkatársaink elkötelezettségét és szakmai felkészültségét. A HungaroControl magasan képzett légiforgalmi irányítóinak és műszaki szakembereinek, valamint fejlett technológiai hátterének köszönhetően az európai légiforgalmi szolgáltatók élvonalába tartozik” – emelte ki Turi Ferenc, a HungaroControl Zrt. vezérigazgatója.
A közlemény hangsúlyozta, hogy az intenzív átlagforgalom és a hatalmas sportrendezvények dacára a HungaroControl szakembereinek sikerült jelentős mértékben visszaszorítaniuk a légiforgalmi irányításhoz köthető késéseket. A statisztikák figyelemre méltóak: a 2024-es és 2026-os év első kilenc hónapjának adatait összevetve 96 százalékkal csökkent a rendszerben felgyülemlett késési percek száma. Ez azt jelenti, hogy ha az összes kezelt járatra elosztjuk a késést, egy gépre ma már alig 8 másodperc jut a korábbi 3,44 perc helyett. A javulás akkor is markáns, ha a teljes forgalomra számolt átlag helyett csak a ténylegesen megkésett repülők adatait vizsgáljuk: ezeknél a korábbi 19,7 perces átlagos csúszás 12,4 percre csökkent, ami két év alatt 37 százalékos javulást jelent.
Az európai légiforgalmi hálózat működését koordináló nemzetközi szervezet, az Eurocontrol friss adatai szerint 2026 nyarán az útvonalirányítási késések közel felét személyzeti kapacitási problémák okozták. Az új légiforgalmi irányítók toborzása így tehát egész Európában kiemelt feladat.
Nincs ez másképp Magyarországon sem, ugyanis a HungaroControl a növekvő légiforgalom kiszolgálása érdekében folyamatosan bővíti irányítói kapacitását. Felgyorsult a vállalat utánpótlás-képzése is, 2026-tól kezdve immár nem évi egy, hanem két légiforgalmi irányító tanfolyam indul a cég oktatási központjában, ahol így évente közel 50 új hallgató kezdheti meg a tanulmányait.
A Wizz Air is rekord légiforgalmat bonyolít idén
„Az orosz-ukrán háború kitörése óta megváltozott a geopolitikai világrend, emiatt a globális ellátási láncok problémássá váltak, ez megjelenik a légi közlekedés szempontjából kritikus iparágakban is, így az olajpiacon és a repülőgépgyártásban is” – mondta Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója a pénteki sajtóbeszélgetésen.
A magyar gyökerű légitársaság első embere kiemelte, hogy az idei nyár sikeresen alakult a számukra, 27 százalékos növekedést értek el 2025-höz képest. A szezonban összesen 112 ezer járatot üzemeltettek, ami azt jelenti, hogy minden percben felszállt valahol egy Wizz Air gép. A csúcshónap augusztus volt, amikor 8,5 millió utast reptettek.
Magyarországon 38 százalékos piaci a részesedésük, 19 géppel 88 útvonalat üzemeltetnek, 36 országba. A magyarországi utaskapacitás 9,55 millió ülés, ami 17 százalékkal több, mint tavaly. 1500 munkatársat foglalkoztatnak Budapesten. A magyarországi gépek 100 százaléka Airbus A321neo repülőkből áll.
A vezérigazgató kiemelte, hogy a magyar légi irányítás szintje jelentősen feljavult, mára az egyik legjobban működő európai légiirányítási szerv a HungaroControl.