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Ez lehet a Lidl válasza az Aldi karcsúsítására - akárt a teljes hagyományos kasszasor is eltűnhet

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Látványos kasszafejlesztést hajtott végre a Lidl budaörsi áruházában: 28 új generációs önkiszolgáló pénztárat állítottak üzembe. A keskenyebb, készpénzmentes terminálokkal a diszkontlánc egyszerre akarja felgyorsítani a vásárlást és csökkenteni a hagyományos önkiszolgáló kasszák egyik legnagyobb problémáját: a mérleg miatti megakadást. A Lidl új típusú kasszára akkor irányulhat figyelem, amikor az Aldi bejelentette, hogy stratégiát váltva lecsupaszítják működésüket.
VG
2026.10.04, 07:02
Frissítve: 2026.10.04, 07:03

A Lidlnél látott változásról egy Reddit-felhasználó számolt be. Azt írta: a budaörsi Lidlben „majdnem 30 darab” új önkiszolgáló pénztár jelent meg. A szám nem túlzás: a Károly király út 145. szám alatti áruházban összesen 28 önkiszolgáló kassza kapott helyet.

pont, Lidl
A Lidl budaörsi üzletében új típusú önkiszolgáló kasszáka telepített (illusztráció)
Fotó: Shutterstock

Kisebb helyigényű kasszákat telepített a Lidl

A korábbi, nagyobb méretű, súlymérős csomagolófelülettel ellátott önkiszolgáló terminálokhoz képest az új generációs gépek jóval kompaktabbak.

Ez nem pusztán dizájnváltás: a kisebb helyigény lehetővé teszi, hogy egy korábbi kasszasor helyén szokatlanul sok önkiszolgáló terminált alakítsanak ki.

A budaörsi üzlet ebből a szempontból különösen érdekes tesztterep lehet, hiszen az agglomeráció egyik fontos bevásárlóhelyéről van szó, ahol a hétvégi időszakokban jelentős forgalom koncentrálódhat.

Újgenerációs önkiszolgáló kasszák - Lidl
by u/Lost_Style_6752 in lidlaldihun

A készpénz is háttérbe szorul

Az új kasszák kialakításának másik fontos eleme a készpénzmentesség. A telepített terminálok túlnyomó többsége kártyás és mobilfizetésre épül, miközben a Lidl Plushoz kapcsolódó digitális kedvezmények is használhatók.

A készpénzes modulok elhagyása jelentősen csökkenti a kasszák méretét, miközben bizonyos tipikus technikai problémák – például a bankjegyek elakadása – is kiküszöbölhetők.

A Lidl egyébként már hivatalosan is egyre erősebben épít a digitális és önkiszolgáló vásárlásra. A vállalat tájékoztatása szerint a Lidl Plus alkalmazásban elérhető Scan & Go funkció jelenleg több magyarországi üzletben, köztük a budaörsi áruházban is használható. A vásárló a telefonjával szkennelheti be a termékeket, majd az önkiszolgáló kasszánál fizethet. A fejlesztés brit előképéről a Pénzcentrum írt.

Ennyi volt a „Kérem, helyezze a terméket a csomagolóasztalra”?

Az új rendszer egyik legfontosabb előnye a vásárlók számára éppen az lehet, hogy kevésbé támaszkodik a hagyományos súlyellenőrzésre.

A régebbi önkiszolgáló kasszáknál gyakran okozott fennakadást, ha a vásárló a beolvasott terméket nem pontosan úgy vagy oda helyezte, ahogy azt a rendszer várta. Ilyenkor jött a sokak által ismert üzenet: „Kérem, helyezze a terméket a csomagolóasztalra.”

Az újabb rendszereknél a biztonsági és ellenőrzési funkciókban nagyobb szerepet kapnak a kamerák és a szoftveres megoldások. A Lidl Magyarország adatkezelési tájékoztatója szerint egyes üzletekben már működik önkiszolgáló kassza-ellenőrzés is: a rendszer egy lámpával jelzi, ha ellenőrzés szükséges, ilyenkor a munkatárs ellenőrzi, hogy megfelelően történt-e a szkennelés.

Ez a technológia nemcsak a gyorsaságot szolgálja, hanem a leltárhiány mérséklését is.

A Lidl közben továbbra is jelentős magyarországi beruházásokat hajt végre. A vállalat 2025-ös üzleti évének eredményeiről azt közölte, hogy 

  • árbevétele 1485,8 milliárd forintra nőtt, és 
  • az év végén 9477 munkavállalója volt; a cég 2026-ban már közel 10 500 fős állományról számolt be.

A budaörsi kasszacsere tehát túlmutathat egyetlen üzlet felújításán: a magyar Lidl egyre inkább abba az irányba mozdul, hogy a vásárló maga végezze el a kasszázás minél nagyobb részét, a technológia pedig közben háttérben ellenőrizze a folyamatot.

Ezekre a fejlesztésekre akkor hárulhat figyelem, amikor a versenytárs Aldi épp bejelentette: visszatérnek a vállalati filozófia alapvetéséhez, és a vásárlói élmények növelése,  a kényelmi funkciók erősítése helyett a harddiszkont jelleg irányába lépnek.

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