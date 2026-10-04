Ez lehet a Lidl válasza az Aldi karcsúsítására - akárt a teljes hagyományos kasszasor is eltűnhet

A Lidlnél látott változásról egy Reddit-felhasználó számolt be. Azt írta: a budaörsi Lidlben „majdnem 30 darab” új önkiszolgáló pénztár jelent meg. A szám nem túlzás: a Károly király út 145. szám alatti áruházban összesen 28 önkiszolgáló kassza kapott helyet.

A Lidl budaörsi üzletében új típusú önkiszolgáló kasszáka telepített (illusztráció)

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Kisebb helyigényű kasszákat telepített a Lidl

A korábbi, nagyobb méretű, súlymérős csomagolófelülettel ellátott önkiszolgáló terminálokhoz képest az új generációs gépek jóval kompaktabbak.

Ez nem pusztán dizájnváltás: a kisebb helyigény lehetővé teszi, hogy egy korábbi kasszasor helyén szokatlanul sok önkiszolgáló terminált alakítsanak ki.

A budaörsi üzlet ebből a szempontból különösen érdekes tesztterep lehet, hiszen az agglomeráció egyik fontos bevásárlóhelyéről van szó, ahol a hétvégi időszakokban jelentős forgalom koncentrálódhat.

A készpénz is háttérbe szorul

Az új kasszák kialakításának másik fontos eleme a készpénzmentesség. A telepített terminálok túlnyomó többsége kártyás és mobilfizetésre épül, miközben a Lidl Plushoz kapcsolódó digitális kedvezmények is használhatók.

A készpénzes modulok elhagyása jelentősen csökkenti a kasszák méretét, miközben bizonyos tipikus technikai problémák – például a bankjegyek elakadása – is kiküszöbölhetők.

A Lidl egyébként már hivatalosan is egyre erősebben épít a digitális és önkiszolgáló vásárlásra. A vállalat tájékoztatása szerint a Lidl Plus alkalmazásban elérhető Scan & Go funkció jelenleg több magyarországi üzletben, köztük a budaörsi áruházban is használható. A vásárló a telefonjával szkennelheti be a termékeket, majd az önkiszolgáló kasszánál fizethet. A fejlesztés brit előképéről a Pénzcentrum írt.

Ennyi volt a „Kérem, helyezze a terméket a csomagolóasztalra”?

Az új rendszer egyik legfontosabb előnye a vásárlók számára éppen az lehet, hogy kevésbé támaszkodik a hagyományos súlyellenőrzésre.

A régebbi önkiszolgáló kasszáknál gyakran okozott fennakadást, ha a vásárló a beolvasott terméket nem pontosan úgy vagy oda helyezte, ahogy azt a rendszer várta. Ilyenkor jött a sokak által ismert üzenet: „Kérem, helyezze a terméket a csomagolóasztalra.”