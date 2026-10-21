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Szinte biztos, hogy megosztó lesz a magyar Lidl fejlesztése: 110 üzletben alakítják át a kasszazónákat

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A Lidl Magyarország újgenerációs önkiszolgáló kasszákat vezet be, és idén közel 110 áruházban bővíti az önkiszolgáló fizetési zónákat az új és a régi berendezések felhasználásával is. A fejlesztések célja, hogy a vásárlók gyorsabban fizethessenek, miközben a hagyományos kasszák továbbra is megmaradnak a Lidl közlése szerint.
Juhász Péter
2026.10.21, 16:36
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Az új típusú önkiszolgáló kasszák már 16 Lidl-áruházban működnek. Kompaktabb kialakításuknak köszönhetően ugyanakkora területen több pénztár is elfér, miközben a vásárlók által használt pakolófelület mérete nem változik. A kasszák szoftverét is lecserélik: az új rendszer nagyobb felületen teszi lehetővé a fizetési folyamat lépéseinek megjelenítését - derül ki a vállalat közleményéből.

A Lidl Magyarország az önkiszolgáló kasszazónák fejlesztését jelentebbe be
A Lidl Magyarország az önkiszolgáló kasszazónák fejlesztését jelentebbe be
Fotó: Lidl Magyarország

Lidl: továbbra is elérhetők a készpénzes fizetésre alkalmas önkiszolgáló kasszák

Az önkiszolgáló zónákban készpénzes és bankkártyás fizetésre alkalmas gépek egyaránt elérhetők. A Lidl ugyanakkor nem kizárólag az új generációs berendezések telepítésével növeli a kapacitást: az idén közel 110 üzletben végrehajtott bővítések során új és korábbi generációs kasszabútorokat is használnak. A vállalat elsősorban azokban az áruházakban fejleszt, ahol a nagy forgalom és a szűkebb vásárlótér miatt különösen fontos a fizetési kapacitás növelése.

Kovács Tibor, a Lidl Magyarország marketing- és ügyfélélmény-igazgatója szerint az új kasszák bevezetése a bútorzat mellett a szoftveres működést is érinti.

A cég közlése szerint az automatizáció mellett a bolti munkatársak létszámát is megtartják, a hagyományos pénztárak pedig továbbra is rendelkezésre állnak.

A lánc a telefonos termékbeolvasást és az önkiszolgáló kasszán történő fizetést kombináló Scan & Go funkciót is terjeszti. A megoldás jelenleg nyolc üzletben érhető el, de a vállalat további áruházakban is bevezetné. A Lidl tájékoztatása szerint 2027-ben újabb digitális fejlesztések érkezhetnek az önkiszolgáló fizetés egyszerűsítésére.

Van, ahol már több mint kéttucat új önkiszolgáló pénztár működik

Mint megírtuk, a közelmúltban a Lidl budaörsi áruházában 28 új generációs önkiszolgáló pénztárat állítottak üzembe. A keskenyebb, készpénzmentes terminálokkal a diszkontlánc egyszerre növelheti a fizetési kapacitást és csökkentheti a hagyományos önkiszolgáló kasszáknál előforduló fennakadásokat, köztük a mérlegelésből adódó várakozást.

A fejlesztés időzítése azért is figyelemre méltó, mert az Aldi nemrég jelentette be működésének egyszerűsítését célzó stratégiaváltását. A két diszkontlánc eltérő megoldásokkal alakíthatja át üzleteinek működését, miközben a kasszák kialakítása és a fizetés gyorsítása egyre fontosabb szemponttá válik a kiskereskedelemben.

A Lidl országos fejlesztési terveiből egyelőre nem következik, hogy a vállalat megszüntetné a hagyományos kasszasorokat: közlése szerint ezek továbbra is megmaradnak. A budaörsi üzletben alkalmazott, készpénzmentes terminálok ugyanakkor jól mutatják, milyen irányba fejlődhet az önkiszolgáló fizetés a diszkontláncnál.

Az Aldi stratégiai váltásáról szóló korábbi cikkünket itt találja.

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