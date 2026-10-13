"Nincs takargatnivalónk”, a Lipóti Pékség nem titkolózott: megmutatta, honnan jönnek a Nosztalgia kiflik milliói – mi is megmutatjuk

Első alkalommal kaptak betekintést a sajtó munkatársai a Lipóti Pékség hatvani üzemébe, mely a vállalat legnagyobb gyártási központja, s ahol mintegy 380 ember dolgozik. A gyár a vállalat finompékáru-termelésének kétharmadát adja, naponta átlagosan 90–100 tonna, hozzávetőleg 550 ezer darab pékáru készül itt. Szeptemberben közel 6,9 millió Nosztalgia kifli gördült le a gyártósorokról. A több mint 10 milliárd forintos összértékű beruházás egyik legfontosabb eleme a vállalat egyik legnagyobb mennyiségben előállított termékének gyártásfejlesztése volt.

A Lipóti Pékség először engedett betekintést a hatvani gyártóüzembe

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Országos hálózattal ér el több millió vásárlót a Lipóti

„Mindent megmutatunk a sajtónak, nincs takargatnivalónk” – mondta Dr. Tóth Zoltán ügyvezető igazgató beszédében annak kapcsán, hogy a vállalat most először engedett betekintést a gyár működésébe. Dr. Tóth Zoltán úgy fogalmazott: a Lipóti nem nevezi magát piacvezetőnek, de a magyar sütőipar élbolyába tartozónak tartja magát.

Az 1992-ben kisvállalkozásként indult, Tóth Péter alapította Lipóti üzleti modelljének fontos eleme a gyártás és az értékesítés összekapcsolása. Dr. Tóth Zoltán közlése szerint a hálózatnak 165 franchise-üzlete és nagyjából 330 saját mintaboltja van. A vállalat saját számításai szerint így 7,6 millió embert érnek el potenciálisan termékei a magyarországi hálózaton. A gyártási feladatokban összesen mintegy 2000-en, a mintaboltokban további 2500-an dolgoznak.

A hálózat méretét a cégcsoporthoz tartozó társaságok pénzügyi adatai is érzékeltetik: a Lipóti Pékség Kft., a Lipóti Sütőipari Kft., valamint a hatvani, 20 milliárd forintos beruházással épült üzem mögé 2019-ben állított Lipóti Tóth és Társai Zrt. milliárdos bevételű társaságok, melyek a tulajdonosi háttéren keresztül fonódnak össze (a zrt.-nek 2025-ben 17 milliárd forintot meghaladó volt a bevétele a 2024-ben elért 13,19 milliárd forint után, kiadása 16,29 milliárd forintra rúgott).

A növekvő bevétel ugyanakkor önmagában nem jelenti a nyereség emelkedését: a cégcsoporthoz tartozó társaságok árbevétele nőtt, miközben az adózott eredményük csökkent. A bővülési ütem ugyanakkor így is imponáló: a vállalat 2010-ben nyitotta meg 100. mintaboltját, a mostanra elért mintegy 330-as mintabolt-számhoz pedig csak másfél évtizedre volt szüksége.