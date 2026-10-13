"Nincs takargatnivalónk”, a Lipóti Pékség nem titkolózott: megmutatta, honnan jönnek a Nosztalgia kiflik milliói – mi is megmutatjuk
Első alkalommal kaptak betekintést a sajtó munkatársai a Lipóti Pékség hatvani üzemébe, mely a vállalat legnagyobb gyártási központja, s ahol mintegy 380 ember dolgozik. A gyár a vállalat finompékáru-termelésének kétharmadát adja, naponta átlagosan 90–100 tonna, hozzávetőleg 550 ezer darab pékáru készül itt. Szeptemberben közel 6,9 millió Nosztalgia kifli gördült le a gyártósorokról. A több mint 10 milliárd forintos összértékű beruházás egyik legfontosabb eleme a vállalat egyik legnagyobb mennyiségben előállított termékének gyártásfejlesztése volt.
Országos hálózattal ér el több millió vásárlót a Lipóti
„Mindent megmutatunk a sajtónak, nincs takargatnivalónk” – mondta Dr. Tóth Zoltán ügyvezető igazgató beszédében annak kapcsán, hogy a vállalat most először engedett betekintést a gyár működésébe. Dr. Tóth Zoltán úgy fogalmazott: a Lipóti nem nevezi magát piacvezetőnek, de a magyar sütőipar élbolyába tartozónak tartja magát.
Az 1992-ben kisvállalkozásként indult, Tóth Péter alapította Lipóti üzleti modelljének fontos eleme a gyártás és az értékesítés összekapcsolása. Dr. Tóth Zoltán közlése szerint a hálózatnak 165 franchise-üzlete és nagyjából 330 saját mintaboltja van. A vállalat saját számításai szerint így 7,6 millió embert érnek el potenciálisan termékei a magyarországi hálózaton. A gyártási feladatokban összesen mintegy 2000-en, a mintaboltokban további 2500-an dolgoznak.
A hálózat méretét a cégcsoporthoz tartozó társaságok pénzügyi adatai is érzékeltetik: a Lipóti Pékség Kft., a Lipóti Sütőipari Kft., valamint a hatvani, 20 milliárd forintos beruházással épült üzem mögé 2019-ben állított Lipóti Tóth és Társai Zrt. milliárdos bevételű társaságok, melyek a tulajdonosi háttéren keresztül fonódnak össze (a zrt.-nek 2025-ben 17 milliárd forintot meghaladó volt a bevétele a 2024-ben elért 13,19 milliárd forint után, kiadása 16,29 milliárd forintra rúgott).
A növekvő bevétel ugyanakkor önmagában nem jelenti a nyereség emelkedését: a cégcsoporthoz tartozó társaságok árbevétele nőtt, miközben az adózott eredményük csökkent. A bővülési ütem ugyanakkor így is imponáló: a vállalat 2010-ben nyitotta meg 100. mintaboltját, a mostanra elért mintegy 330-as mintabolt-számhoz pedig csak másfél évtizedre volt szüksége.
A magyar sütőipar teljes méretét nehéz pontosan meghatározni, hiszen a hagyományos pékségek, a franchise-hálózatok, a nagy gyártók és az élelmiszerláncok sütőpontjai eltérő üzleti modellek szerint működnek. A Magyar Pékszövetség 2025-ös közgyűlési beszámolója szerint az érdekképviseletnek 430 tagvállalata volt, ez azonban nem jelenti azt, hogy a teljes magyar sütőipar ennyi vállalkozásból állna. A piac méretére vonatkozó nyilvános adatok eltérő időszakokra és eltérő módszertannal készültek: egy korábbi, 2019-es kormányzati tájékoztatás több mint 160 milliárd forintos ágazati árbevételt jelzett, míg egy későbbi, kamarai anyagban 280 milliárd forintos sütőipari forgalom szerepelt. A különbségek okai között az adatgyűjtés módszertani megoldásai, az egyes pékipari vállalatok besorolásával kapcsolatos bizonytalanságok húzódnak.
A nagyobb vállalkozások számára előnyt jelenthet a nagy volumenű termelés és a kiterjedt értékesítési hálózat, ugyanakkor az alapanyag-, energia- és munkaerőköltségek, valamint a fogyasztók árérzékenysége komoly kihívást jelent. A különböző üzleti modellek miatt az országos hálózatok méretét sem lehet pusztán a saját tulajdonú üzletek számával összehasonlítani.
Kilenc perces sütési idővel készül a Nosztaliga néven ismert, de termékként nagyon fiatal kifli
A Nosztalgia kifli története 2013–2014-re nyúlik vissza, mára pedig a Lipóti egyik meghatározó termékévé vált. Az ügyvezető szerint ez a vállalat legnagyobb mennyiségben és súlyban előállított terméke. Ezért hosszú távon is megérte jelentős összeget fordítani a gyártás fejlesztésére – erősítette meg a Világgazdaságnak az ügyvezető. A terméket mások is próbálták utánozni, a nevet azonban a vállalat nem tudta levédeni.
A gyártási folyamatot a közelmúltban technológiai újítással fejlesztették tovább. A berendezéseket olasz mérnökök tervezték, az új megoldás pedig a gyártástechnológiai vezető, Szűcs András bemutatója szerint a tészta kezelhetőségét is javítja. A receptúra részben üzleti titok.
A gyártósoron az automatizáció mellett továbbra is fontos szerep jut az emberi munkának. A formázás után a dolgozók leveszik a szalagról a küllemre vagy alakra nem megfelelő kifliket, a tészta azonban nem vész kárba: visszakerül a dagasztási folyamatba.
A kelesztést követően a kiflik egy új, elektromos kemencébe kerülnek, amelyben kilenc perc alatt sülnek készre. A berendezést nagyjából két hónappal a gyárlátogatás előtt helyezték üzembe.
Energiaigénye jelentős: egy óra alatt annyi áramot fogyaszt, mint egy háztartás egy teljes hónap alatt.
A jellegzetes, a magyar fogyasztók által megszokott görbített kifliformát szintén automatizált berendezések biztosítják. A gyártástechnológiai vezető szerint az ilyen volumenű termelés ma már elképzelhetetlen korszerű gépek nélkül, ezek azonban nem helyettesítik a munkatársak szaktudását.
A magyarok ragaszkodnak a régi, ismert ízekhez, sütőipari termékekhez
A Lipóti Pékség friss fogyasztói kutatása szerint a válaszadók
- 30 százaléka rendszeresen,
- 61 százaléka alkalmanként fogyaszt péksüteményt, és
- mindössze 8,7 százalékuk nyilatkozott úgy, hogy egyáltalán nem választ ilyen termékeket.
A megszokott ízekhez való ragaszkodás és az újdonságok iránti nyitottság egyszerre jellemzi a fogyasztókat: a megkérdezettek 70 százaléka keresi a gyermekkorából, otthonról ismert kedvenceket, miközben 66 százalékuk szívesen próbál ki új termékeket is (a fogyasztói igények változásait szintén követi a Lipóti). A válaszadók 41 százaléka több kedvenc közül, az aktuális hangulata alapján választ péksüteményt.
Nézze meg látványos képekből álló galériánkat a hatvani üzemben zajló munkafolyamatokról:
Dr. Tóth Zoltán a Világgazdaságnak „Az a feladatunk, hogy a vásárlóhoz jó minőségű Lipóti-terméket juttassunk el elérhető áron”
Az aszály és az energiaválság egyaránt komoly kihívást jelenthet a sütőipar számára, a Lipóti Pékségnek pedig az a feladata, hogy ezek mellett is jó minőségű, elérhető árú termékeket kínáljon a vásárlóknak – mondta a Világgazdaságnak adott interjúban Dr. Tóth Zoltán, a vállalat ügyvezetője.
„Szokták mondani, hogy a folyón akkor kell átmenni, amikor odaérünk. Az aszály és az energiaválság egyaránt fenyeget, és nagy valószínűséggel mindkettővel szembe kell néznünk. A Lipóti Pékség egyikre sincs közvetlen ráhatása, nekünk az a feladatunk, hogy amikor eljön az ideje, megoldjuk a helyzetet” – fogalmazott.
Az energiaválságra a vállalatnak saját működése átalakításával is fel kell készülnie: a jövőben az energiapolitikáját és a gyárak energiafelhasználását is ennek megfelelően kell alakítania. Az aszály hatásait ugyanakkor elsősorban a mezőgazdasági termelőknek és az alapanyag-beszállítóknak kell kezelniük, hiszen a gabonatermés alakulása a lisztellátásra is hatással lehet.
A vállalat hosszú távú beszállítói kapcsolatokra támaszkodik: partnereinek egy részével 15–20 éve dolgozik együtt. Ez a stabilitás a minőség megőrzése szempontjából is fontos, a Lipóti ugyanis nem szeretné, ha a vásárlók az alapanyagpiaci változások miatt a termékek minőségének romlását tapasztalnák.
„A fogyasztói árak alakulását több tényező befolyásolja, ezek közül az egyik legfontosabb, hogy a vevők mennyit hajlandók fizetni egy jó minőségű sütőipari termékért” – mondta Dr. Tóth Zoltán lapunk azon kérdésére, melya fogyasztói árak alakulására vonatkozott az aszály és az energiaválság tükrében. Szerinte a vállalatnak a receptúrák és a gyártási technológiák alakításával kell úgy gazdálkodnia a költségekkel, hogy termékei továbbra is megfizethetők maradjanak. „Az igazán nagy feladatunk, hogy a vásárlókhoz jó minőségű Lipóti-termékeket elérhető áron tudjunk eljuttatni” – mondta az ügyvezető. Szerinte a termékeik kapcsán megismert és megszokott minőség elegendő lehet ahhoz, hogy a jövőben megtartsa a már eddig is a cég termékeit választó vásárlókat, még akkor is, ha a piacon a más sütőipari termékekkel összehasonlítva nem feltétlenül a vállalat termékei a legolcsóbbak.
„A fogyasztók ma nem egyszerűen pékárut keresnek. Kedvenceket keresnek. Olyan ízeket, amelyekhez vissza lehet térni, és olyan újdonságokat, amelyeket érdemes kipróbálni. A mi feladatunk az, hogy a Lipótiban mindenki megtalálja a régi kedvenceit, miközben újakat is felfedezhet” – fogalmazott Dr. Tóth Zoltán.
Az ügyvezető szerint a vállalatnak úgy kell megőriznie a vásárlók bizalmát és a termékek megszokott minőségét, hogy közben a változó gazdasági környezetben is elérhető áron kínálja pékáruit. A Lipóti számára ezért a hatékonyság javítása és a technológiai fejlesztés nem öncélú beruházás: azt szolgálja, hogy a fogyasztók a jövőben is megfizethető áron juthassanak hozzá a megszokott termékeikhez.