Betelt a pohár az agglomerációban a gigantikus dugók miatt: Vitézy Dávidhoz fordult Halásztelek polgármestere, hogy beszéljenek – nem bírják tovább a helyiek, akkora a káosz az M0-s felújítása miatt

Nagy Barnabás polgármester térségi egyeztetést kezdeményezett az M0-s felújítása miatt kialakult közlekedési nehézségekről és a Csepel-sziget közlekedésének jövőjéről – írta friss Facebook-bejegyzésében Halásztelek Város hivatalos oldala.

Vitézy Dávidhoz fordult a városvezető az M0-s felújításával összefüggő dugók miatt / Fotó: AFP

Kiemelték, hogy a mindennapos torlódások a halásztelkiek és a környező településeken élők idejét, türelmét teszik próbára. Ezért a városvezető Halásztelekre hívta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási minisztert, a térség országgyűlési képviselőit, az érintett polgármestereket, valamint a Magyar Közút képviselőit.

„Polgármester úr szeretné, ha a mostani tapasztalatok alapján áttekintenék, hogyan lehetne a jövőbeni felújításokat az önkormányzatokkal előzetesen egyeztetve, kiszámíthatóbban ütemezni, a jelentősebb korlátozásokkal járó munkákat pedig lehetőség szerint a tanítási szünetekre időzíteni. Emellett fontosnak tartja, hogy a térség hosszú távú közlekedésfejlesztéséről is egyeztessenek: a közúti kapcsolatok javításáról, a kapacitások bővítéséről és a közösségi közlekedés erősítéséről” – írta a bejegyzés.

Ismét elesett Budapest: szinte járhatatlan az M0-ás: két óra elérni a fővárost a déli agglomerációból – holnaptól jöhet végre az enyhülés

Az M0-s autóút déli szektorán, az M1-es autópálya felé vezető oldalon a Nagy Duna-hídon a 17-es kilométer és a 14-es kilométer között hídfelújítás zajlik. A két belső sávot lezárták, a csepeli szakaszon közel 10 kilométeres torlódás alakult ki, érdemes legalább 1 órával hosszabb menetidővel számolni – tájékoztatott csütörtökön reggel az Útinform.

A hét elején, hétfőn is komoly fennakadások nehezítették a közlekedést Budapest környékén, az M0-s autóút egyik legforgalmasabb szakaszán. A hétfő reggeli csúcsforgalomban már kora reggel kilométereken át araszoltak az autósok, a helyzet pedig tovább romlott. Akkor az M0-s autóút déli szektorában, az M1-es autópálya felé vezető oldalon, a Deák Ferenc híd térségében alakult ki torlódás. Mivel a 17-es kilométernél aszfaltozási munkálatokat végeztek, ezért a forgalom mindössze két sávon haladhatott.