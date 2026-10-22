Betelt a pohár az agglomerációban a gigantikus dugók miatt: Vitézy Dávidhoz fordult Halásztelek polgármestere, hogy beszéljenek – nem bírják tovább a helyiek, akkora a káosz az M0-s felújítása miatt
Nagy Barnabás polgármester térségi egyeztetést kezdeményezett az M0-s felújítása miatt kialakult közlekedési nehézségekről és a Csepel-sziget közlekedésének jövőjéről – írta friss Facebook-bejegyzésében Halásztelek Város hivatalos oldala.
Kiemelték, hogy a mindennapos torlódások a halásztelkiek és a környező településeken élők idejét, türelmét teszik próbára. Ezért a városvezető Halásztelekre hívta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási minisztert, a térség országgyűlési képviselőit, az érintett polgármestereket, valamint a Magyar Közút képviselőit.
„Polgármester úr szeretné, ha a mostani tapasztalatok alapján áttekintenék, hogyan lehetne a jövőbeni felújításokat az önkormányzatokkal előzetesen egyeztetve, kiszámíthatóbban ütemezni, a jelentősebb korlátozásokkal járó munkákat pedig lehetőség szerint a tanítási szünetekre időzíteni. Emellett fontosnak tartja, hogy a térség hosszú távú közlekedésfejlesztéséről is egyeztessenek: a közúti kapcsolatok javításáról, a kapacitások bővítéséről és a közösségi közlekedés erősítéséről” – írta a bejegyzés.
Ismét elesett Budapest: szinte járhatatlan az M0-ás: két óra elérni a fővárost a déli agglomerációból – holnaptól jöhet végre az enyhülés
Az M0-s autóút déli szektorán, az M1-es autópálya felé vezető oldalon a Nagy Duna-hídon a 17-es kilométer és a 14-es kilométer között hídfelújítás zajlik. A két belső sávot lezárták, a csepeli szakaszon közel 10 kilométeres torlódás alakult ki, érdemes legalább 1 órával hosszabb menetidővel számolni – tájékoztatott csütörtökön reggel az Útinform.
A hét elején, hétfőn is komoly fennakadások nehezítették a közlekedést Budapest környékén, az M0-s autóút egyik legforgalmasabb szakaszán. A hétfő reggeli csúcsforgalomban már kora reggel kilométereken át araszoltak az autósok, a helyzet pedig tovább romlott. Akkor az M0-s autóút déli szektorában, az M1-es autópálya felé vezető oldalon, a Deák Ferenc híd térségében alakult ki torlódás. Mivel a 17-es kilométernél aszfaltozási munkálatokat végeztek, ezért a forgalom mindössze két sávon haladhatott.
Az M1-es autópálya felújításával összefüggő munkálatok egész évben zajlanak, és ilyenkor a munkálatok miatt az érintett szakaszon jelentős menetidő-növekedéssel kell számolni, ezért az M1-es autópálya irányába közlekedőknek érdemes még indulás előtt tájékozódniuk az aktuális forgalmi helyzetről.
Budapest elesett, az idegtépő dugók már a mindennapok részei: lezárás lezárást követ, feltúrják, amit találnak – ezért nem lát a pipától az autós
Napok óta jelentős torlódások nehezítik a fővárosiak és az agglomerációban élők mindennapjait, ám a megpróbáltatásoknak közel sincs vége. A Budapest környéki autópályákon zajló felújítások mellett a hétvégén újabb forgalomkorlátozások lépnek életbe, több fontos közlekedési csomópontban pedig sávlezárásokra és terelésekre kell számítani. Ráadásul a tömegközlekedésben is fennakadások várhatók: a metrót, három HÉV-vonalat és több villamost is pótlóbuszok fognak helyettesíteni.
A Budapest közlekedését a legsúlyosabban befolyásoló fennakadások az M0-s déli szektorában jelentkeztek, ezt súlyosbítja október 13-ától a Deák Ferenc híd felújítása. A körgyűrűn az M1-es autópálya felé vezető oldalon két külső sávot zártak le a Szigethalom–Tököl és az Érd–Budafok csomópontok között, ezek a munkálatok várhatóan ezen a héten befejeződnek. Ez azonban nem jelenti azt, hogy fellélegezhetünk. A Magyar Közút tájékoztatása szerint október 20-án újabb ütem kezdődött a Deák Ferenc hídon: ekkortól a két belső sávot zárják le, a forgalom pedig a két külső sávon haladhat. A korlátozás várhatóan október 28-ig marad érvényben.