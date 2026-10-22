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Betelt a pohár az agglomerációban a gigantikus dugók miatt: Vitézy Dávidhoz fordult Halásztelek polgármestere, hogy beszéljenek – nem bírják tovább a helyiek, akkora a káosz az M0-s felújítása miatt

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Nagy torlódások nehezítik a fővárosiak és az agglomerációban élők mindennapjait. Az M0-a felújítása miatt minden csúcsidőszakban döbbenetesek a dugók. Egy polgármester már Vitézy Dávidhoz forult.
T. M.
2026.10.22, 15:55
Frissítve: 2026.10.22, 17:15
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Nagy Barnabás polgármester térségi egyeztetést kezdeményezett az M0-s felújítása miatt kialakult közlekedési nehézségekről és a Csepel-sziget közlekedésének jövőjéről – írta friss Facebook-bejegyzésében Halásztelek Város hivatalos oldala.

Vitézy Dávid M0-s
Vitézy Dávidhoz fordult a városvezető az M0-s felújításával összefüggő dugók miatt / Fotó: AFP

Kiemelték, hogy a mindennapos torlódások a halásztelkiek és a környező településeken élők idejét, türelmét teszik próbára. Ezért a városvezető Halásztelekre hívta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási minisztert, a térség országgyűlési képviselőit, az érintett polgármestereket, valamint a Magyar Közút képviselőit.

„Polgármester úr szeretné, ha a mostani tapasztalatok alapján áttekintenék, hogyan lehetne a jövőbeni felújításokat az önkormányzatokkal előzetesen egyeztetve, kiszámíthatóbban ütemezni, a jelentősebb korlátozásokkal járó munkákat pedig lehetőség szerint a tanítási szünetekre időzíteni. Emellett fontosnak tartja, hogy a térség hosszú távú közlekedésfejlesztéséről is egyeztessenek: a közúti kapcsolatok javításáról, a kapacitások bővítéséről és a közösségi közlekedés erősítéséről” – írta a bejegyzés.

Ismét elesett Budapest: szinte járhatatlan az M0-ás: két óra elérni a fővárost a déli agglomerációból – holnaptól jöhet végre az enyhülés

Az M0-s autóút déli szektorán, az M1-es autópálya felé vezető oldalon a Nagy Duna-hídon a 17-es kilométer és a 14-es kilométer között hídfelújítás zajlik. A két belső sávot lezárták, a csepeli szakaszon közel 10 kilométeres torlódás alakult ki, érdemes legalább 1 órával hosszabb menetidővel számolni – tájékoztatott csütörtökön reggel az Útinform.

A hét elején, hétfőn is komoly fennakadások nehezítették a közlekedést Budapest környékén, az M0-s autóút egyik legforgalmasabb szakaszán. A hétfő reggeli csúcsforgalomban már kora reggel kilométereken át araszoltak az autósok, a helyzet pedig tovább romlott. Akkor az M0-s autóút déli szektorában, az M1-es autópálya felé vezető oldalon, a Deák Ferenc híd térségében alakult ki torlódás. Mivel a 17-es kilométernél aszfaltozási munkálatokat végeztek, ezért a forgalom mindössze két sávon haladhatott.

Az M1-es autópálya felújításával összefüggő munkálatok egész évben zajlanak, és ilyenkor a munkálatok miatt az érintett szakaszon jelentős menetidő-növekedéssel kell számolni, ezért az M1-es autópálya irányába közlekedőknek érdemes még indulás előtt tájékozódniuk az aktuális forgalmi helyzetről.

Idegtépő dugók Budapesten, akár órákba is telhet megtenni néhány kilométert
Idegtépő dugók Budapesten, akár órákba is telhet megtenni néhány kilométert
Idegtépő dugók Budapesten, akár órákba is telhet megtenni néhány kilométert
Idegtépő dugók Budapesten, akár órákba is telhet megtenni néhány kilométert
Idegtépő dugók Budapesten, akár órákba is telhet megtenni néhány kilométert
Idegtépő dugók Budapesten, akár órákba is telhet megtenni néhány kilométert
Idegtépő dugók Budapesten, akár órákba is telhet megtenni néhány kilométert
Idegtépő dugók Budapesten, akár órákba is telhet megtenni néhány kilométert
Idegtépő dugók Budapesten, akár órákba is telhet megtenni néhány kilométert
Idegtépő dugók Budapesten, akár órákba is telhet megtenni néhány kilométert
Idegtépő dugók Budapesten, akár órákba is telhet megtenni néhány kilométert
Idegtépő dugók Budapesten, akár órákba is telhet megtenni néhány kilométert
Idegtépő dugók Budapesten, akár órákba is telhet megtenni néhány kilométert
Idegtépő dugók Budapesten, akár órákba is telhet megtenni néhány kilométert
Idegtépő dugók Budapesten, akár órákba is telhet megtenni néhány kilométert
Idegtépő dugók Budapesten, akár órákba is telhet megtenni néhány kilométert
Fotó: Havran Zoltán
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Idegtépő dugók Budapesten, akár órákba is telhet megtenni néhány kilométert

Budapest elesett, az idegtépő dugók már a mindennapok részei: lezárás lezárást követ, feltúrják, amit találnak – ezért nem lát a pipától az autós

Napok óta jelentős torlódások nehezítik a fővárosiak és az agglomerációban élők mindennapjait, ám a megpróbáltatásoknak közel sincs vége. A Budapest környéki autópályákon zajló felújítások mellett a hétvégén újabb forgalomkorlátozások lépnek életbe, több fontos közlekedési csomópontban pedig sávlezárásokra és terelésekre kell számítani. Ráadásul a tömegközlekedésben is fennakadások várhatók: a metrót, három HÉV-vonalat és több villamost is pótlóbuszok fognak helyettesíteni.

A Budapest közlekedését a legsúlyosabban befolyásoló fennakadások az M0-s déli szektorában jelentkeztek, ezt súlyosbítja október 13-ától a Deák Ferenc híd felújítása. A körgyűrűn az M1-es autópálya felé vezető oldalon két külső sávot zártak le a Szigethalom–Tököl és az Érd–Budafok csomópontok között, ezek a munkálatok várhatóan ezen a héten befejeződnek. Ez azonban nem jelenti azt, hogy fellélegezhetünk. A Magyar Közút tájékoztatása szerint október 20-án újabb ütem kezdődött a Deák Ferenc hídon: ekkortól a két belső sávot zárják le, a forgalom pedig a két külső sávon haladhat. A korlátozás várhatóan október 28-ig marad érvényben.

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közlekedés
M0-ás
felújítás
Vitézy Dávid
Halásztelek
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