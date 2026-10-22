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Ismét elesett Budapest: szinte járhatatlan az M0-ás: két óra elérni a fővárost a déli agglomerációból – holnaptól jöhet végre az enyhülés

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Továbbra is hatalmas torlódások nehezítik a fővárosiak és az agglomerációban élők mindennapjait. A hosszú hétvége előtt megint elesett az M0-ás. A felújítási munkálatok október végéig folytatódnak. Holnaptól őszi szüntet az iskolákban, ez hozhat némi enyhülést a közlekedésben..
T. M.
2026.10.22, 10:24
Frissítve: 2026.10.22, 10:25
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Az M0-s autóút déli szektorán, az M1-es autópálya felé vezető oldalon a Nagy Duna-hídon a 17-es kilométer és a 14-es kilométer között hídfelújítás zajlik. A két belső sávot lezárták, a csepeli szakaszon közel 10 kilométeres torlódás alakult ki, érdemes legalább 1 órával hosszabb menetidővel számolni – tájékoztatott csütörtökön reggel az Útinform.

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Ismét fennakadások az M0-áson / Fotó: Németh András Péter / Szabad Föld

Közleményükben több más torlódásról és közlekedési eseményről beszámoltak. Az M1-M7 autópályák bevezető szakaszán, Budaörs térségében egy személygépjármű korlátnak ütközött. A 9-es kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás lassan feloszlik.

Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán két kamion ütközött össze a Concó pihenőhelynél. A 96-os kilométernél a járművek a külső sávot foglalják el, a torlódás meghaladta 3 kilométert.

Az M6-os autópálya Ivándárda felé vezető oldalán Paks térségében egy kamion és egy személyautó karambolozott. A 103-as kilométernél csak egy sávon halad a forgalom.

Két segédmotoros kerékpár ütközött össze Öcsöd térségében, a 44-es főúton. Az 57-es kilométernél váltakozó irányban halad a forgalom.

Gyalogost gázoltak Pest megyében, Pomázon a József Attila utcában. A teljes zárnak vége, félpályán megindult a forgalom.

Az Útinform azt is megjegyezte, hogy részlegesen feloldották a hosszú hétvégére vonatkozó kamionstopot. Ennek eredményeként 22-én csütörtök 22 óra és 23-a péntek reggel 6 óra között szabad a közlekedés. Így a tilalom csak reggel 6 és 22 óra között lesz érvényben. A szombati-vasárnapi kamionstop változatlan marad, vagyis szombat 22 óra és vasárnap 22 óra között nem közlekedhetnek a 7,5 tonnánál nehezebb tehergépkocsik.

Nem először esett el az M0-ás

A hét elején, hétfőn is komoly fennakadások nehezítették a közlekedést Budapest környékén, az M0-s autóút egyik legforgalmasabb szakaszán. A hétfő reggeli csúcsforgalomban már kora reggel kilométereken át araszoltak az autósok, a helyzet pedig tovább romlott. Akkor az M0-s autóút déli szektorában, az M1-es autópálya felé vezető oldalon, a Deák Ferenc híd térségében alakult ki torlódás. Mivel a 17-es kilométernél aszfaltozási munkálatokat végeztek, ezért a forgalom mindössze két sávon haladhatott.

Az M1-es autópálya felújításával összefüggő munkálatok egész évben zajlanak, és ilyenkor a munkálatok miatt az érintett szakaszon jelentős menetidő-növekedéssel kell számolni, ezért az M1-es autópálya irányába közlekedőknek érdemes még indulás előtt tájékozódniuk az aktuális forgalmi helyzetről.

Budapest elesett, az idegtépő dugók már a mindennapok részei: lezárás lezárást követ, feltúrják, amit találnak – ezért nem lát a pipától az autós

Napok óta jelentős torlódások nehezítik a fővárosiak és az agglomerációban élők mindennapjait, ám a megpróbáltatásoknak közel sincs vége. A Budapest környéki autópályákon zajló felújítások mellett a hétvégén újabb forgalomkorlátozások lépnek életbe, több fontos közlekedési csomópontban pedig sávlezárásokra és terelésekre kell számítani. Ráadásul a tömegközlekedésben is fennakadások várhatók: a metrót, három HÉV-vonalat és több villamost is pótlóbuszok fognak helyettesíteni.

A Budapest közlekedését a legsúlyosabban befolyásoló fennakadások az M0-s déli szektorában jelentkeztek, ezt súlyosbítja október 13-ától a Deák Ferenc híd felújítása. A körgyűrűn az M1-es autópálya felé vezető oldalon két külső sávot zártak le a Szigethalom–Tököl és az Érd–Budafok csomópontok között, ezek a munkálatok várhatóan ezen a héten befejeződnek. Ez azonban nem jelenti azt, hogy fellélegezhetünk. A Magyar Közút tájékoztatása szerint október 20-án újabb ütem kezdődött a Deák Ferenc hídon: ekkortól a két belső sávot zárják le, a forgalom pedig a két külső sávon haladhat. A korlátozás várhatóan október 28-ig marad érvényben.

Idegtépő dugók Budapesten, akár órákba is telhet megtenni néhány kilométert
Idegtépő dugók Budapesten, akár órákba is telhet megtenni néhány kilométert
Idegtépő dugók Budapesten, akár órákba is telhet megtenni néhány kilométert
Idegtépő dugók Budapesten, akár órákba is telhet megtenni néhány kilométert
Idegtépő dugók Budapesten, akár órákba is telhet megtenni néhány kilométert
Idegtépő dugók Budapesten, akár órákba is telhet megtenni néhány kilométert
Idegtépő dugók Budapesten, akár órákba is telhet megtenni néhány kilométert
Idegtépő dugók Budapesten, akár órákba is telhet megtenni néhány kilométert
Idegtépő dugók Budapesten, akár órákba is telhet megtenni néhány kilométert
Idegtépő dugók Budapesten, akár órákba is telhet megtenni néhány kilométert
Idegtépő dugók Budapesten, akár órákba is telhet megtenni néhány kilométert
Idegtépő dugók Budapesten, akár órákba is telhet megtenni néhány kilométert
Idegtépő dugók Budapesten, akár órákba is telhet megtenni néhány kilométert
Idegtépő dugók Budapesten, akár órákba is telhet megtenni néhány kilométert
Idegtépő dugók Budapesten, akár órákba is telhet megtenni néhány kilométert
Idegtépő dugók Budapesten, akár órákba is telhet megtenni néhány kilométert
Fotó: Havran Zoltán
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Idegtépő dugók Budapesten, akár órákba is telhet megtenni néhány kilométert

A lezárások hatalmas dugókat és sok kellemetlenséget okoznak az ingázóknak. Az egyik olvasónk például arról számolt be, hogy csütörtökön reggel 1 óra 40 perc alatt lehetett eljutni autóval Dunaharasztiból a Lágymányosi hídig. Budapest felé az összes sáv beállt, a buszsáv is. A Budapestről kimenő irányban alig volt forgalom, így ott nem okoztak problémát a munkálatok.

Az 1 óra 40 perc alatt megtett alig 15 kilométer nagyjából 8,5 kilométer/órás tempónak felel meg, vagyis egy sietősebb gyalogos, vagy egy ráérősebb tempóban haladó futó is meg tud tenni ennyi idő alatt ekkora távolságot.

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útinform
M0-ás
dugó
közlekedés
torlódás
felújítás
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