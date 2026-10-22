Ismét elesett Budapest: szinte járhatatlan az M0-ás: két óra elérni a fővárost a déli agglomerációból – holnaptól jöhet végre az enyhülés
Az M0-s autóút déli szektorán, az M1-es autópálya felé vezető oldalon a Nagy Duna-hídon a 17-es kilométer és a 14-es kilométer között hídfelújítás zajlik. A két belső sávot lezárták, a csepeli szakaszon közel 10 kilométeres torlódás alakult ki, érdemes legalább 1 órával hosszabb menetidővel számolni – tájékoztatott csütörtökön reggel az Útinform.
Közleményükben több más torlódásról és közlekedési eseményről beszámoltak. Az M1-M7 autópályák bevezető szakaszán, Budaörs térségében egy személygépjármű korlátnak ütközött. A 9-es kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás lassan feloszlik.
Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán két kamion ütközött össze a Concó pihenőhelynél. A 96-os kilométernél a járművek a külső sávot foglalják el, a torlódás meghaladta 3 kilométert.
Az M6-os autópálya Ivándárda felé vezető oldalán Paks térségében egy kamion és egy személyautó karambolozott. A 103-as kilométernél csak egy sávon halad a forgalom.
Két segédmotoros kerékpár ütközött össze Öcsöd térségében, a 44-es főúton. Az 57-es kilométernél váltakozó irányban halad a forgalom.
Gyalogost gázoltak Pest megyében, Pomázon a József Attila utcában. A teljes zárnak vége, félpályán megindult a forgalom.
Az Útinform azt is megjegyezte, hogy részlegesen feloldották a hosszú hétvégére vonatkozó kamionstopot. Ennek eredményeként 22-én csütörtök 22 óra és 23-a péntek reggel 6 óra között szabad a közlekedés. Így a tilalom csak reggel 6 és 22 óra között lesz érvényben. A szombati-vasárnapi kamionstop változatlan marad, vagyis szombat 22 óra és vasárnap 22 óra között nem közlekedhetnek a 7,5 tonnánál nehezebb tehergépkocsik.
Nem először esett el az M0-ás
A hét elején, hétfőn is komoly fennakadások nehezítették a közlekedést Budapest környékén, az M0-s autóút egyik legforgalmasabb szakaszán. A hétfő reggeli csúcsforgalomban már kora reggel kilométereken át araszoltak az autósok, a helyzet pedig tovább romlott. Akkor az M0-s autóút déli szektorában, az M1-es autópálya felé vezető oldalon, a Deák Ferenc híd térségében alakult ki torlódás. Mivel a 17-es kilométernél aszfaltozási munkálatokat végeztek, ezért a forgalom mindössze két sávon haladhatott.
Az M1-es autópálya felújításával összefüggő munkálatok egész évben zajlanak, és ilyenkor a munkálatok miatt az érintett szakaszon jelentős menetidő-növekedéssel kell számolni, ezért az M1-es autópálya irányába közlekedőknek érdemes még indulás előtt tájékozódniuk az aktuális forgalmi helyzetről.
Budapest elesett, az idegtépő dugók már a mindennapok részei: lezárás lezárást követ, feltúrják, amit találnak – ezért nem lát a pipától az autós
Napok óta jelentős torlódások nehezítik a fővárosiak és az agglomerációban élők mindennapjait, ám a megpróbáltatásoknak közel sincs vége. A Budapest környéki autópályákon zajló felújítások mellett a hétvégén újabb forgalomkorlátozások lépnek életbe, több fontos közlekedési csomópontban pedig sávlezárásokra és terelésekre kell számítani. Ráadásul a tömegközlekedésben is fennakadások várhatók: a metrót, három HÉV-vonalat és több villamost is pótlóbuszok fognak helyettesíteni.
A Budapest közlekedését a legsúlyosabban befolyásoló fennakadások az M0-s déli szektorában jelentkeztek, ezt súlyosbítja október 13-ától a Deák Ferenc híd felújítása. A körgyűrűn az M1-es autópálya felé vezető oldalon két külső sávot zártak le a Szigethalom–Tököl és az Érd–Budafok csomópontok között, ezek a munkálatok várhatóan ezen a héten befejeződnek. Ez azonban nem jelenti azt, hogy fellélegezhetünk. A Magyar Közút tájékoztatása szerint október 20-án újabb ütem kezdődött a Deák Ferenc hídon: ekkortól a két belső sávot zárják le, a forgalom pedig a két külső sávon haladhat. A korlátozás várhatóan október 28-ig marad érvényben.
A lezárások hatalmas dugókat és sok kellemetlenséget okoznak az ingázóknak. Az egyik olvasónk például arról számolt be, hogy csütörtökön reggel 1 óra 40 perc alatt lehetett eljutni autóval Dunaharasztiból a Lágymányosi hídig. Budapest felé az összes sáv beállt, a buszsáv is. A Budapestről kimenő irányban alig volt forgalom, így ott nem okoztak problémát a munkálatok.
Az 1 óra 40 perc alatt megtett alig 15 kilométer nagyjából 8,5 kilométer/órás tempónak felel meg, vagyis egy sietősebb gyalogos, vagy egy ráérősebb tempóban haladó futó is meg tud tenni ennyi idő alatt ekkora távolságot.