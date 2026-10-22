Ismét elesett Budapest: szinte járhatatlan az M0-ás: két óra elérni a fővárost a déli agglomerációból – holnaptól jöhet végre az enyhülés

Az M0-s autóút déli szektorán, az M1-es autópálya felé vezető oldalon a Nagy Duna-hídon a 17-es kilométer és a 14-es kilométer között hídfelújítás zajlik. A két belső sávot lezárták, a csepeli szakaszon közel 10 kilométeres torlódás alakult ki, érdemes legalább 1 órával hosszabb menetidővel számolni – tájékoztatott csütörtökön reggel az Útinform.

Ismét fennakadások az M0-áson / Fotó: Németh András Péter / Szabad Föld

Közleményükben több más torlódásról és közlekedési eseményről beszámoltak. Az M1-M7 autópályák bevezető szakaszán, Budaörs térségében egy személygépjármű korlátnak ütközött. A 9-es kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás lassan feloszlik.

Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán két kamion ütközött össze a Concó pihenőhelynél. A 96-os kilométernél a járművek a külső sávot foglalják el, a torlódás meghaladta 3 kilométert.

Az M6-os autópálya Ivándárda felé vezető oldalán Paks térségében egy kamion és egy személyautó karambolozott. A 103-as kilométernél csak egy sávon halad a forgalom.

Két segédmotoros kerékpár ütközött össze Öcsöd térségében, a 44-es főúton. Az 57-es kilométernél váltakozó irányban halad a forgalom.

Gyalogost gázoltak Pest megyében, Pomázon a József Attila utcában. A teljes zárnak vége, félpályán megindult a forgalom.

Az Útinform azt is megjegyezte, hogy részlegesen feloldották a hosszú hétvégére vonatkozó kamionstopot. Ennek eredményeként 22-én csütörtök 22 óra és 23-a péntek reggel 6 óra között szabad a közlekedés. Így a tilalom csak reggel 6 és 22 óra között lesz érvényben. A szombati-vasárnapi kamionstop változatlan marad, vagyis szombat 22 óra és vasárnap 22 óra között nem közlekedhetnek a 7,5 tonnánál nehezebb tehergépkocsik.

Nem először esett el az M0-ás

A hét elején, hétfőn is komoly fennakadások nehezítették a közlekedést Budapest környékén, az M0-s autóút egyik legforgalmasabb szakaszán. A hétfő reggeli csúcsforgalomban már kora reggel kilométereken át araszoltak az autósok, a helyzet pedig tovább romlott. Akkor az M0-s autóút déli szektorában, az M1-es autópálya felé vezető oldalon, a Deák Ferenc híd térségében alakult ki torlódás. Mivel a 17-es kilométernél aszfaltozási munkálatokat végeztek, ezért a forgalom mindössze két sávon haladhatott.