Gigantikus dugó van Budapest határában: megint hozzányúltak az M0-ás autóút egyik Duna-hídjához – kilométereken át tart a szenvedés

Az M0-s autóút déli szektorában, az M1-es autópálya irányában, a Nagy Duna-hidat is érintő munkálatok miatt a 14-es és a 17-es kilométer között lezárták a két külső sávot. A forgalom két sávon haladhat, emiatt 8–9 kilométeres torlódás alakult ki. A helyzetet tovább nehezíti, hogy sok autós a környező utakra próbál menekülni, így azok is telítődtek. Az Útinform azt javasolja, hogy aki teheti, kerülje el az érintett szakaszt, és válasszon másik útvonalat.

Dugók jönnek októberben az M0 egyes szakaszain/Fotó: Koszticsák Szilárd

Több autópályán is lassul a forgalom

Az autósoknak indulás előtt érdemes ellenőrizniük az Útinform aktuális tájékoztatását, mert a forgalmi helyzet gyorsan változhat. Az Útinform közleménye szerint:

Az M3-as autópályán Mogyoród térségétől a fővárosi bevezető szakaszig az erős forgalom miatt szakaszos torlódás alakult ki.

Az M7-es autópályán, Letenye irányában, az M0-s csomópontjánál megkezdték a terelés bontását. A 15-ös és a 17-es kilométer között szintén lassulásra kell készülni.

A főváros felé erős a forgalom az M1-es autópályán Bicske és Biatorbágy között, az M2-es autóúton Dunakeszinél, valamint a 10-es, 11-es, 31-es és 51-es főutakon is.

Zalaegerszeg közelében, a 74-es főút 46-os kilométerénél két személyautó ütközött össze, ezért félpályás forgalomkorlátozás van érvényben.

A közlekedési nehézségek nem most kezdődtek, kedden már 15 kilométert meghaladó dugó alakult ki az M0-son a Deák Ferenc híd felújítása miatt – számolt be róla az Infostart. Az M5-ös felől érkezők már a Gyál-Pestszentimre csomóponttól araszoltak. A munkálatok október 13-án kezdődtek, és várhatóan október 20-ig tartanak, így az autósoknak még napokig jelentős fennakadásokra kell számítaniuk.