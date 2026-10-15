Gigantikus dugó van Budapest határában: megint hozzányúltak az M0-ás autóút egyik Duna-hídjához – kilométereken át tart a szenvedés
Az M0-s autóút déli szektorában, az M1-es autópálya irányában, a Nagy Duna-hidat is érintő munkálatok miatt a 14-es és a 17-es kilométer között lezárták a két külső sávot. A forgalom két sávon haladhat, emiatt 8–9 kilométeres torlódás alakult ki. A helyzetet tovább nehezíti, hogy sok autós a környező utakra próbál menekülni, így azok is telítődtek. Az Útinform azt javasolja, hogy aki teheti, kerülje el az érintett szakaszt, és válasszon másik útvonalat.
Több autópályán is lassul a forgalom
Az autósoknak indulás előtt érdemes ellenőrizniük az Útinform aktuális tájékoztatását, mert a forgalmi helyzet gyorsan változhat. Az Útinform közleménye szerint:
- Az M3-as autópályán Mogyoród térségétől a fővárosi bevezető szakaszig az erős forgalom miatt szakaszos torlódás alakult ki.
- Az M7-es autópályán, Letenye irányában, az M0-s csomópontjánál megkezdték a terelés bontását. A 15-ös és a 17-es kilométer között szintén lassulásra kell készülni.
- A főváros felé erős a forgalom az M1-es autópályán Bicske és Biatorbágy között, az M2-es autóúton Dunakeszinél, valamint a 10-es, 11-es, 31-es és 51-es főutakon is.
- Zalaegerszeg közelében, a 74-es főút 46-os kilométerénél két személyautó ütközött össze, ezért félpályás forgalomkorlátozás van érvényben.
A közlekedési nehézségek nem most kezdődtek, kedden már 15 kilométert meghaladó dugó alakult ki az M0-son a Deák Ferenc híd felújítása miatt – számolt be róla az Infostart. Az M5-ös felől érkezők már a Gyál-Pestszentimre csomóponttól araszoltak. A munkálatok október 13-án kezdődtek, és várhatóan október 20-ig tartanak, így az autósoknak még napokig jelentős fennakadásokra kell számítaniuk.