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Felejtse el, ahogy a régi M1-es kinézett, teljesen átépítik: a szélesítés csak a kezdet – látványos videón a munkálatok, így még nem mutatták be soha

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Újabb mérföldkőhöz érkezett az M1-es autópálya bővítése. A következő hetekben az M0 és Tatabánya között szakaszosan életbe lép a 2+2-es forgalmi rend, miközben megkezdődik a Győr felé vezető pályaoldal teljes visszabontása. Az M1-es autópályán zajló munkálatok haladását az MKIF drónfelvételeken mutatja meg, a pálya egyes szakaszain 100-120 centiméter mélységig bontják vissza az útpályát.
Gorzsás Anita
2026.10.17, 10:51
Frissítve: 2026.10.17, 10:52
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Mérföldkőhöz érkezett az M1-es autópálya bővítése, jelentősen változik a forgalmi rend. A következő hetekben több ütemben a már kiszélesített főváros felé tartó pályaoldalra kerül a Budapest és a Győr felé tartó két-két sáv az M0 és Tatabánya között. Így szakaszosan életbe lép az úgynevezett 2+2-es forgalmi rend, ezzel egyidőben pedig megkezdődik a Győr felé tartó pályaoldal teljes visszabontása 100-120 cm mélységig.

Mérföldkőhöz érkezett az M1-es autópálya bővítése
Mérföldkőhöz érkezett az M1-es autópálya bővítése/Fotó: Mirkó István/MW

Az M1-es autópálya fejlesztése jóval több egyszerű sávbővítésnél

Magyarország egyik legnagyobb közúti infrastruktúra-fejlesztése zajlik az M1-es autópályán. A 2024 őszén megkezdett előkészítő munkálatok után 2025 szeptemberében indult el a főpálya tényleges bővítése. Az elmúlt egy évben 3 millió tonna  (1,6 millió köbméter) anyagot mozgattak  meg a bővítés alatt álló szakaszokon. Ennyi földdel, töltésanyaggal 210 focipályát lehetne beborítani 1 méter magasan – írja Facebook-bejegyzésében az MKIF.

Az M1-es autópálya fejlesztése jóval több egy egyszerű sávbővítésnél. A teljes, M0 és Concó pihenőhely közötti 78 kilométeres szakaszon irányonként három forgalmi sávot és egy-egy teljesértékű forgalmi sávként használható ún. intelligens leállósávot (ITS) alakítanak ki. Utóbbi szükség esetén, például jelentős forgalom vagy baleset esetén megnyitható lesz.

A kivitelezés egyik legnagyobb műszaki kihívása, hogy a munkálatok közben az autópálya forgalmát is folyamatosan biztosítani kell. Ezért az építkezés több ütemben, ideiglenes forgalomterelések mellett zajlik, úgy, hogy mindkét irányban végig rendelkezésre álljon 2-2 forgalmi sáv. A bővítés tehát a teljes pálya forgalom mellett történő elbontását és gyakorlatilag egy új pálya építését jelenti. A rendszerszintű fejlesztés során:

  • 4 új különszintű csomópont építése mellett
  • 11 már meglévő csomópontot korszerűsítenek,
  • 72 meglévő alul-, és felüljárót építenek át, hogy megfeleljenek az új keresztmetszeti követelményeknek. A kiszélesített pálya ezek alatt vagy felett egyszerűen nem férne el,
  • 6 komplex pihenőhelyet teljesen átépítenek, a többi pihenőhelyet bővítik és modernizálják,
  • mintegy 300 új kamionparkolót alakítanak ki és mellette a családbarát pihenői átalakítások is elkészülnek,
  • 2 mérnökségi telepet bővítenek, korszerűsítenek (Bicske, Komárom),
  • 7 szintbeni alcsomópontot korszerű, körforgalmi csomópontokká alakítanak át,
  • korszerű vízelvezető és víztározó rendszereket építenek ki,
  • jelentősen növelik a zajvédő falak hosszát és azok magasságát is, 9-szer hosszabb szakaszon és 12-szer nagyobb felületen lesznek zajvédő falak.

Látványos drónfelvételeken mutatták meg a munkálatokat

Az MKIF drónfelvételeken mutatta meg, hogyan haladnak a munkálatok Bicske és Tatabánya (a 42-56-os kilométerszelvények) között. Ezen a szakaszon az elmúlt hetekben, hónapokban számos, egymásra épülő munkafolyamat zajlott:

  • Pályaszélesítés és földmunkák: a szükséges töltésszélesítések, földmunkák és pályaszerkezeti munkálatok teremtik meg a szélesebb autópálya alapjait.
  • Híd- és műtárgyépítés: a meglévő hidak és felüljárók át-, illetve újjáépítése elengedhetetlen az új pályakeresztmetszet kialakításához. Nagyegyháza, Óbarok és Tatabánya térségében már új hídszerkezetek is megépültek.
  • Csomópontfejlesztések: az Óbarok csomópont átépítése során két új körforgalom is létesül, miközben a kapcsolódó közmű- és útépítési feladatokat is elvégezik.
  • Forgalomtechnikai fejlesztések: az ideiglenes forgalmi rendek, az üzemi átjárók, a beton elválasztóelemek és a vészhelyzeti leállóöblök kialakítása a munkaterületek biztonságos megközelítését, valamint a közlekedés fenntartását szolgálja.

A teljes bővítés alatt álló szakaszon az elmúlt két hétben 445 db feladatot végeztek az MKIF munkatársai, az útépítési munkák mellett vízépítési, hídépítési munkálatok éppúgy szerepelnek a feladatok között, mint magas- vagy közműépítési feladatok. 

A pálya teljes szerkezeti megújítása következik

A fejlesztés következő jelentős szakasza a pálya teljes szerkezeti megújítása. A már kiszélesített főváros felé tartó pályaoldalon most ősszel kialakuló új 2+2-es forgalmi rend lehetővé teszi, hogy a forgalom átterelését követően, a Győr felé tartő pályaoldalt 100-120 centiméter mélységig visszabontsák, majd új, nagy teherbírású, dinamikus pályaszerkezettel és a korábbinál másfélszer vastagabb, 21 cm helyett, 32 cm-es aszfaltréteggel építsék újjá.

A beruházás végére nem csupán szélesebb, hanem korszerűbb, strapabíróbb, nagyobb kapacitású és biztonságosabb autópálya válik az M1-ből, amely hosszú távon szolgálja a hazai és nemzetközi közúti közlekedést. A Bicske és Concó pihenőhely közötti fejlesztési ütem tervezett befejezése: 2029. augusztus 31. Az M0-Bicske közötti szakasz befejezése 2028. augusztus 31.

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autópálya
M1-.es autópálya
útépítés
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