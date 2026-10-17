Felejtse el, ahogy a régi M1-es kinézett, teljesen átépítik: a szélesítés csak a kezdet – látványos videón a munkálatok, így még nem mutatták be soha

Mérföldkőhöz érkezett az M1-es autópálya bővítése, jelentősen változik a forgalmi rend. A következő hetekben több ütemben a már kiszélesített főváros felé tartó pályaoldalra kerül a Budapest és a Győr felé tartó két-két sáv az M0 és Tatabánya között. Így szakaszosan életbe lép az úgynevezett 2+2-es forgalmi rend, ezzel egyidőben pedig megkezdődik a Győr felé tartó pályaoldal teljes visszabontása 100-120 cm mélységig.

Mérföldkőhöz érkezett az M1-es autópálya bővítése/Fotó: Mirkó István/MW

Az M1-es autópálya fejlesztése jóval több egyszerű sávbővítésnél

Magyarország egyik legnagyobb közúti infrastruktúra-fejlesztése zajlik az M1-es autópályán. A 2024 őszén megkezdett előkészítő munkálatok után 2025 szeptemberében indult el a főpálya tényleges bővítése. Az elmúlt egy évben 3 millió tonna (1,6 millió köbméter) anyagot mozgattak meg a bővítés alatt álló szakaszokon. Ennyi földdel, töltésanyaggal 210 focipályát lehetne beborítani 1 méter magasan – írja Facebook-bejegyzésében az MKIF.

Az M1-es autópálya fejlesztése jóval több egy egyszerű sávbővítésnél. A teljes, M0 és Concó pihenőhely közötti 78 kilométeres szakaszon irányonként három forgalmi sávot és egy-egy teljesértékű forgalmi sávként használható ún. intelligens leállósávot (ITS) alakítanak ki. Utóbbi szükség esetén, például jelentős forgalom vagy baleset esetén megnyitható lesz.

A kivitelezés egyik legnagyobb műszaki kihívása, hogy a munkálatok közben az autópálya forgalmát is folyamatosan biztosítani kell. Ezért az építkezés több ütemben, ideiglenes forgalomterelések mellett zajlik, úgy, hogy mindkét irányban végig rendelkezésre álljon 2-2 forgalmi sáv. A bővítés tehát a teljes pálya forgalom mellett történő elbontását és gyakorlatilag egy új pálya építését jelenti. A rendszerszintű fejlesztés során:

4 új különszintű csomópont építése mellett

11 már meglévő csomópontot korszerűsítenek,

72 meglévő alul-, és felüljárót építenek át, hogy megfeleljenek az új keresztmetszeti követelményeknek. A kiszélesített pálya ezek alatt vagy felett egyszerűen nem férne el,

6 komplex pihenőhelyet teljesen átépítenek, a többi pihenőhelyet bővítik és modernizálják,

mintegy 300 új kamionparkolót alakítanak ki és mellette a családbarát pihenői átalakítások is elkészülnek,

2 mérnökségi telepet bővítenek, korszerűsítenek (Bicske, Komárom),

7 szintbeni alcsomópontot korszerű, körforgalmi csomópontokká alakítanak át,

korszerű vízelvezető és víztározó rendszereket építenek ki,

jelentősen növelik a zajvédő falak hosszát és azok magasságát is, 9-szer hosszabb szakaszon és 12-szer nagyobb felületen lesznek zajvédő falak.

Látványos drónfelvételeken mutatták meg a munkálatokat

Az MKIF drónfelvételeken mutatta meg, hogyan haladnak a munkálatok Bicske és Tatabánya (a 42-56-os kilométerszelvények) között. Ezen a szakaszon az elmúlt hetekben, hónapokban számos, egymásra épülő munkafolyamat zajlott:

Pályaszélesítés és földmunkák: a szükséges töltésszélesítések, földmunkák és pályaszerkezeti munkálatok teremtik meg a szélesebb autópálya alapjait.

Híd- és műtárgyépítés: a meglévő hidak és felüljárók át-, illetve újjáépítése elengedhetetlen az új pályakeresztmetszet kialakításához. Nagyegyháza, Óbarok és Tatabánya térségében már új hídszerkezetek is megépültek.

Csomópontfejlesztések: az Óbarok csomópont átépítése során két új körforgalom is létesül, miközben a kapcsolódó közmű- és útépítési feladatokat is elvégezik.

Forgalomtechnikai fejlesztések: az ideiglenes forgalmi rendek, az üzemi átjárók, a beton elválasztóelemek és a vészhelyzeti leállóöblök kialakítása a munkaterületek biztonságos megközelítését, valamint a közlekedés fenntartását szolgálja.

A teljes bővítés alatt álló szakaszon az elmúlt két hétben 445 db feladatot végeztek az MKIF munkatársai, az útépítési munkák mellett vízépítési, hídépítési munkálatok éppúgy szerepelnek a feladatok között, mint magas- vagy közműépítési feladatok.