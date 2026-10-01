Figyelmeztetést adott ki az MKIF: mostantól senki se hajtson fel rutinból az M1-es autópályára, hajnalban teljesen megváltozott a terelés – ez az új forgalmi rend

Csütörtök hajnalban, várhatóan 5 órakor kezdődik a terelés átépítése az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, az 54-es és a 32-es kilométer között. A változás az autópálya bővítésének újabb üteméhez kapcsolódik: a következő hetekben az M0 és Tatabánya között fokozatosan a már kiszélesített, főváros felé tartó pályaoldalra kerül mindkét irány két-két forgalmi sávja.

Figyelmeztetést adott ki az MKIF: mostantól senki se hajtson fel rutinból az M1-es autópályára / Fotó: Jánosa Bence / MKIF Zrt. / MKIF / Facebook

Az átállás kezdetén a jelenleg át nem terelt sáv járműveit rendőri felvezetéssel vezetik az új pályatestre. A csomópontoknál és a pihenőhelyeknél néhány perces megállításokra kell számítani, amíg áthelyezik a lassító- és gyorsítósávok sávos terelőtábláit. A már átterelt sáv forgalmát ez a korlátozás nem érinti.

Az MKIF Zrt. Facebookon közzétett tájékoztatása szerint az úgynevezett 2+2-es forgalmi rend bevezetésével párhuzamosan megkezdődik a Győr felé vezető pályaoldal teljes visszabontása, 100–120 centiméteres mélységig. Ebben az ütemben a Győr felé közlekedők a munkaterületet keresztezve érhetik el a lehajtókat és a pihenőhelyeket, illetve ugyanígy hajthatnak fel az autópályára.

A társaság közlése szerint az új forgalmi rendet szakmai egyeztetések és a szükséges engedélyek birtokában alakították ki. A változtatástól dinamikusabb haladást várnak, és emelkednek a megengedett sebességek is:

a korábbi 80 helyett 90 kilométer/órával lehet közlekedni,

míg a csomópontok környezetében a 60 kilométer/órás korlátozást 70 kilométer/óra váltja fel.

A csomópontok átépítése közben folytatódik, de az MKIF tervei szerint két egymást követő csomópontot nem zárnak le egyszerre. Az új közlekedési rend bemutatására a társaság animációt is készített.

A beruházás során a kiszélesített M1-esre 32 centiméter vastag aszfaltréteg kerül. Ez mintegy másfélszerese a hazai gyorsforgalmi utakra jellemző, az MKIF által közölt 20–21 centiméteres átlagos vastagságnak. A társaság szerint az új, hajlékony pályaszerkezet tartósabb autópályát eredményez.

A fejlesztés befejezése ugyanakkor a koncessziós szerződés jövőjétől is függhet. A Világgazdaság korábbi beszámolt arról, hogy a kormány év végéig felmondaná az elődje által a Mészáros Lőrinchez és Szíjj Lászlóhoz köthető cégekkel kötött megállapodást. A lap szerint ez bizonytalanságot okozhat az autópálya-hálózat fenntartásában, és késleltetheti az M1-es bővítését is, amennyiben az állam saját forrásból folytatná a beruházást.