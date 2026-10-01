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Figyelmeztetést adott ki az MKIF: mostantól senki se hajtson fel rutinból az M1-es autópályára, hajnalban teljesen megváltozott a terelés – ez az új forgalmi rend

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Új forgalmi rend lép életbe csütörtök hajnalban, és emelkednek a sebességhatárok az ország egyik legforgalmasabb autópályáján. Az M1-en fokozatosan bevezetik a 2+2-es forgalmi rendet az M0 és Tatabánya között, és magasabb sebességhatárok lépnek életbe.
VG
2026.10.01, 07:46
Frissítve: 2026.10.01, 09:49

Csütörtök hajnalban, várhatóan 5 órakor kezdődik a terelés átépítése az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, az 54-es és a 32-es kilométer között. A változás az autópálya bővítésének újabb üteméhez kapcsolódik: a következő hetekben az M0 és Tatabánya között fokozatosan a már kiszélesített, főváros felé tartó pályaoldalra kerül mindkét irány két-két forgalmi sávja.

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Figyelmeztetést adott ki az MKIF: mostantól senki se hajtson fel rutinból az M1-es autópályára / Fotó: Jánosa Bence / MKIF Zrt.  / MKIF / Facebook

Az átállás kezdetén a jelenleg át nem terelt sáv járműveit rendőri felvezetéssel vezetik az új pályatestre. A csomópontoknál és a pihenőhelyeknél néhány perces megállításokra kell számítani, amíg áthelyezik a lassító- és gyorsítósávok sávos terelőtábláit. A már átterelt sáv forgalmát ez a korlátozás nem érinti.

Az MKIF Zrt. Facebookon közzétett tájékoztatása szerint az úgynevezett 2+2-es forgalmi rend bevezetésével párhuzamosan megkezdődik a Győr felé vezető pályaoldal teljes visszabontása, 100–120 centiméteres mélységig. Ebben az ütemben a Győr felé közlekedők a munkaterületet keresztezve érhetik el a lehajtókat és a pihenőhelyeket, illetve ugyanígy hajthatnak fel az autópályára.

A társaság közlése szerint az új forgalmi rendet szakmai egyeztetések és a szükséges engedélyek birtokában alakították ki. A változtatástól dinamikusabb haladást várnak, és emelkednek a megengedett sebességek is: 

  • a korábbi 80 helyett 90 kilométer/órával lehet közlekedni, 
  • míg a csomópontok környezetében a 60 kilométer/órás korlátozást 70 kilométer/óra váltja fel.

A csomópontok átépítése közben folytatódik, de az MKIF tervei szerint két egymást követő csomópontot nem zárnak le egyszerre. Az új közlekedési rend bemutatására a társaság animációt is készített.

A beruházás során a kiszélesített M1-esre 32 centiméter vastag aszfaltréteg kerül. Ez mintegy másfélszerese a hazai gyorsforgalmi utakra jellemző, az MKIF által közölt 20–21 centiméteres átlagos vastagságnak. A társaság szerint az új, hajlékony pályaszerkezet tartósabb autópályát eredményez.

A fejlesztés befejezése ugyanakkor a koncessziós szerződés jövőjétől is függhet. A Világgazdaság korábbi beszámolt arról, hogy a kormány év végéig felmondaná az elődje által a Mészáros Lőrinchez és Szíjj Lászlóhoz köthető cégekkel kötött megállapodást. A lap szerint ez bizonytalanságot okozhat az autópálya-hálózat fenntartásában, és késleltetheti az M1-es bővítését is, amennyiben az állam saját forrásból folytatná a beruházást.

A jelenlegi ütemterv 2029 végére teszi a bővítés befejezését. A megadott beszámoló szerint Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Kontrollnak adott vasárnap esti interjújában nem adott egyértelmű választ arra, hogy a szerződés felmondása esetén változna-e ez a határidő. 

Németh Tamás, a Magyar Koncessziós és Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. vezérigazgatója Világgazdaságnak adott interjújában az M6-os autópálya üzemeltetése kapcsán is megszólalt. 

Miután felröppent egy olyan sajtóhír, miszerint a jelenlegi üzemeltető mintegy 3 milliárd forintért végezte volna tovább az üzemeltetést, míg az MKIF ajánlata évi 9,8 milliárd forintról szólt, azt mondta, hogy azok az állítások, amelyek szerint az ő üzemeltetésük lényegesen drágább lenne, egyszerűen nem felelnek meg a valóságnak. „A miniszter úr által említett számok sem egyeznek a koncessziós szerződésünkben és az ajánlatunkban szereplő összegekkel – érvelt Németh Tamás”

Végül szeptember 4-én jelent meg a kormányhatározat, ami kimondta, hogy az MKIF helyett a jelenlegi üzemeltető, holland- osztrák tulajdonban lévő M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt. kapja meg 11 évre az M6-os autópálya koncessziós jogait, illetve az M8-as autópálya egy rövid 4,5 kilométeres szakaszát is.

autópálya
MKIF Zrt
M1-es autópálya
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