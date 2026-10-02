M6-os autópálya: titkolózik Vitézy Dávid, nem adják ki a dokumentumokat, amelyekből kiderülhetne, hogy miért adta az osztrák-holland koncessziónak az üzemeltetési jogokat – újabb ígéretét szegte meg a Tisza Párt

Továbbra sem tudni, milyen eljárás és milyen szempontok alapján döntött úgy a Vitézy Dávid vezette Közlekedési és Beruházási Minisztérium, hogy az M6-os autópálya északi szakaszának üzemeltetésével a Magyar Koncessziós és Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. helyett a jelenleg is üzemeltető M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt.-t bízza meg. Szeptember 9-én közérdekű adatigényléssel fordultunk a tárcához, hogy megismerhessük a döntés alapjául szolgáló eljárás dokumentumait, ezeket azonban a minisztérium a törvényben meghatározott határidő lejártáig sem bocsátotta rendelkezésünkre.

M6-os autópálya: titkolózik Vitézy Dávid, nem adja ki a minisztérium a dokumentumokat, amelyekből kiderülhetne, hogy miért adta az osztrák-holland koncessziónak az üzemeltetési jogokat – újabb ígéretét szegte meg a Tisza Párt Fotó: AFP

M6-os autópálya: titkolózik Vitézy Dávid, nem adja ki a minisztérium a dokumentumokat, amelyekből kiderülhetne, hogy miért adta az osztrák-holland koncessziónak az üzemeltetési jogokat – újabb ígéretét szegte meg a Tisza Párt

Pedig kulcsfontosságú lenne ezeknek a dokumentumoknak a megismerése, hiszen segítségükkel végre tiszta vizet lehetne önteni a pohárba. Vitézy Dávid hónapok óta támadja az MKIF-et és a koncessziós szerződést. A miniszter először július végén ment neki nyilvánosan a Mészáros Lőrinc és Szíj László nevéhez köthető vállalatnak, és rögtön az M6-os autópályával kapcsolatban fogalmazott meg súlyos állításokat.

„Az M6-osnál egyelőre annak a jogi vizsgálatát végezzük, hogy ezt visszavegyük tőlük. Innen is tájékoztatom erről az MKIF-et: ezen dolgozunk, mert teljesen elfogadhatatlannak és pofátlannak tartom, hogy ezt megpróbálták megcsinálni” – mondta a tárcavezető, aki azt is állította, hogy az MKIF 2022 óta több mint ezermilliárd forintjába került a magyar államnak, egyúttal pedig bejelentette, hogy a kormány feljelentést tesz.

Vitézy állításait Németh Tamás, az MKIF vezérigazgatója többször is cáfolta. Először a HVG-nek adott interjújában beszélt arról, hogy a fejlesztések, a felújítások és az üzemeltetés költségei, valamint az elmúlt három és fél évben kapott koncessziós díjak egyenlege nagyságrendileg úgy jön ki nullára, hogy a tulajdonosok további 100 milliárd forintot tettek a vállalatba.

Nem igaz például, amit Vitézy miniszter úr említett a minap, hogy 1000 milliárdot kaptunk. A valós szám kb. 680 milliárd

– fogalmazott. Később, a Világgazdaságnak adott interjújában már az M6-os autópálya üzemeltetéséről beszélt. Ekkor olyan sajtóhírek jelentek meg, amelyek szerint a jelenlegi üzemeltető évente mintegy 3 milliárd forintért végezte volna tovább a feladatot, míg az MKIF ajánlata évi 9,8 milliárd forintról szólt. Németh erre úgy reagált, hogy egyszerűen nem felelnek meg a valóságnak azok az állítások, amelyek szerint az MKIF lényegesen drágábban üzemeltette volna az autópálya-szakaszt.