Vitézy Dávid egy budapesti projektet adott át, el is tűntek a parkoló autók, minden megváltozott a főváros közepén − „Természetes lesz, hogy egy belvárosi téren sétálni lehet”

A budapesti Madách tér, pontosabban a Madách Imre út Rumbach Sebestyén utca és Asbóth utca által határolt terület teljes felújítása 2026 áprilisában kezdődött. A munkálatokat megelőzően a városrész tulajdonképen egy belvárosi parkolóként üzemelt, azonban ez teljesen megváltozott.

Vitézy Dávid átadta a megújult Madách teret

Fotó: Hatlaczki Balazs

A területről az autók eltűntek, helyüket gyalogosok vették át. Vitézy Dávid szerint a régi utcaképre hamarosan senki nem emlékszik majd, a városnegyed átalakulás pedig példaként szolgálhat a tervezett rozsdaövezeti beruházások számára.

Teljesen átalakult a Madách tér

A beruházás részeként az úttest és a járda egy szintbe került, új burkolatot kapott, és átépítették a Madách Imre út–Rumbach Sebestyén utca kereszteződést is az akadálymentes közlekedés érdekében. A fejlesztés során 15 új fát ültettek, és mintegy 160 négyzetméterrel bővült a zöldfelület, míg a meglévő dézsás fákat a kerület más pontjaira helyezték át.

Természetes lesz az, hogy egy ilyen belvárosi téren sétálni lehet, új fák vannak, teraszok vannak

− mondta Vitézy Dávid a Madách tér átadásakor tartott beszédében, majd hozzátette, hogy Belső-Erzsébetváros más terein is hasonló átalakulás megy végbe.

A politikus szerint Budapest más közterületeit, például a rakpartokat is, ilyen szemlélettel kell megújítani. Hangsúlyozta, hogy a belvárosi életnek reneszánsza van, amelyet a kormány azzal kíván elősegíteni, hogy a rozsdaövezetekben színvonalas városnegyedek létrehozását támogatja.

Például Rákosrendezőn amiről ma is tárgyalni fog az FKT

− emelte ki az elmúlt időszak egyik legvitásabb területfejlesztési projektjét a miniszter a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsára utalva.

Rákosrendező is szóba került

Vitézy Dávid úgy véli, hogy Rákosrendező helyén egy olyan városnegyed kialakítása szükséges, ahol jó sétálni, jó élni, sok a zöldfelület és lehetőség van az autómentes közlekedésre. A politikus olyan városnegyedek létrehozását támogatja, amelyekben minőségi „városszövet” kialakítása lehetséges.

Ahogy a Világgazdaság arról korábban beszámolt, már megkezdődtek az egykori MÁV-telep bontási munkálatai. Az érintett terület Rákosrendező nyugati peremén, a Tatai út mentén, Zugló közigazgatási területén fekszik, azonban a romló közbiztonság az angyalföldiekre is hatással van. A környéken lakóházak, óvodák, játszóterek találhatók, ezért a helyzet rendezése égető kérdéssé vált.

Az előreláthatóan egy hónapig tartó munkálatokat egy nyílt közbeszerzési eljárás előzte meg, de a feladat ezzel nem ér majd véget. A romok elszállítását Budapesti Közműveknek kell elvégezni.

Tóth József, a XIII. kerület polgármestere a munkálatokat megelőzően arról számolt be, hogy a terület sem közigazgatásilag, sem tulajdonjogilag nem tartozik az önkormányzathoz, de a tarhatatlan állapotok miatt úgy döntöttek, hogy az épületek bontásának egyik fázisát, a romosítást saját költségen elvégezik. A politikus hangsúlyozta, hogy reméli a romok elszállítását a Budapesti Közművek haladéktalanul elvégzik majd.