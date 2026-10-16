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Varga Mihály az IMF közgyűlésén mondta ki: nem eszik olyan forrón a magyar eurót

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A bizonytalan világgazdasági környezetben Európának óvatos makrogazdasági politikát kell folytatnia, miközben az innováció ösztönzésével erősítheti versenyképességét – jelentette ki Varga Mihály a Nemzetközi Valutaalap (IMF) éves közgyűlésén. A jegybankelnök kiemelte: Magyarország gazdasági kilátásai jelentősen javultak az elmúlt időszakban, ugyanakkor a megemelkedett energiaárak és a globális bizonytalanság továbbra is óvatos, adatvezérelt monetáris politikát indokolnak. Az MNB elnöke a magyar euró bevezetési feltételeiről is beszélt.
Juhász Péter
2026.10.16, 10:34
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Varga Mihály MNB -elnök elmondta: az infláció az idei évben várhatóan a jegybank 3 százalékos célja alatt marad, miközben a reálgazdasági növekedés számottevően gyorsulhat. A jegybank elsődleges célja továbbra is az árstabilitás elérése, amely elengedhetetlen a célul kitűzött euróbevezetéshez is. Varga Mihály a magyar euró feltételeiről is beszélt.

Varga Mihály, magyar euró
Varga Milhály jegybankelnök egy korábbi felvételen - az MNB elnöke az IMF közgyűlésén beszélt a magyar euróról is
Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Magyar euró: így látja Varga Mihály a bevezetés feltételeit

A Monetáris Tanács legutóbbi szeptemberi ülésén 2,5 százalékra módosította az inflációs célját, amely kiszámíthatóbb gazdasági környezetet és tartósan alacsony inflációs szintet eredményezhet hosszútávon. A jegybankelnök az euró jövőbeli bevezetéséről szólva hangsúlyozta: a csatlakozás megfelelő időzítésének meghatározásakor azt kell mérlegelni, hogy a lehetséges előnyök mikor haladják meg a kapcsolódó költségeket. 

A sikeres csatlakozás feltétele a megfelelő felkészültség és a gazdasági felzárkózás, amihez a jegybank az árstabilitás fenntartását biztosítja

– szögezte le Varga Mihály. 

A program részeként Varga Mihály kétoldalú találkozót folytatott Mateusz Szczurekkel, az IMF európai régióért felelős igazgatójával, valamint Timur Suleimenov kazah jegybankelnökkel, amelynek keretében a magyar és a kazah elnök együttműködési megállapodást kötött a két ország jegybankjai közötti hosszú távú együttműködés megerősítése érdekében. 

Egyre többen figyelnek a lehetséges magyar euróra

A Tisza-kormány bejelentései nyomán az utóbbi hetekben nagy figyelem fordult az euró magyarországi bevezetésének kérdéseire, a témában gazdaságpolitikai irányítók, illetve elemzők is megszóltaltak. Például Varga Mihály egy néhány napja tartott rendezvényen azt mondta , hogy „az euró bevezetése Magyarország javára válhat, azonban a csatlakozás időpontjánál fontosabb, hogy a magyar gazdaság megfelelően felkészüljön a közös valuta átvételére”.

A jegybankelnök hangsúlyozta: az euró nem csodaszer, így önmagában nem jelent megoldást a gazdasági kihívásokra, ezért a cél nem a gyors, hanem a sikeres euróövezeti csatlakozás.

A magyar euró bevezetésének még nincs céldátuma, de akörül néha felbukkan egy félreértés: a kormányzat nem 2030-ra (azaz négyéves ciklusának végére) ígérte az euróövezeti csatlakozást, hanem kommunikációja szerint várhatóan az azt követő években válhat az realitássá, addig a feltételek teljesítésére lehet idő. A 2030-ig hátralévő időszakban vélhetően nem is lehetne tartani a tempót ahhoz, már csak azért sem, mert előírás, hogy a csatlakozni kívánók az ERM II. árfolyam-mechanizmusban eltöltsék az elvárt két évet, komolyabb árfolyam-megborulások nélkül (a jegybankelnök is épp arról beszél, hogy a magyar euró bevezetésénél nem a sebesség számít). 

Külföldi elemzői értékelések is egyöntetűen a 2030-as év utáni éveket mint időszakot jelölik meg az euróövezeti csatlakozás lehetséges megtételének Magyarország számra. A prognózisok egyik a 2032-es évrről szól, de sem ez, sem más elemzői dátum nem tekinthető kőbe vésettnek.

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