Varga Mihály az IMF közgyűlésén mondta ki: nem eszik olyan forrón a magyar eurót

Varga Mihály MNB -elnök elmondta: az infláció az idei évben várhatóan a jegybank 3 százalékos célja alatt marad, miközben a reálgazdasági növekedés számottevően gyorsulhat. A jegybank elsődleges célja továbbra is az árstabilitás elérése, amely elengedhetetlen a célul kitűzött euróbevezetéshez is. Varga Mihály a magyar euró feltételeiről is beszélt.

Varga Milhály jegybankelnök egy korábbi felvételen - az MNB elnöke az IMF közgyűlésén beszélt a magyar euróról is

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Magyar euró: így látja Varga Mihály a bevezetés feltételeit

A Monetáris Tanács legutóbbi szeptemberi ülésén 2,5 százalékra módosította az inflációs célját, amely kiszámíthatóbb gazdasági környezetet és tartósan alacsony inflációs szintet eredményezhet hosszútávon. A jegybankelnök az euró jövőbeli bevezetéséről szólva hangsúlyozta: a csatlakozás megfelelő időzítésének meghatározásakor azt kell mérlegelni, hogy a lehetséges előnyök mikor haladják meg a kapcsolódó költségeket.

A sikeres csatlakozás feltétele a megfelelő felkészültség és a gazdasági felzárkózás, amihez a jegybank az árstabilitás fenntartását biztosítja

– szögezte le Varga Mihály.

A program részeként Varga Mihály kétoldalú találkozót folytatott Mateusz Szczurekkel, az IMF európai régióért felelős igazgatójával, valamint Timur Suleimenov kazah jegybankelnökkel, amelynek keretében a magyar és a kazah elnök együttműködési megállapodást kötött a két ország jegybankjai közötti hosszú távú együttműködés megerősítése érdekében.

Egyre többen figyelnek a lehetséges magyar euróra

A Tisza-kormány bejelentései nyomán az utóbbi hetekben nagy figyelem fordult az euró magyarországi bevezetésének kérdéseire, a témában gazdaságpolitikai irányítók, illetve elemzők is megszóltaltak. Például Varga Mihály egy néhány napja tartott rendezvényen azt mondta , hogy „az euró bevezetése Magyarország javára válhat, azonban a csatlakozás időpontjánál fontosabb, hogy a magyar gazdaság megfelelően felkészüljön a közös valuta átvételére”.

A jegybankelnök hangsúlyozta: az euró nem csodaszer, így önmagában nem jelent megoldást a gazdasági kihívásokra, ezért a cél nem a gyors, hanem a sikeres euróövezeti csatlakozás.