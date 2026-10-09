Amerikai elemzők üzenték meg a magyaroknak, mikortól fizethetnek euróval: ez a pontos dátum – „Magabiztosak vagyunk”

Az elemzők egyik legfontosabb megállapítása, hogy a magyar döntéshozók technikailag megvalósíthatónak tartják az euró előszobájának számító ERM II-es árfolyamrendszerhez való csatlakozást 2028. január 1-jén. A legkésőbbi lehetséges időpontként 2029. január 1-jét jelölték meg, ha Magyarország 2030-ra teljesíteni akarja a maastrichti kritériumokat – derül ki a Portfolio cikkéből. Ezek már a magyar euró előtti utolsó, fontos mérföldköveket jelölnék.

A Bank of America elemzői szerint belátható közelségben van a magyar euró (illusztráció)

Fotó: Hans Lucas via AFP

Már 2028-ban jöhet a magyar euró előszobája

Az ERM II-es tagság az euró bevezetésének egyik alapvető előfeltétele. A csatlakozó országnak legalább két évet kell eltöltenie az árfolyamrendszerben úgy, hogy közben elkerüli a súlyos árfolyamfeszültségeket és a valutája egyoldalú leértékelését.

A Bank of America más országok tapasztalatai alapján arra emlékeztetett, hogy az előkészületek megkezdésétől az ERM II-es csatlakozásig jellemzően 1,5–2,5 év telik el.

A folyamat ezért már a következő időszakban felgyorsulhat, ha a kormány bemutatja a hiteles középtávú költségvetési tervét.

Az elemzők várakozása szerint a fiskális tervek ismertetését követően a magyar hatóságok megkezdhetik, illetve hivatalos megállapodás felé vihetik az ERM II-es csatlakozás előkészítését az Európai Bizottsággal és az Európai Központi Bankkal.

Az előkészületek azonban nem merülnek ki a költségvetési hiány mérséklésében:

a menetrendnek ki kell térnie a banki jogszabályok és a jegybanki követelmények összehangolására, valamint

adott esetben a szabályozott árak, az energiatámogatások és más piaci beavatkozások kivezetésére is.

Ezek ugyanakkor politikailag érzékeny kérdések lehetnek.

A konklúzió az, hogy akár 2032. január 1-jén is bevezetheti Magyarország az eurót, ha teljesíti a szükséges feltételeket – vélik a Bank of America elemzői.

A fenti lépések egyelőre feltételes forgatókönyvet jelentenek, az itt közölt nem egy hivatalosan elfogadott bevezetési dátum.

Öt százalék alá szoríthatják a hiányt

A BofA kedvezőbb megítélésének hátterében elsősorban a költségvetési konszolidációra vonatkozó várakozások állnak. Az elemzők szerint a kormány október harmadik hetére várt középtávú költségvetési terve 2030-ra a GDP 3 százaléka alá csökkenő hiánypályát vázolhat fel, az egyensúly javítását pedig főként az első évekre összpontosíthatják.

A 2027-es deficitcél a várakozások szerint 5 százalék alatt alakulhat, ami kedvező meglepetést jelentene a piac számára. A befektetők ugyanis jelenleg jellemzően 5–5,5 százalékos hiánnyal számolnak.

A Bank of America szerint a kormány 2030-ig a GDP 2–3 százalékának megfelelő megtakarítást érhet el. A gázbeszerzési költségeket az elemzők nem tekintik kiemelkedő költségvetési kockázatnak, mivel a magas tárolói készletek és a folyamatban lévő fedezeti ügyletek mérsékelhetik a kitettséget.