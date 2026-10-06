Mindenkit meglepett Varga Mihály jobbkeze: Kurali Zoltán bemondta, hogy mikor csatlakozhat Magyaroszág az euró előszobájának számító ERM2-be – ezt most az MNB forgatókönyve
Ha a kormány középtávú makrogazdasági konvergenciaterve sikeres és hiteles lesz, akkor nincs értelme várni az ERM II-höz való csatlakozással – ezt mondta a Portfolio Back to Europe konferenciáján Kurali Zoltán, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke, aki hozzátette, hogyha a tervek megvannak, akkor egyből bele kell vágni a csatlakozási tárgyalásokba.
Mindenkit meglepett Varga Mihály jobbkeze: Kurali Zoltán bemondta, hogy mikor csatlakozhat Magyaroszág az euró előszobájának számító ERM2-be – ezt most az MNB forgatókönyve
Kurali Zoltán azt mondta, hogy a magyar gazdaságpolitikának bőven van dolga az euróbevezetéssel kapcsolatban, mert bár a lakosság 80 százaléka támogatja a közös valuta átvételét, csak 22 százalék gondolja úgy, hogy erre fel is vagyunk készülve. Kiemelte, hogy a csatlakozási folyamat mérföldköveinek egy része a jegybanknak, másik része a kormánynak jelent feladatot, a sikerhez pedig hatékony koordináció és tárgyalások szükségesek az európai intézményekkel. A folyamat 2026 őszén a kormányzati középtávú makrogazdasági terv publikálásával kezdődik, amelyet az előzetes vállalások megtétele követhet, majd a jogharmonizációs folyamat 2027-ben megkezdődhet.
A folyamat egyik fontos mérföldköve lesz a 2028-as konvergenciajelentés, amely a kritériumok teljesítését ellenőrzi. A már emlegetett ERM II.-csatlakozás 2029-ben történhet meg, ami 2031-es döntést és 2032. január 1-ji euróbevezetést tenne lehetővé.
Kurali szerint a korábbi csatlakozó országok tapasztalatai azt mutatják, hogy az ERM II.-ben a kötelező két évnél jellemzően hosszabb időt töltenek el az aspiránsok, a magyar deviza ráadásul szabadon lebegő mivolta miatt hajlamos a nagyobb kilengésekre. A magas piaci forgalom és a szabadon lebegő rendszer miatt tehát az MNB-nek komolyabb feladat lehet az árfolyam-stabilitás biztosítása, mint például a horvát, vagy a bolgár jegybankok esetében.
Varga Mihály jobbkeze egy ábrán mutatta be, hogy az euróbevezetési folyamat a korábbi esetekben a szuverén kötvényhozamok mérséklődésével járt együtt, a bevezetés pillanatára pedig a német kötvényekkel szembeni hozamfelár átlagosan 100 bázispontra mérséklődött.
A hozamcsökkenés első jelei Magyarországon is látszanak már, a folyamat pedig a következő hónapok-években a külső környezet függvényében folytatódhat
– emelte ki Kurali Zoltán. Az euróbevezetés jegybanki felkészüléséhez kapcsolódóan az MNB alelnöke a jegybanki inflációs célról is beszélt, amit a legutóbbi, szeptemberi ülésén csökkentett 3 százalékról 2,5 százalékra a monetáris tanács. A jegybankár ezt azzal indokolta, hogy bár a piacok gyorsan hozzászoktak volna az új rendszerhez, reálgazdasági oldalon még bőven vannak teendők.
Arról is beszélt, hogy az euró átvételének legfontosabb előnyei
- a horgonyzott kamat-, inflációs- és árfolyam-várakozások,
- az árfolyamkockázat megszűnése,
- az alacsonyabb kockázati prémiumok, és
- a nemzetközi intézményrendszer védőhálója.
Ugyanakkor elismerte, hogy euró bevezetése a magyar gazdaságpolitikai szuverenitás bizonyos fokú feladásával is jár, hiszen az Európai Központi Bank kamatpolitikája nem biztos, hogy minden esetben illeszkedni fog a magyar gazdaság fundamentumaihoz (növekedés, infláció).
Kurali Zoltán szintén kiemelte az euróbevezetési folyamat egyik kulcsfeltételeként emlegetett költségvetési konszolidációt is, azonban hozzátette, hogy az aktuális kutatások szerint ez jellemzően pozitívan hat az adott ország gazdaságára, így hosszú távon nem feltétlenül jelent hátrányt. Egy rosszul megválasztott végső átváltási arány szintén tartós versenyképességi kockázatot jelenthet, de a magyar államadósság relatíve magas szintje miatt a forint sokkelnyelő-képessége a közelmúltban is korlátozott volt – vélekedett az MNB alelnöke.
A kormány 2030-ra akarja teljesíteni a feltételeket
Magyar Péter, a megválasztását követő másnap tartott nemzetközi sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy Magyarország teljesítené 2030-ig az euró bevezetés feltételeit. A csatlakozás azonban nem pusztán politikai elhatározás kérdése: ehhez teljesíteni kell a maastrichti kritériumokat is, miközben a magyar költségvetés jelenleg messze van az ehhez szükséges egyensúlytól. Az idén 7,5 százalékos hiánnyal 77,4 százalékos államadósság mutatóval számol a kormány, szemben a maastrichti 3, illetve 60 százalékos referenciaértékkel.
Mindez azért lényeges, mert egy gyors eurócsatlakozási menetrend mellett néhány éven belül 3 százalék alá kellene szorítani a deficitet. Ez jelentős költségvetési kiigazítást tehet szükségessé, amely kiadáscsökkentésből, bevételnövelő intézkedésekből vagy ezek kombinációjából állhat. Ennek összege elérheti a GDP 3-4 százalékát is, erre mondta Orbán Viktor volt miniszterelnök, hogy az "euró a megszorítás kódnyelve". A volt kormányfő sosem nem volt lelkes híve az eurónak, nem véletlenül. Az eddigi csatlakozások többsége nem volt sikertörténet, a csatlakozott tagállamok felzárkózása ugyanis egy idő után elakadt.
A másik oldalon ugyanakkor azzal érvelnek, hogy a gyorsabb gazdasági növekedés, az uniós források beáramlása és a befektetői bizalom javulása mérsékelheti a szükséges kiigazítás nagyságát. Ezt láttuk az elmúlt hónapokban, a befektetők jól fogadták a kormány üzenetét, a második negyedévben mintegy 7-8 százalékkal erősödött a forint, miközben a kötvényhozamok órásit estek.
Hozzá kell tenni azt is, hogy a kormány számára mindez egy kényszerpályát is jelent, ha októberben Kármán András pénzügyminisztériuma olyan számokat mutat be, amelyeket a piac nem tart hitelesnek, az azonnal eladási hullámot válthat ki a magyar eszközöknél. A Citi például már korábban bejelentette, hogy nem tartja reálisnak a 2030-as dátumot, amikorra a kormány teljesíteni tudja az euróbevezetés feltételeit.