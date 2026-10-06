Ha a kormány középtávú makrogazdasági konvergenciaterve sikeres és hiteles lesz, akkor nincs értelme várni az ERM II-höz való csatlakozással – ezt mondta a Portfolio Back to Europe konferenciáján Kurali Zoltán, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke, aki hozzátette, hogyha a tervek megvannak, akkor egyből bele kell vágni a csatlakozási tárgyalásokba.

Mindenkit meglepett Varga Mihály jobbkeze: Kurali Zoltán bemondta, hogy mikor csatlakozhat Magyaroszág az euró előszobájának számító ERM2-be – ezt most az MNB forgatókönyve

Mindenkit meglepett Varga Mihály jobbkeze: Kurali Zoltán bemondta, hogy mikor csatlakozhat Magyaroszág az euró előszobájának számító ERM2-be – ezt most az MNB forgatókönyve

Kurali Zoltán azt mondta, hogy a magyar gazdaságpolitikának bőven van dolga az euróbevezetéssel kapcsolatban, mert bár a lakosság 80 százaléka támogatja a közös valuta átvételét, csak 22 százalék gondolja úgy, hogy erre fel is vagyunk készülve. Kiemelte, hogy a csatlakozási folyamat mérföldköveinek egy része a jegybanknak, másik része a kormánynak jelent feladatot, a sikerhez pedig hatékony koordináció és tárgyalások szükségesek az európai intézményekkel. A folyamat 2026 őszén a kormányzati középtávú makrogazdasági terv publikálásával kezdődik, amelyet az előzetes vállalások megtétele követhet, majd a jogharmonizációs folyamat 2027-ben megkezdődhet.

A folyamat egyik fontos mérföldköve lesz a 2028-as konvergenciajelentés, amely a kritériumok teljesítését ellenőrzi. A már emlegetett ERM II.-csatlakozás 2029-ben történhet meg, ami 2031-es döntést és 2032. január 1-ji euróbevezetést tenne lehetővé.

Kurali szerint a korábbi csatlakozó országok tapasztalatai azt mutatják, hogy az ERM II.-ben a kötelező két évnél jellemzően hosszabb időt töltenek el az aspiránsok, a magyar deviza ráadásul szabadon lebegő mivolta miatt hajlamos a nagyobb kilengésekre. A magas piaci forgalom és a szabadon lebegő rendszer miatt tehát az MNB-nek komolyabb feladat lehet az árfolyam-stabilitás biztosítása, mint például a horvát, vagy a bolgár jegybankok esetében.

Varga Mihály jobbkeze egy ábrán mutatta be, hogy az euróbevezetési folyamat a korábbi esetekben a szuverén kötvényhozamok mérséklődésével járt együtt, a bevezetés pillanatára pedig a német kötvényekkel szembeni hozamfelár átlagosan 100 bázispontra mérséklődött.

A hozamcsökkenés első jelei Magyarországon is látszanak már, a folyamat pedig a következő hónapok-években a külső környezet függvényében folytatódhat

– emelte ki Kurali Zoltán. Az euróbevezetés jegybanki felkészüléséhez kapcsolódóan az MNB alelnöke a jegybanki inflációs célról is beszélt, amit a legutóbbi, szeptemberi ülésén csökkentett 3 százalékról 2,5 százalékra a monetáris tanács. A jegybankár ezt azzal indokolta, hogy bár a piacok gyorsan hozzászoktak volna az új rendszerhez, reálgazdasági oldalon még bőven vannak teendők.