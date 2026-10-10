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Magyar euró: megszólalt Varga Mihály a kormány terveiről, máris hűti a kedélyeket – "Az euró nem csodaszer"

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Az euró bevezetése Magyarország javára válhat, azonban a csatlakozás időpontjánál fontosabb, hogy a magyar gazdaság megfelelően felkészüljön a közös valuta átvételére – jelentette ki Varga Mihály szombaton. A jegybankelnök hangsúlyozta: az euró nem csodaszer, így önmagában nem jelent megoldást a gazdasági kihívásokra, ezért a cél nem a gyors, hanem a sikeres euróövezeti csatlakozás.
Járdi Roland
2026.10.10, 14:51
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Az euró bevezetése számottevő előnyöket kínál Magyarországnak, a közös uniós fizetőeszköz bevezetése azonban nem csodaszer - erről beszélt Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke egy rendezvényen. A jegybankelnök szerint Magyarország legfontosabb gazdaságstratégiai célja a társadalmi jólét tartós növelése és a fenntartható gazdasági felzárkózás biztosítása. A közös valuta átvételének feltételeit ezért úgy kell teljesíteni, hogy a fenntartható növekedésre előnyös hatással legyen.

euró
Magyar euró: Varga Mihály megszólalt a kormány terveiről, hűti a felfokozott várakozásokat – "Az euró nem csodaszer" Fotó: Hans Lucas via AFP

Magyar euró: megszólalt Varga Mihály a kormány terveiről, máris hűti a kedélyeket – "Az euró nem csodaszer"

Varga Mihály szerint a kamatszintek mérséklődése olcsóbb finanszírozást biztosíthat, az árfolyamkockázat megszűnése kiszámíthatóbbá teheti a vállalkozások működését, míg az átváltási költségek elmaradása évente mintegy 130 milliárd forintos megtakarítást jelenthet.

 A kedvező hatások mellett azonban a kockázatokat is mérlegelni kell 

– figyelmeztetett Varga Mihály. Mint mondta: az euró bevezetésével Magyarország elveszítené önálló monetáris politikáját, így a hazai gazdasági folyamatokhoz igazodó kamatpolitika is megszűnne. A közös monetáris politika ráadásul nem feltétlenül képes az egyes tagállamokat eltérően érintő gazdasági sokkok megfelelő kezelésére. A jegybankelnök szerint ezért a felkészülésnek túl kell mutatnia a maastrichti feltételek teljesítésén. Így 

  • az infláció tartósan alacsony szinten tartása, 
  • a költségvetési egyensúly helyreállítása, 
  • a termelékenység növelése és a versenyképesség javítása egyaránt nélkülözhetetlen.

Varga Mihály aláhúzta: a sikeres felkészülés eredményei már az euró tényleges bevezetése előtt érezhetővé válhatnak. A stabilitás, a versenyképesség és a befektetői bizalom erősítése önmagában is hozzájárulhat Magyarország fejlődéséhez. A jegybank részéről az árstabilitás megteremtése és fenntartása a legfontosabb cél a közös valuta és a fenntartható növekedés eléréséhez. Ennek fontos mérföldköve az MNB inflációs céljának 2,5 százalékra mérséklése. A következetes monetáris politikának köszönhetően az infláció mértéke szeptemberben 1,6 százalékon alakult, amely historikusan és nemzetközi összevetésben is alacsony áremelkedést jelent, de a külső inflációs kockázatok miatt az óvatos és fegyelmezett monetáris politika továbbra is indokolt – tette hozzá a jegybankelnök.

Két éven belül beléphetünk az euró előszobájába

A héten már Varga Mihály egyik jobbkeze, Kurali Zoltán alelnök is beszélt az euró bevezetéséről. Az ÁKK korábbi veréizgatója a Portfolio konferenciáján azt mondta, hogy nincs értelme halogatni az ERM II-höz való csatlakozást, ha tényleg hiteles a kormány euróbevezetési forgatókönyve. Szerinte a kormány menetrendje 2029-es ERM II-belépéssel, 2031-es döntéssel és 2032. január 1-jei bevezetéssel egyenértékű.

A folyamat 2026 őszén a kormányzati középtávú makrogazdasági terv publikálásával kezdődik, amelyet az előzetes vállalások megtétele követhet, majd a jogharmonizációs folyamat 2027-ben megkezdődhet.

Kurali szerint a korábbi csatlakozó országok tapasztalatai azt mutatják, hogy az ERM II.-ben a kötelező két évnél jellemzően hosszabb időt töltenek el az aspiránsok, a magyar deviza ráadásul szabadon lebegő mivolta miatt hajlamos a nagyobb kilengésekre. A magas piaci forgalom és a szabadon lebegő rendszer miatt tehát az MNB-nek komolyabb feladat lehet az árfolyam-stabilitás biztosítása, mint például a horvát, vagy a bolgár jegybankok esetében.

A kormány 2030-ra akarja teljesíteni a feltételeket

Magyar Péter, a megválasztását követő másnap tartott nemzetközi sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy Magyarország teljesítené 2030-ig az euró bevezetés feltételeit. A csatlakozás azonban nem pusztán politikai elhatározás kérdése: ehhez teljesíteni kell a maastrichti kritériumokat is, miközben a magyar költségvetés jelenleg messze van az ehhez szükséges egyensúlytól. Az idén 7,5 százalékos hiánnyal 77,4 százalékos államadósság mutatóval számol a kormány, szemben a maastrichti 3, illetve 60 százalékos referenciaértékkel. 

Mindez azért lényeges, mert egy gyors eurócsatlakozási menetrend mellett néhány éven belül 3 százalék alá kellene szorítani a deficitet. Ez jelentős költségvetési kiigazítást tehet szükségessé, amely kiadáscsökkentésből, bevételnövelő intézkedésekből vagy ezek kombinációjából állhat. Ennek összege elérheti a GDP 3-4 százalékát is, erre mondta Orbán Viktor volt miniszterelnök, hogy az "euró a megszorítás kódnyelve". A volt kormányfő sosem nem volt lelkes híve az eurónak, nem véletlenül. Az eddigi csatlakozások többsége nem volt sikertörténet, a csatlakozott tagállamok felzárkózása ugyanis egy idő után elakadt.

A másik oldalon ugyanakkor azzal érvelnek, hogy a gyorsabb gazdasági növekedés, az uniós források beáramlása és a befektetői bizalom javulása mérsékelheti a szükséges kiigazítás nagyságát. Ezt láttuk az elmúlt hónapokban, a befektetők jól fogadták a kormány üzenetét, a második negyedévben mintegy 7-8 százalékkal erősödött a forint, miközben a kötvényhozamok órásit estek.

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