Az euró bevezetése számottevő előnyöket kínál Magyarországnak, a közös uniós fizetőeszköz bevezetése azonban nem csodaszer - erről beszélt Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke egy rendezvényen. A jegybankelnök szerint Magyarország legfontosabb gazdaságstratégiai célja a társadalmi jólét tartós növelése és a fenntartható gazdasági felzárkózás biztosítása. A közös valuta átvételének feltételeit ezért úgy kell teljesíteni, hogy a fenntartható növekedésre előnyös hatással legyen.

Magyar euró: Varga Mihály megszólalt a kormány terveiről, hűti a felfokozott várakozásokat – "Az euró nem csodaszer" Fotó: Hans Lucas via AFP

Magyar euró: megszólalt Varga Mihály a kormány terveiről, máris hűti a kedélyeket – "Az euró nem csodaszer"

Varga Mihály szerint a kamatszintek mérséklődése olcsóbb finanszírozást biztosíthat, az árfolyamkockázat megszűnése kiszámíthatóbbá teheti a vállalkozások működését, míg az átváltási költségek elmaradása évente mintegy 130 milliárd forintos megtakarítást jelenthet.

A kedvező hatások mellett azonban a kockázatokat is mérlegelni kell

– figyelmeztetett Varga Mihály. Mint mondta: az euró bevezetésével Magyarország elveszítené önálló monetáris politikáját, így a hazai gazdasági folyamatokhoz igazodó kamatpolitika is megszűnne. A közös monetáris politika ráadásul nem feltétlenül képes az egyes tagállamokat eltérően érintő gazdasági sokkok megfelelő kezelésére. A jegybankelnök szerint ezért a felkészülésnek túl kell mutatnia a maastrichti feltételek teljesítésén. Így

az infláció tartósan alacsony szinten tartása,

a költségvetési egyensúly helyreállítása,

a termelékenység növelése és a versenyképesség javítása egyaránt nélkülözhetetlen.

Varga Mihály aláhúzta: a sikeres felkészülés eredményei már az euró tényleges bevezetése előtt érezhetővé válhatnak. A stabilitás, a versenyképesség és a befektetői bizalom erősítése önmagában is hozzájárulhat Magyarország fejlődéséhez. A jegybank részéről az árstabilitás megteremtése és fenntartása a legfontosabb cél a közös valuta és a fenntartható növekedés eléréséhez. Ennek fontos mérföldköve az MNB inflációs céljának 2,5 százalékra mérséklése. A következetes monetáris politikának köszönhetően az infláció mértéke szeptemberben 1,6 százalékon alakult, amely historikusan és nemzetközi összevetésben is alacsony áremelkedést jelent, de a külső inflációs kockázatok miatt az óvatos és fegyelmezett monetáris politika továbbra is indokolt – tette hozzá a jegybankelnök.