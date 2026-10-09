Hatalmas változás készül a magyar államadósságban, az euró bevezetése hozza magával: megemelhetik a devizatartozást – beindulhatnak az eurókötvények

Egy konferencián tartott előadást Tardos Gergely, az Államadósság Kezelő Központ vezérigazgatója: látványos fordulat történhet a magyar devizakötvény kibocsátásában. Érdekesség, hogy a gondolatot elődje, Kurali Zoltán – most a Magyar Nemzeti Bank alelnöke – vezette be néhány napja, ugyancsak egy konferencián. A szemek pedig Kármán András pénzügyminiszterre szegeződnek, aki most fejezi be az utolsó simításokat a 2027-es költségvetésen – az új kormány ígérete szerint a magyar euróhoz vezető út nyitányán.

Hatalmas változás készül a magyar államadósságban, az euró bevezetése hozza magával: beindulhat a magyar eurókötvény / Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

Magyarország adóssága a legdrágább az Európai Unióban – vázolta Tardos Gergely a Porfolió Economic Forum konferenciáján.

Előző napi előadásának slide-jait csütörtökön honlapján is közzétette az ÁKK. Az egyik legfontosabb megállapítása az volt, hogy a magyar államadósság implicit kamatterhe jelenleg is kétszerese az euróövezet hasonló adottságokkal rendelkező országaiénak.

Ez a kellemetlen – és nyilván az adósság nagyságától sem független – tény azonban abban a sokkal kellemesebb kontextusban került elő, hogy az euró bevezetésének puszta megígérése már pozitív folyamatokat indított el: csökkent a költség, és a későbbiekben tovább csökkenhet – de ehhez nagy munkát kell végeznie a kormányzatnak.

Időközben egy veszélyesebb világba érkeztünk, amelyben számos rizikó – többek közt az energiaválság és a hatalmas költekezés a mesterséges intelligenciára – éppen általában feljebb hajtja a kamatokat. De az euró ígérete a magyar felárakat másokhoz képest már korábban lejjebb szorította. A 10 éves magyar államkötvények hozama például az év elején még a románokéval mozgott együtt, mostanra a cseh és a lengyel közé került.

Az euróbevezetési ígéret, ha hiteles, tovább nyomhatja az euróövezeti hozamok felé a magyar hozamokat – ami jó hír az állam kamatköltségeit tekintve, még akkor is, ha közben az euróövezeti kamatok emelkednek. Tehát nem lesz olyan olcsó a magyar államnak, amilyen a jelenlegi világfölfordulás nélkül lett volna, de olcsóbb lesz. Ha pedig a jövendő euróövezeti tag pozíciójából nem forintban, hanem euróban bocsáthatunk ki kötvényeket, a költség még alacsonyabb lehet.