Csalódást keltő adatok érkeztek a magyar gazdaságból. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) péntek reggel közölt gyorsjelentése szerint a bruttó hazai termék, azaz a GDP az előző év azonos időszakához viszonyítva 1,5 százalékkal, az előző negyedévhez képest pedig 0,1 százalékkal emelkedett. A második negyedévben 1,7 százalékos volt az éves, és 0,6 százalékos a háromhavi bővülés, így most ismét fékezést látunk a magyar gazdaság növekedésében.

Hivatalos: szembe jött a valóság Kapitány Istvánnal és Kármán Andrással, rosszabb állapotban van a magyar gazdaság, mint várták – kellemetlen meglepetést okozott a GDP-növekedés Fotó: Sztaniszlav Horvath / Kapitány István / Facebook

Hivatalos: szembe jött a valóság Kapitány Istvánnal és Kármán Andrással, rosszabb állapotban van a magyar gazdaság, mint várták – kellemetlen meglepetést okozott a GDP-növekedés

A mai adat pedig rosszabb is lett a piaci várakozásoknál, amely 1,7 százalékos és 0,4 százalékos bővülést jelzett. Bár a KSH később közli a részletes adatokat, annyit azért elárult, hogy a GDP-növekedéshez az ipar járult hozzá, a növekedést továbbra is támogatta a szolgáltatások teljesítménye, míg a mezőgazdaság jelentősen fékezte azt.

Ezt egyébként az elmúlt hónapok termelési adatai is alátámasztják:

Az ipari termelés júliusban 4,7, augusztusban 8,7 százalékkal bővült éves összevetésben.

Az építőiparban ugyanakkor jelentős ingadozás mutatkozott, a júliusi 12,2 százalékos visszaesést augusztusban 21,9 százalékos növekedés követte, így is elegendő volt arra, hogy Koji László, ÉVOSZ elnök megkongassa a vészharangot. Szerinte ugyanis 15 éve nem látott mélyponton van a magyar építőipar.

A szolgáltatások területén vegyes folyamatok rajzolódtak ki a kiskereskedelmi forgalom júliusban 4,9, augusztusban 2,4 százalékkal emelkedett, utóbbi az idei mélypontnak felel meg.

A turizmus még rosszabb számokat produkált: augusztusban a szezonálisan kiigazított adatok alapján a vendégek száma 11, a vendégéjszakáké 8,1 százalékkal alacsonyabb volt a 2025. augusztusinál, ekkora esést pedig a covid óta nem láttunk.

Ezek után, szeptember 30-án arról írtunk mi is, hogy eljött a magyar gazdaság fekete napja, miután egyszerre három, az ipari termelői árindex, a külkereskedelmi mérleg és turizmus adatait is közölte a KSH, ám valamennyi romló gazdasági teljesítményre utalt.