A költségvetés ellentmondásos, a nemzeti ünnep lezajlott: Magyar Péter fontos bejelentéseket tett, de még keresztbe tehetnek neki – a hét legfontosabb történései

Mozgalmasan telt a mögöttünk hagyott hét a világban és Magyarországon is. Donald Trump a félidős választásra készül, és most is tudott olyat mondani, amitől felfelé menekült az olajár. Magyar Péter hétfőn ismertette a 2027-es költségvetés tervezetét, amivel nem mindenki maradéktalanul elégedett. A 1956-os forradalom 70. évfordulója szintén számos témát szolgáltatott. Összeszedtük a hét legolvasottabb cikkeit a Világgazdaság oldalán.

Magyar Péter bejelentéseire ezúttal is sokan voltak kíváncsiak / Fotó: Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Megsemmisítették Magyar Péter bejelentését az uniós pénzekről, egy szó sem volt igaz belőle: „A tündérmesét a matematika szabálya is valószínűtlenné teszik” – Győri Enikő kifakadt

Nem született olyan megállapodás, amely alátámasztaná a Magyarországnak szánt uniós támogatások egymilliárd eurós növelését – erről számolt be Győri Enikő. Magyar Péter a múlt heti uniós csúcson állította azt, hogy sikerült növelnie a forrásokat. A Fidesz európai parlamenti képviselője az állítást Facebook-videóban bírálta.

A politikus emlékeztetett rá, hogy Magyar Péter azt állította, hogy a következő hétéves uniós költségvetés tárgyalásain az Európai Bizottság eredeti javaslatához képest egymilliárd euróval több támogatást sikerült elérnie Magyarország számára. „A probléma csak az, hogy ahogy az lenni szokott, ebből egyetlen szó sem igaz.”

Győri Enikő arra hivatkozott, hogy a csúcstalálkozón elfogadott következtetések nem tartalmaznak ilyen vállalást. „A csúcstalálkozón elfogadott úgynevezett következtetésekben ugyanis egyetlen árva sor sincs erről” – fogalmazott. A képviselő szerint továbbra sincs hivatalos megállapodás arról, hogy a 2028–2034-es költségvetési időszakban, mely országok milyen célokra és mekkora összeget kaphatnak.

Megérkezett Putyinék ajándéka Magyarországnak október 23-ára, Orbán Anitának most lépnie kell: botrányos ítéletet mondtak az oroszok az 1956-os forradalomról

Az 1956 őszén Magyarországon történt események nem spontán népfelkelés, hanem a nyugati titkosszolgálatok által gondosan előkészített nagyszabású művelet eredményei voltak – jelentették ki orosz történészek hétfőn, az Orosz Hadtörténeti Társaság (RVIO) székházában tartott kerekasztal-beszélgetésen írja a Ria.ru.