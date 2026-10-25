A költségvetés ellentmondásos, a nemzeti ünnep lezajlott: Magyar Péter fontos bejelentéseket tett, de még keresztbe tehetnek neki – a hét legfontosabb történései
Mozgalmasan telt a mögöttünk hagyott hét a világban és Magyarországon is. Donald Trump a félidős választásra készül, és most is tudott olyat mondani, amitől felfelé menekült az olajár. Magyar Péter hétfőn ismertette a 2027-es költségvetés tervezetét, amivel nem mindenki maradéktalanul elégedett. A 1956-os forradalom 70. évfordulója szintén számos témát szolgáltatott. Összeszedtük a hét legolvasottabb cikkeit a Világgazdaság oldalán.
Megsemmisítették Magyar Péter bejelentését az uniós pénzekről, egy szó sem volt igaz belőle: „A tündérmesét a matematika szabálya is valószínűtlenné teszik” – Győri Enikő kifakadt
Nem született olyan megállapodás, amely alátámasztaná a Magyarországnak szánt uniós támogatások egymilliárd eurós növelését – erről számolt be Győri Enikő. Magyar Péter a múlt heti uniós csúcson állította azt, hogy sikerült növelnie a forrásokat. A Fidesz európai parlamenti képviselője az állítást Facebook-videóban bírálta.
A politikus emlékeztetett rá, hogy Magyar Péter azt állította, hogy a következő hétéves uniós költségvetés tárgyalásain az Európai Bizottság eredeti javaslatához képest egymilliárd euróval több támogatást sikerült elérnie Magyarország számára. „A probléma csak az, hogy ahogy az lenni szokott, ebből egyetlen szó sem igaz.”
Győri Enikő arra hivatkozott, hogy a csúcstalálkozón elfogadott következtetések nem tartalmaznak ilyen vállalást. „A csúcstalálkozón elfogadott úgynevezett következtetésekben ugyanis egyetlen árva sor sincs erről” – fogalmazott. A képviselő szerint továbbra sincs hivatalos megállapodás arról, hogy a 2028–2034-es költségvetési időszakban, mely országok milyen célokra és mekkora összeget kaphatnak.
Megérkezett Putyinék ajándéka Magyarországnak október 23-ára, Orbán Anitának most lépnie kell: botrányos ítéletet mondtak az oroszok az 1956-os forradalomról
Az 1956 őszén Magyarországon történt események nem spontán népfelkelés, hanem a nyugati titkosszolgálatok által gondosan előkészített nagyszabású művelet eredményei voltak – jelentették ki orosz történészek hétfőn, az Orosz Hadtörténeti Társaság (RVIO) székházában tartott kerekasztal-beszélgetésen írja a Ria.ru.
„Az a gondolat és tézis, miszerint ez spontán népfelkelés volt a szovjet elnyomás ellen, ma már nem állja ki a tudományos kritikát” – hangsúlyozta Mihail Mjagkov, az RVIO tudományos igazgatója, megnyitva az „Az 1956-os magyarországi események: a hidegháború korszakának színes forradalma” című kerekasztal-beszélgetést.
Mjagkov szerint „nagyrészt elhallgatták vagy jelentéktelenítették a Nyugat különleges szolgálatainak szerepét, amelyek részt vettek ezekben az eseményekben”. A különböző jelszavak alatt zajló tüntetések 1956. október 23-án kezdődtek Budapesten, de Mjagkov szerint gyakorlatilag azonnal megkezdődött a laktanyák és fegyverraktárak elfoglalása is.
Váratlan bejelentés érkezett: bezárják a nagy magyarországi gyárat, Ausztriába és Németországba költöztetik a teljes üzemet – ez már a sokadik pofon a gazdaságnak
A semmiből érkezett a hír, hogy újabb, immár a sokadik gyárat zárják be Magyarországon. Ezúttal egy osztrák üzemről van szó, ami hivatalos döntés hozott a haza üzemének felszámolásáról. Október 16-án jelent meg a hír, arról, hogy a Rath Csoport megállapodást kötött fő pénzügyi hitelezőivel az átalakítása feltételeiről, illetve az átalakítási programot megindításáról. Ez az információ az EQS News oldalon jelent meg.
A Rath Csoport ebben jelezte, hogy a szóban forgó átalakítási program termelési helyszínek bezárásával és áthelyezésével jár. Az intézkedés a Rath Aktiengesellschaft és négy leányvállalatát érinti. Az egyezség lényege, hogy a meglévő finanszírozását módosítják és meghosszabbítják 2029. december 31-ig. Ennek ára van: magasabb kamatlábak és díjak, valamint átfogó biztosítékok nyújtása.
Kapitány István és Magyar Péter döntött: külföldi szakértőket hívnak be Magyarországra, hogy átalakítsák az energiarendszert – „Napenergia, szélenergia, energiatárolók”
Grandiózus tervekről beszélt a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István a kormányfő társaságában tárgyalt a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetőjével, Fatih Birollal. A politikus kijelentette, hogy a kormány a jövőben több területen is együttműködik majd a szervezettel és a magyar energiastratégiáról is beszélt. A magyar kormány képviselői megosztották a szervezet vezetőjével a magyar energetikai terveket, valamint azokról a diverzifikációs programokról is szó esett, amelyek részben európai uniós források segítségével valósulnak meg.
Kapitány István nem árulta el, hogy a gyakorlatban milyen formában valósul meg majd az együttműködés, azonban beszámolt a magyar energiaellátás aktualitásairól. A miniszter adatai szerint a gáztárolók töltöttségi szintje az európai átlag fölött van, az ország ellátása pedig biztosított a téli szezonra. Hozzátette, hogy ez a kőolaj és üzemanyag esetében is így van, mivel hamarosan elérjük a 90 napos szintet, amit hosszú távon tartani kell.
Október 23-án kimondták az oroszok, amit Magyarország soha nem akart hallani: leállhat Paks II. építése, pontosan közölték a következményeket – „Magyar Péter kormánya megpróbálhatja elkerülni Finnország hibáit”
A magyar hatóságok nem válaszolnak a Roszatom megkereséseire a Paks II. atomerőmű-projektről szóló tárgyalásokkal kapcsolatban – közölte az Izvesztyija című lappal az állami vállalat vezérigazgatója, Alekszej Lihacsov. Hangsúlyozta, hogy a Roszatom célja az, hogy a lehető leggyorsabban megépítse az erőművet, és elkerülje a bírósági eljárásokat. A magyar hatóságok ugyanakkor lényegében szüneteltetik a projektet, hogy átfogó auditnak vessék alá, és döntsenek a folytatásáról. A helyi sajtó korábban arról számolt be, hogy a kormány a Roszatom lecserélésének lehetőségét vizsgálja, ám a Paks II. Zrt. mint megrendelő ezt az információt cáfolta. Lihacsov szerint maga az erőmű jelentősen képes lenne növelni az ország gazdasági erejét.
„A Roszatom jelenleg nem folytat közvetlen párbeszédet a magyar kormánnyal a Paks II. atomerőmű-építési projekt további megvalósításáról. Hivatalos úton tájékoztatjuk a magyar kormányt, már több alkalommal is jeleztük a tárgyalási készségünket és a megkereséseinket, de választ egyelőre nem kaptunk” – mondta el az Izvesztyijának Alekszej Lihacsov, aki szerint a projekt jövőjét illetően így továbbra is bizonytalanság uralkodik.
„Mivel a magyar kormány részéről semmilyen konkrét jelzés nem érkezett, jelenleg nem zárható ki sem az, hogy a projekt még nagyobb lendülettel folytatódik, sem az, hogy teljesen leáll” – jelentette ki Alekszej Lihacsov.