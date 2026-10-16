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Megérkezett az ítélet a magyar gazdaságról és az euró bevezetéséről: lerántották a leplet a valós dátumról – Londonban figyelmeztetett a globális óriás az államadósságra

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Az Eurasia Group átfogó helyzetértékelést készített hazánkról. A londoni elemzők valós esély mutatkozik Magyarország eurócsatlakozására. Az is elárulták, mikor válhat realitássá.
2026.10.16, 07:03
Frissítve: 2026.10.16, 07:32
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Rövid távon várható valamelyes elcsúszás a magyar költségvetésben az aszálykárok és a geopolitikai sokkok miatt, de ezzel együtt is valószínűnek tűnik, hogy Magyarország 2032-ben csatlakozhat az euróövezethez – áll a világ egyik legnagyobb politikai-gazdasági kockázatelemző csoportja, az Eurasia Group csütörtökön Londonban bemutatott helyzetértékelésében.

Magyarország, magyar zászló
A londoni elemzők szerint 2032-re valószínűsíthető Magyarország eurócsatlakozása / Fotó: AFP

Az elemzőház közölte, hogy jelenlegi előrejelzése az, hogy a bruttó hazai össztermékhez (GDP) mért magyar államháztartási hiány az idén 7,7-7,8 százalék körüli szintre emelkedik. A költségvetésre nehezedő legnagyobb nyomások, mindenekelőtt a magas olajárak és az elhúzódó aszály okozta károk olyan tényezőkből erednek, amelyekre a magyar kormánynak nincs befolyása.

A piacok ugyanakkor az elmúlt egy hónapban már reagálni kezdtek a gyengébb deficitvárakozásokra; ennek egyik jele, hogy emelkedett az államadósság-törlesztési csődkockázatra köthető piaci biztosítási cseretranzakciók (credit default swaps, CDS) ára – áll az Eurasia csütörtöki elemzésében.

A cég várakozása szerint a magyar GDP-arányos államadósságráta – amely az év közepén 75,6 százalékon állt – 2026 végére valószínűleg megközelíti a 77 százalékot, bár ebben szerepe lesz az európai uniós folyósítások előfinanszírozásával járó piaci hiteligénynek is.

„Tekintettel arra, hogy Magyar Péter miniszterelnök vonakodik az olyan szakpolitikai lépésektől, amelyeket közvetlenül a választók szenvednének meg, valószínűleg ő is inkább a nagyvállalatok pótlólagos adóztatása felé hajlik, jórészt ugyanúgy, ahogy Orbán Viktor előző kormányfő tette. A fő különbség azonban az, hogy Magyar Péter ezeket az intézkedéseket az euróövezeti tagságért hozott átmeneti áldozatvállalásként állítja majd be, azzal a célkitűzéssel, hogy Magyarország 2030-ra belépjen az eurócsatlakozás előtt kötelező ERM II. árfolyammechanizmusba” – fogalmaznak az Eurasia londoni elemzői.

Fontos lépés lehet az euróbevezeteés

A ház mindezek alapján valószínűsíti is, hogy Magyarország 2030-ig belép az ERM II.-be, és ha ez sikerül, az megnyithatja az utat a 2032-es euróövezeti csatlakozás felé, tekintettel arra, hogy az ERM II.-ben legalább két évet el kell tölteni a valutauniós tagság előtt.

Ha Magyarország valóban belép 2030-ban az ERM II.-be, az jelentős politikai siker lenne Magyar Péter számára, és a 2032-es eurócsatlakozás bebetonozná Magyarország helyzetét az Európai Unión belül az Eurasia Group elemzése szerint.

A ház szerint ha az euró bevezetésével kapcsolatos menetrend megvalósul, annak valószínűsíthetően pozitív piaci hatásai is lennének; lehetőség nyílna például a forintban és az euróban denominált szuverén magyar adósság további hozamkonvergenciájára.

A Fitch is megszólalt a magyar gazdaságról

Magyarország közfinanszírozási pályájára más nagy londoni elemzőházak is hasonló előrejelzéseket adtak friss helyzetértékeléseikben. A Fitch Ratings nemzetközi hitelminősítő, amely minapi tanulmányában a tágabb értelemben vett közép- és kelet-európai térség közfinanszírozási és makrokilátásait vizsgálta, 24 oldalas elemzésének Magyarországról szóló fejezetében közölte: várakozása szerint a hazai össztermékhez mért magyar államháztartási hiány az idén eléri a 7,3 százalékot.

A Fitch azonban 2027-ben 5,8 százalékra csökkenő deficitet valószínűsít, és elemzésében szintén kiemelte, hogy a magyar kormány a középtávú konszolidáció rögzítőelemének szánja azt a kötelezettségvállalást, amelynek alapján Magyarország 2030-ra teljesíti az euróövezeti csatlakozás feltételrendszerét.

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