Az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat pénteken közzétette a 2026 harmadik negyedévére vonatkozó előzetes GDP-adatokat. Az összkép európai szinten sem különösebben biztató, a magyar számok azonban még ennél is kedvezőtlenebb képet rajzolnak.

Erre nem lesz büszke sem Kapitány István, sem Kármán András: sereghajtók között a magyar gazdaság növekedése Európában – egyelőre besült a kormány GDP-terve

Erre nem lesz büszke sem Kapitány István, sem Kármán András: sereghajtók között a magyar gazdaság növekedése – egyelőre besült a kormány GDP-terve

Az euróövezet gazdasága július és szeptember között 0,4 százalékkal, az Európai Unió egésze pedig 0,5 százalékkal bővült az előző negyedévhez képest. Mindkét érték lassulást jelent a második negyedévhez viszonyítva, amikor az eurózóna 0,6, az EU pedig 0,7 százalékos növekedést produkált.

Magyarország esetében azonban a lassulás jóval látványosabb: a második negyedévi 0,6 százalékos bővülést mindössze 0,1 százalékos növekedés követte. Ez lényegében stagnálást jelent.

A friss adatokból kirajzolódó kép egyik legkellemetlenebb tanulsága, hogy a magyar gazdaság gyenge teljesítményét önmagában nem lehet az általános európai lassulással magyarázni. Bár az EU gazdasága sem mutat kirobbanó formát, számos tagállamnak sikerült a magyarnál lényegesen jobb eredményt elérnie.

Spanyolország és Hollandia egyaránt 0,6 százalékos, Csehország és Finnország 0,5 százalékos növekedést ért el. Még a hosszabb ideje gazdasági nehézségekkel küzdő Németország is 0,2 százalékkal bővült, vagyis a magyar növekedés kétszeresét produkálta.

A magyar gazdaság befékezését mutatja, hogy a negyedéves növekedés a negyedik legrosszabb adat az eddig nyilvánosságra került 15 ország adata közül.

Igaz, nem minden ország teljesített jobban: az egyre nehezebb helyzetben lévő Franciaországban 0,1 százalékkal , Litvániában pedig 1 százalékkal csökkent a GDP, Olaszország gazdasága pedig stagnált. A magyar teljesítmény tehát nem példa nélküli, de az előzetes adatot közlő országok mezőnyében egyértelműen a gyengébbek közé tartozik.

Ami az éves bázisú növekedést illeti, a magyar GDP-növekedés fokkal jobban néz ki, itt a középmezőnyre volt elég az 1,5 százalékos GDP-bővülés. A magyarnál jobb eredményt produkált Csehország, Finnország, Észtország, Spanyolország vagy Svédország, utóbbi kettő ráadásul majdnem 3 százalékos növekedést mutatt fel, ami fejlett gazdaságokhoz képest kijezetten jó eredmény. A visegrádi országok közül egyelőre a magyar mellett a cseh statisztikai hivatal közölt adatokat, a lengyel és szlovák adatközlés várat még magára, de a lengyel gazdaság várhatóan ismét felülteljesítő lesz, ami azt is jelenti, hogy a V4-ek között Magyarország szégyenpadra kerülhet.