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Megindult a magyar ipar, maga mögé utasította a régiós versenytársakat: van azonban egy bökkenő – még korai lenne ünnepelni

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Látványos fordulat körvonalazódik a magyar iparban, amely az elmúlt hónapokban egyre kedvezőbb teljesítményt mutatott. Magyarország a visegrádi országok összehasonlításában is figyelemre méltó eredményt ért el, a fellendülés tartósságával kapcsolatban azonban továbbra is akadnak kérdőjelek. Az ipari termelés növekedése ugyanis egyelőre korántsem egyenletes.
Zováthi Domokos
2026.10.22, 10:49
Frissítve: 2026.10.22, 10:59
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Jelentős élénkülést mutatott a magyar ipar augusztusban, a termelés növekedési üteme pedig jócskán meghaladta a régiós versenytársakét. A kedvező adatok ellenére még nem beszélhetünk általános fellendülésről, mivel a bővülést elsősorban néhány meghatározó ágazat húzza – derült ki az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzéséből.

Visegrad Group Foreign Ministers meeting in Prague v4 országok zászló magyar
A visegrádi országok összehasonlításában különösen figyelemre méltó a magyar augusztusi teljesítmény / Fotó: Anadolu via AFP

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2026 augusztusában 8,7 százalékkal nőtt a magyar ipari termelés volumene az előző év azonos időszakához képest, miközben júliushoz viszonyítva egy százalékos emelkedést mértek. Az év első nyolc hónapjában összességében 3,4 százalékkal haladta meg a kibocsátás a tavalyi szintet. A növekedés motorját elsősorban a járműgyártás, valamint a számítógép-, elektronikai és optikai termékek előállítása jelentette.

A járműipar teljesítménye már az év első hét hónapjában is 5,8 százalékkal bővült.

Az ipar exportfüggősége ugyanakkor továbbra is meghatározó. Január és július között az ipari értékesítés 65 százalékát adó exportértékesítés volumene 3,3 százalékkal emelkedett, miközben a belföldi értékesítés két százalékkal visszaesett. Ez azt jelenti, hogy a magyar ipar élénkülését elsősorban a külföldi kereslet támogatja, a hazai piac egyelőre nem tud érdemben hozzájárulni a fellendüléshez.

Magyarország lehagyta Lengyelországot és Csehországot

A visegrádi országok összehasonlításában különösen figyelemre méltó a magyar augusztusi teljesítmény. Miközben Magyarországon 8,7 százalékos éves növekedést mértek, Lengyelországban 4,3, Csehországban pedig 2,6 százalékkal emelkedett az ipari termelés. A lengyel gazdaság ipari teljesítménye ugyanakkor kiegyensúlyozottabb képet mutat. Az év első nyolc hónapjában 3,5 százalékos növekedést regisztráltak, ami gyakorlatilag megegyezik a magyarországi 3,4 százalékkal. Augusztusban viszont a lengyel ipar havi összevetésben gyengült: a szezonálisan kiigazított adatok 1,2 százalékos visszaesést mutattak.

Csehországban eközben már 18 hónapja folyamatosan növekszik az ipari termelés. Bár az augusztusi 2,6 százalékos éves bővülés elmarad a magyar adattól, a tartós növekedés kedvezőbb stabilitásra utal. A cseh ipar kilátásait a rendelésállomány is támogatja. Az új ipari megrendelések értéke augusztusban 5,9 százalékkal nőtt, ezen belül a külföldi rendelések 9,3 százalékkal emelkedtek.

Szlovákia még mindig a kilábalással küzd

A visegrádi négyek közül Szlovákia ipara mutatja a legellentmondásosabb képet. A júliusi adatok szerint ugyan 2,4 százalékkal nőtt az ipari termelés éves alapon, az első hét hónap összesített teljesítménye még mindig 0,4 százalékkal elmaradt az előző évitől. A szlovák járműgyártás júliusban 9,2 százalékkal bővült, az elektronikai iparban viszont drámai, 41 százalékos visszaesést regisztráltak. Utóbbi jelentős részben egy meghatározó piaci szereplő termelésének megszűnésével magyarázható. A szlovák adatok jól mutatják, milyen komoly hatást gyakorolhat egy-egy nagyvállalat teljesítménye az egész ország ipari mutatóira.

Van egy komoly kockázat a magyar iparban

Az Oeconomus elemzése szerint a magyar ipar legnagyobb kihívását jelenleg a növekedés szerkezete jelenti. Bár az augusztusi adat kiemelkedő, a feldolgozóipari alágak többségében továbbra is csökkent a termelés. Visszaesést mértek például

  • a villamos berendezések,
  • valamint az élelmiszer-, ital- és dohánytermékek

gyártásában is. A magyar ipar teljesítményét így egyelőre néhány nagy súlyú, exportorientált ágazat javulása húzza felfelé. Ez kedvező külső kereslet mellett gyors növekedést eredményezhet, ugyanakkor sérülékennyé is teszi a gazdaságot.

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Kedvező gazdasági adatok érkeztek. Augusztusban növekedett az ipari termelés volumene mind éves, mind pedig havi alapon. A feldolgozóipari alágak többségében ugyan visszaesés volt megfigyelhető, de a járműgyártás kimagasló teljesítménye képes volt ellensúlyozni a negatív hatásokat.

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V4
visegrádi országok
ipari termelés
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