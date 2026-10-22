Megindult a magyar ipar, maga mögé utasította a régiós versenytársakat: van azonban egy bökkenő – még korai lenne ünnepelni

Jelentős élénkülést mutatott a magyar ipar augusztusban, a termelés növekedési üteme pedig jócskán meghaladta a régiós versenytársakét. A kedvező adatok ellenére még nem beszélhetünk általános fellendülésről, mivel a bővülést elsősorban néhány meghatározó ágazat húzza – derült ki az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzéséből.

A visegrádi országok összehasonlításában különösen figyelemre méltó a magyar augusztusi teljesítmény / Fotó: Anadolu via AFP

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2026 augusztusában 8,7 százalékkal nőtt a magyar ipari termelés volumene az előző év azonos időszakához képest, miközben júliushoz viszonyítva egy százalékos emelkedést mértek. Az év első nyolc hónapjában összességében 3,4 százalékkal haladta meg a kibocsátás a tavalyi szintet. A növekedés motorját elsősorban a járműgyártás, valamint a számítógép-, elektronikai és optikai termékek előállítása jelentette.

A járműipar teljesítménye már az év első hét hónapjában is 5,8 százalékkal bővült.

Az ipar exportfüggősége ugyanakkor továbbra is meghatározó. Január és július között az ipari értékesítés 65 százalékát adó exportértékesítés volumene 3,3 százalékkal emelkedett, miközben a belföldi értékesítés két százalékkal visszaesett. Ez azt jelenti, hogy a magyar ipar élénkülését elsősorban a külföldi kereslet támogatja, a hazai piac egyelőre nem tud érdemben hozzájárulni a fellendüléshez.

Magyarország lehagyta Lengyelországot és Csehországot

A visegrádi országok összehasonlításában különösen figyelemre méltó a magyar augusztusi teljesítmény. Miközben Magyarországon 8,7 százalékos éves növekedést mértek, Lengyelországban 4,3, Csehországban pedig 2,6 százalékkal emelkedett az ipari termelés. A lengyel gazdaság ipari teljesítménye ugyanakkor kiegyensúlyozottabb képet mutat. Az év első nyolc hónapjában 3,5 százalékos növekedést regisztráltak, ami gyakorlatilag megegyezik a magyarországi 3,4 százalékkal. Augusztusban viszont a lengyel ipar havi összevetésben gyengült: a szezonálisan kiigazított adatok 1,2 százalékos visszaesést mutattak.

Csehországban eközben már 18 hónapja folyamatosan növekszik az ipari termelés. Bár az augusztusi 2,6 százalékos éves bővülés elmarad a magyar adattól, a tartós növekedés kedvezőbb stabilitásra utal. A cseh ipar kilátásait a rendelésállomány is támogatja. Az új ipari megrendelések értéke augusztusban 5,9 százalékkal nőtt, ezen belül a külföldi rendelések 9,3 százalékkal emelkedtek.