Magyar Péter máris óriási bejelentést tett Brüsszelben: Magyarország még több uniós pénzt kap, plusz egy milliárd euró már a zsákban van – de ez nem elég, kárpótlást is akar

A Tisza-kormány október 19-én vagy 20-án terjesztheti az Országgyűlés elé a 2027-es költségvetés tervezetét, miközben a kabinet a hiány csökkentését és a gazdasági növekedés tartós élénkítését tűzte ki célul. Magyar Péter a következő hétéves uniós költségvetésben akár kétmilliárd euróval több támogatást harcolna ki Magyarországnak, hogy ellensúlyozza a korábban végleg elveszített forrásokat.

A következő hétéves uniós költségvetés tárgyalásain kétmilliárd euróval nagyobb támogatási keretet szeretne elérni Magyar Péter / Fotó: AFP

A kormány október 19-én vagy 20-án terjesztheti az Országgyűlés elé a 2027-es költségvetés tervezetét. A miniszterelnök a brüsszeli uniós csúcstalálkozó előtt, szerdán a Portfolio kérdésére beszélt a büdzsé előkészítéséről és a következő évek gazdaságpolitikai céljairól. Elmondása szerint a kabinet még aznap is dolgozott a jövő évi költségvetés véglegesítésén.

A kormányfő három alapvető célt nevezett meg:

a kormány csökkenő költségvetési hiányt, lehetőség szerint mérséklődő államadósságot és tartós gazdasági növekedést szeretne elérni.

Magyar Péter szerint az előző kormány utolsó négy évét stagnáló gazdaság, növekvő államadósság és rendszeresen átírt költségvetési tervek jellemezték, ezen változtatna az új kabinet.

A költségvetés szempontjából az uniós támogatások is meghatározóak lehetnek. Magyar Péter közölte, hogy a kormány nem mondott le a jogállamisági viták miatt végleg elveszített, mintegy 2,1 milliárd eurónyi támogatás pótlásáról. Ezeket a pénzeket a jelenlegi jogi keretek között már nem lehet közvetlenül visszaigényelni, a következő hétéves uniós költségvetésről szóló tárgyalások azonban lehetőséget teremthetnek a kompenzációra.

A miniszterelnök célja, hogy Magyarország az eredetileg felajánlottnál akár kétmilliárd euróval nagyobb támogatási kerethez jusson, vagy különböző projektek finanszírozásán keresztül kapjon ellentételezést. Szerinte már történt előrelépés: az ír soros elnökség legújabb javaslata a korábbi tervezethez képest mintegy egymilliárd euróval több forrást szán Magyarországnak.

Magyar Péter leszögezte, hogy „a magyar vállalatok és állampolgárok nem tehetnek arról, hogy az előző kormány mulasztásai miatt az ország végleg elveszített uniós támogatásokat”. A következő pénzügyi ciklusban elérhető források nagysága azért is fontos, mert az uniós pénzek a beruházások és a gazdasági növekedés élénkítésében is szerepet kaphatnak.