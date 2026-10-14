Magyar Péter máris óriási bejelentést tett Brüsszelben: Magyarország még több uniós pénzt kap, plusz egy milliárd euró már a zsákban van – de ez nem elég, kárpótlást is akar
A Tisza-kormány október 19-én vagy 20-án terjesztheti az Országgyűlés elé a 2027-es költségvetés tervezetét, miközben a kabinet a hiány csökkentését és a gazdasági növekedés tartós élénkítését tűzte ki célul. Magyar Péter a következő hétéves uniós költségvetésben akár kétmilliárd euróval több támogatást harcolna ki Magyarországnak, hogy ellensúlyozza a korábban végleg elveszített forrásokat.
A kormány október 19-én vagy 20-án terjesztheti az Országgyűlés elé a 2027-es költségvetés tervezetét. A miniszterelnök a brüsszeli uniós csúcstalálkozó előtt, szerdán a Portfolio kérdésére beszélt a büdzsé előkészítéséről és a következő évek gazdaságpolitikai céljairól. Elmondása szerint a kabinet még aznap is dolgozott a jövő évi költségvetés véglegesítésén.
A kormányfő három alapvető célt nevezett meg:
a kormány csökkenő költségvetési hiányt, lehetőség szerint mérséklődő államadósságot és tartós gazdasági növekedést szeretne elérni.
Magyar Péter szerint az előző kormány utolsó négy évét stagnáló gazdaság, növekvő államadósság és rendszeresen átírt költségvetési tervek jellemezték, ezen változtatna az új kabinet.
A költségvetés szempontjából az uniós támogatások is meghatározóak lehetnek. Magyar Péter közölte, hogy a kormány nem mondott le a jogállamisági viták miatt végleg elveszített, mintegy 2,1 milliárd eurónyi támogatás pótlásáról. Ezeket a pénzeket a jelenlegi jogi keretek között már nem lehet közvetlenül visszaigényelni, a következő hétéves uniós költségvetésről szóló tárgyalások azonban lehetőséget teremthetnek a kompenzációra.
A miniszterelnök célja, hogy Magyarország az eredetileg felajánlottnál akár kétmilliárd euróval nagyobb támogatási kerethez jusson, vagy különböző projektek finanszírozásán keresztül kapjon ellentételezést. Szerinte már történt előrelépés: az ír soros elnökség legújabb javaslata a korábbi tervezethez képest mintegy egymilliárd euróval több forrást szán Magyarországnak.
Magyar Péter leszögezte, hogy „a magyar vállalatok és állampolgárok nem tehetnek arról, hogy az előző kormány mulasztásai miatt az ország végleg elveszített uniós támogatásokat”. A következő pénzügyi ciklusban elérhető források nagysága azért is fontos, mert az uniós pénzek a beruházások és a gazdasági növekedés élénkítésében is szerepet kaphatnak.
Magyar Péter szerint közel az uniós források felszabadítása
A miniszterelnök kitért a korábban befagyasztott támogatásokra is. A jogállamisági feltételességi eljárás lezárásával 4,2 milliárd eurónyi forrás felszabadítása előtt nyílt meg az út. Magyar szerint a pénzek fontos szerepet kapnak a 2027-es költségvetésben és a gazdaság élénkítésében, a kormánynak pedig gondoskodnia kell a korrupciómentes és hatékony felhasználásukról.
A büdzsé mellett a kabinet a nyugdíjrendszer átalakításával is foglalkozik. Magyar Péter bejelentette, hogy a jelenlegi 28 500 forintos öregségi nyugdíjminimumot legalább 120 ezer forintra emelik. A kormányfő szerint ez a lépés a legalacsonyabb és a legmagasabb nyugdíjak közötti különbség mérséklését is szolgálja.
Brüsszelben a következő, 2028 és 2034 közötti uniós költségvetés mellett a migrációs szabályok szigorítása is kiemelt téma. A magyar kormány a napi egymillió eurós uniós bírság megszüntetéséről is tárgyal, amely Magyar Péter szerint eddig nagyjából egymilliárd eurós veszteséget okozott az országnak. A kormány emellett a határvédelem megerősítéséhez is uniós támogatást szeretne szerezni.
A miniszterelnök pénteken hivatalos kétoldalú találkozón tárgyal Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. A megbeszélésen a kárpátaljai magyarok helyzete, különösen az oktatási és nyelvhasználati jogok rendezése kerülhet előtérbe.
Eljött a nagy pillanat, Magyar Péter Zelenszkijjel tárgyal: megvan a csúcstalálkozó időpontja – eldőlhet Magyarország és Ukrajna közös jövője
A miniszterelnök Brüsszelben vesz részt kiemelt uniós egyeztetéseken, amelyek egyik fő témája a következő hétéves pénzügyi keret lesz. Magyar Péter az energiaválság kezeléséről és az európai külső határok védelméről is tárgyal, pénteken pedig Ukrajna elnökével találkozik.