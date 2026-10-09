Ismét lemondása szólította fel Windisch Lászlót, az Állami Számvevőszék elnökét és Rigó Csabát, a Gazdasági Versenyhivatal elnökét Magyar Péter pénteken, a Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel közösen tartott kormányzati tájékoztatón, pénteken.

Ez a botrány megrázza a magyar államot: Magyar Péter egyszerre két csúcshivatal vezetőjével közölte, hogy most még távozhatnak – "Van B és C terv is" Fotó: NurPhoto via AFP

A vagyonadónál és a kata-adózás visszavezetésénél is nagyobbat szólt pénteken, hogy Vitézy Dávid bejelentette, hogy Magyarország egyik legnagyobb futó vasúti beruházása, a Déli Körvasút projekt lényegében félremarad és az autópálya-koncessziókban érintett MKIF után a Tisza-kormány Mészáros Lőrinc vasútépítő cége ellen is totális háborút indított – a V-Hidat kizárják a szerződésből.

Bejelentette: olyan gyanú merült fel, hogy a kivitelezési közbeszerzés során szabálytalanságok történtek, összesen 367 milliárdról van szó az összejátszás miatt, amiben a Mészáros Lőrinc-féle V-Híd érintett és az általa felvásárolt Kontúr Csoport.

A feltételezések szerint a Kontúr Csoport által előkészített bizalmas és titkos tervezési adatok birtokában a V-Híd olyan jogosulatlan előnyhöz jutott a közbeszerzési eljárás során, amely egyértelmű összeférhetetlenséget jelent. Emiatt a V-Hídat ki kellett volna zárni a pályázatból. Ezzel szemben a V-Híd nyerte el a megbízást, és a tendergyőzelmet követően a cégcsoport felvásárolta a belső információkkal asszisztáló tervezőirodát.

Windisch Lászlóék nem tettek semmit?

A miniszter közölte: az Európai Számvevőszék vizsgálta az ügyet és küldte meg az Európai Bizottságnak a vélt szabálytalanságokról szóló jelentést, majd később tavaly év elején megkapta az előző kormány is, a magyar Állami Számvevőszéken keresztül, akik a Tisza-kormány tudomása szerint nem tettek semmit. "Nekik van joguk közbeszerzést utólagosan megtámadni, nekünk nincs" – hívta fel a figyelmet a miniszter.

Magyar Péter szerint ezért ideje távoznia az Állami Számvevőszék elnökének.

Két út áll a kormány előtt most, folytatta ismét Vitéz: az egyik az ELIOS-ügynél alkalmazott, hogy „spongyát rá", a hiányt áttervezik és megy tovább minden, az adófizetők majd kifizetik. Most azt látjuk, hogy abban az esetben lehet megmenteni az EU-s pénzek jelentős részét, hogy a jelenlegi kivitelezővel lezárják a projektet és újratendereztetik. Ez folyó beruházásnál egyszerűbbnek hangzik, mint amilyen. A V-Híd továbbiakban munkát nem végezhet és a nála lévő csaknem 60 milliárdos előleget adja vissza, számoljon el vele.