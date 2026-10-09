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Ez a botrány megrázza a magyar államot: Magyar Péter egyszerre két csúcshivatal vezetőjével közölte, hogy most még távozhatnak – "Van B és C terv is"

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Az Állami Számvevőszék és a Gazdasági Versenyhivatal elnökének is azonnal távoznia kell pozíciójából a miniszterelnök szerint. Magyar Péter nem először üzen a hivatali vezetőknek, de az újdonság, hogy már több terv is létezik az elmozdításukra és erről nyíltan beszél.
Németh Tamás
2026.10.09, 15:02
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Ismét lemondása szólította fel Windisch Lászlót, az Állami Számvevőszék elnökét és Rigó Csabát, a Gazdasági Versenyhivatal elnökét Magyar Péter pénteken, a Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel közösen tartott kormányzati tájékoztatón, pénteken.

Ez a botrány megrázza a magyar államot: Magyar Péter egyszerre két csúcshivatal vezetőjével közölte, hogy most még távozhatnak – "Van B és C terv is"
Ez a botrány megrázza a magyar államot: Magyar Péter egyszerre két csúcshivatal vezetőjével közölte, hogy most még távozhatnak – "Van B és C terv is" Fotó: NurPhoto via AFP

A vagyonadónál és a kata-adózás visszavezetésénél is nagyobbat szólt pénteken, hogy Vitézy Dávid bejelentette, hogy Magyarország egyik legnagyobb futó vasúti beruházása, a Déli Körvasút projekt lényegében félremarad és az autópálya-koncessziókban érintett MKIF után a Tisza-kormány Mészáros Lőrinc vasútépítő cége ellen is totális háborút indított – a V-Hidat kizárják a szerződésből.

Bejelentette: olyan gyanú merült fel, hogy a kivitelezési közbeszerzés során szabálytalanságok történtek, összesen 367 milliárdról van szó az összejátszás miatt, amiben a Mészáros Lőrinc-féle V-Híd érintett és az általa felvásárolt Kontúr Csoport. 

A feltételezések szerint a Kontúr Csoport által előkészített bizalmas és titkos tervezési adatok birtokában a V-Híd olyan jogosulatlan előnyhöz jutott a közbeszerzési eljárás során, amely egyértelmű összeférhetetlenséget jelent. Emiatt a V-Hídat ki kellett volna zárni a pályázatból. Ezzel szemben a V-Híd nyerte el a megbízást, és a tendergyőzelmet követően a cégcsoport felvásárolta a belső információkkal asszisztáló tervezőirodát.

Windisch Lászlóék nem tettek semmit?

A miniszter közölte: az Európai Számvevőszék vizsgálta az ügyet és küldte meg az Európai Bizottságnak a vélt szabálytalanságokról szóló jelentést, majd később tavaly év elején megkapta az előző kormány is, a magyar Állami Számvevőszéken keresztül, akik a Tisza-kormány tudomása szerint nem tettek semmit. "Nekik van joguk közbeszerzést utólagosan megtámadni, nekünk nincs" – hívta fel a figyelmet a miniszter. 

Magyar Péter szerint ezért ideje távoznia az Állami Számvevőszék elnökének. 

Két út áll a kormány előtt most, folytatta ismét Vitéz: az egyik az ELIOS-ügynél alkalmazott, hogy „spongyát rá", a hiányt áttervezik és megy tovább minden, az adófizetők majd kifizetik. Most azt látjuk, hogy abban az esetben lehet megmenteni az EU-s pénzek jelentős részét, hogy a jelenlegi kivitelezővel lezárják a projektet és újratendereztetik. Ez folyó beruházásnál egyszerűbbnek hangzik, mint amilyen. A V-Híd továbbiakban munkát nem végezhet és a nála lévő csaknem 60 milliárdos előleget adja vissza, számoljon el vele. 

Leszögezte: jelentős átalakulás jön a Déli-Körvasút esetében, ebben a formában, jelentős időre leáll a kivitelezés. – Ez attól függ, hogy a V-Híd együttműködik, vagy nem a kormánnyal, hogy felmérjék a jelenlegi helyzetetet, a projekt mostani állapotát, világosak legyenek a felelősségi viszonyok, mondta a miniszter a kormányzati tájékoztatón. „Minimum 50-100 milliárdos kár érte az államot ezzel a tendereztetéssel, amit például a GVH is vizsgálhatott volna" – Vitézy Dávid szerint. 

Erre reagálva a kormányfő a GVH vezetőjének mielőbbi távozását is sürgette

Újságírói kérdésre a miniszterelnök azt felelte, hogy a Kúriánál és az OBH-nál a bírákon múlik, meddig maradnak a vezetők, figyelni kell a függetlenségére (...) összehívnak egy értekezletet, kezdeményezik az Országgyűlésnél, hogy váltsuk le, de nem szólunk bele. 

Magyar Péter: Van B és C terv is 

Az Állami Számvevőszék és a Gazdasági Versenyhivatal esetén Magyar Péter szerint már „attól függ, hogy a két említett úriember mikor ismeri fel az idők szavát, mikor néznek tükörbe, hogy esetleg ilyen mulasztások mellett, a közpénzek ilyen szintű kiáramlása mellett, amit részben vagy egészében nekik kellett volna megakadályozni, felszólalni ellene, vagy a hatóságokhoz fordulni, meddig maradhatnak elnökök."

Egy másik újságírói kérdésre válaszolva a fenteiket kiegészítette még:

Lehet úgy távozni, mint a legfőbb ügyész, vagy úgy, mint a volt köztársasági elnök. Természetesen van B és C terv is, de az ember az utolsó eszközként használja ezt. „Még tudnak enélkül távozni!"

Kerestük a GVH-t és az Állami Számvevőszéket is, hogy kommentálják a miniszterelnök szavait, előbbi nem kivánt élni a lehetőséggel, a számvevőszéki válaszra pedig még várunk, ha megkapjuk, beszámolunk róla. 

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