Óriási védelmi hitelt kaphatott volna hazánk, Magyar Péter most visszautasította: tízmilliárd euróval kevesebb lett a végösszeg, és Brüsszel még erre sem bólintott rá
Magyar Péter az eredeti, 16,4 milliárd eurós hiteligény helyett végül jóval kisebb összeget kért Brüsszeltől, az Európai Bizottság pedig most jóvá is hagyta az 5,4 milliárd eurós kérelmet, de a folyósításhoz még további lépésekre van szükség.
Az Európai Bizottság jóváhagyta Magyarország 5,4 milliárd eurós kérelmét az uniós SAFE védelmi hitelprogramban. Az első finanszírozási kör ezzel lezárult, a 150 milliárd eurós keretből pedig valamivel több mint 21 milliárd euró maradt egy újabb fordulóra.
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A magyar igény eredetileg jóval nagyobb volt: az előző kormány 16,4 milliárd eurós hitelkérelmet nyújtott be. A Tisza-kormány áprilisi hivatalba lépése után a miniszterelnök felülvizsgáltatta a terveket, a módosított, 5,4 milliárd eurós kérelmet pedig szeptember végén adták be.
A bizottsági döntés önmagában még nem jelenti azt, hogy Magyarország megkapja a pénzt. A hitel folyósításához az uniós tagállamok kormányainak is jóvá kell hagyniuk a kérelmet, ezt követően pedig Budapestnek és Brüsszelnek meg kell kötnie a hitelmegállapodást.
Thomas Regnier, az Európai Bizottság szóvivője az Euronews kérdésére megerősítette, hogy a teljes, 150 milliárd eurós keretből több mint 21 milliárd euró felhasználható maradt. A tagállamok decemberig jelezhetik, ha új hitelt vennének fel, vagy a korábbi kérelmükön változtatnának. Az Európai Bizottság ezután értékeli az új terveket.
Az első körben 19 tagállam összesen 129 milliárd euróra nyújtott be kérelmet: Lengyelország 43 milliárd eurós hitellel a legnagyobb összeget igényelte, Dánia pedig 46,8 millió euróval a legkisebbet.
A következő fordulóban olyan országok is csatlakozhatnak, amelyek eddig nem kértek finanszírozást. Helen McEntee ír védelmi miniszter októberben jelezte, hogy Írország is részt venne a programban.
A SAFE az Európai Bizottság ReArm Europe 2030 tervének egyik fontos eleme. A program célja, hogy a tagállamok közös beszerzésekkel gyorsabban jussanak katonai felszerelésekhez, miközben erősödik az európai védelmi ipar és biztonságosabbá válnak az ellátási láncok. A támogatott területek közé tartozik a lőszerbeszerzés, a drónok és az ellenük használható rendszerek fejlesztése, a légvédelem, a katonai mobilitás és az elektronikai hadviselés.
A finanszírozás feltételei az európai ipari beszállítókat is előnybe hozzák. A beszerzések költségeinek legalább 65 százalékának az Európai Unióból, Ukrajnából, illetve bizonyos európai gazdasági térségi és szabadkereskedelmi országokból kell származnia. A fennmaradó 35 százalék harmadik országokból is érkezhet.
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Kevesebb SAFE-hitelt vesz fel a magyar kormány a tervezettnél. Románia bejelentkezett a más tagállamok által igénybe nem vett uniós pénzekre.