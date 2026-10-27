Új lakásfelújítási és otthonteremtési programokról, valamint két fontos parlamenti döntésről számolt be Magyar Péter miniszterelnök kedd délelőtti Facebook-bejegyzéseiben. A kormányfő szerint 2030-ig 120 ezer magyar ingatlan energetikai korszerűsítését támogatnák, miközben már jövő héten eldőlhet, hogy december 24. még az idén munkaszüneti nappá válik-e.

Magyar Péter bejelentette: már jövő héten dönthet a parlament december 24. munkaszüneti nappá tételéről / Fotó: AFP

Két Facebook-bejegyzésben is új bejelentéseket tett Magyar Péter. A miniszterelnök először a Tisza-kormány lakhatási és energetikai terveiről számolt be, majd közölte, hogy a jövő héten két fontos kérdésben is döntést hozhat az Országgyűlés. „120 ezer lakás és ház energetikai felújítása 2030-ig a hazahozott uniós forrásokból, újrainduló panelprogram, Wekerle Sándor otthonteremtési, bérlakás- és kollégiumépítési program célzott támogatásokkal” – írta bejegyzésében.

Újraindulhat a panelprogram, 120 ezer ingatlant korszerűsítenének

A bejelentés szerint a kormány 2030-ig összesen 120 ezer lakás és családi ház energetikai felújítását támogatná, elsősorban a Magyarországnak járó uniós források felhasználásával. A program fontos eleme a panelházak korszerűsítésének újraindítása. A cél az épületek energiafelhasználásának csökkentése, ami hosszabb távon a háztartások rezsiköltségeit is mérsékelheti.

A kormány korábban már ismertette a Wekerle Plusz energetikai felújítási program főbb feltételeit. Eszerint a lakosság legfeljebb 15 millió forintos, fix 3 százalékos kamatozású hitelt vehetne igénybe, amelyhez az ingatlan energetikai állapotától függően 30–50 százalékos, legfeljebb 7,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatás társulhat. A támogatás feltétele legalább 30 százalékos energiamegtakarítás elérése lenne.

Már jövő héten dönthetnek december 24-ről

Magyar Péter másik Facebook-bejegyzésében a parlament előtt álló döntésekről számolt be. „Az Országgyűlés jövő héten szavaz a TISZA javaslatáról, hogy már idéntől munkaszüneti nap legyen december 24. Szintén jövő héten döntünk az új legfőbb ügyészről” – közölte a miniszterelnök. A december 24-ét munkaszüneti nappá nyilvánító törvényjavaslatot szeptemberben nyújtotta be a Tisza Párt három országgyűlési képviselője.