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Magyar Péter bejelentette: már jövő héten dönthet a parlament december 24. munkaszüneti nappá tételéről

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Jelentős lakhatási és otthonteremtési fejlesztéseket jelentett be Magyar Péter, a Tisza-kormány 2030-ig 120 ezer lakás és családi ház energetikai korszerűsítését támogatná uniós forrásokból. Magyar Péter emellett két fontos parlamenti döntést is előrevetített: már jövő héten szavazhatnak arról, hogy december 24. még idén munkaszüneti nap legyen, valamint az új legfőbb ügyész személyéről.
Gergely Máté
2026.10.27, 10:09
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Új lakásfelújítási és otthonteremtési programokról, valamint két fontos parlamenti döntésről számolt be Magyar Péter miniszterelnök kedd délelőtti Facebook-bejegyzéseiben. A kormányfő szerint 2030-ig 120 ezer magyar ingatlan energetikai korszerűsítését támogatnák, miközben már jövő héten eldőlhet, hogy december 24. még az idén munkaszüneti nappá válik-e.

Magyar Péter bejelentette: már jövő héten dönthet a parlament december 24. munkaszüneti nappá tételéről
Magyar Péter bejelentette: már jövő héten dönthet a parlament december 24. munkaszüneti nappá tételéről / Fotó: AFP

Két Facebook-bejegyzésben is új bejelentéseket tett Magyar Péter. A miniszterelnök először a Tisza-kormány lakhatási és energetikai terveiről számolt be, majd közölte, hogy a jövő héten két fontos kérdésben is döntést hozhat az Országgyűlés. „120 ezer lakás és ház energetikai felújítása 2030-ig a hazahozott uniós forrásokból, újrainduló panelprogram, Wekerle Sándor otthonteremtési, bérlakás- és kollégiumépítési program célzott támogatásokkal” – írta bejegyzésében

Újraindulhat a panelprogram, 120 ezer ingatlant korszerűsítenének

A bejelentés szerint a kormány 2030-ig összesen 120 ezer lakás és családi ház energetikai felújítását támogatná, elsősorban a Magyarországnak járó uniós források felhasználásával. A program fontos eleme a panelházak korszerűsítésének újraindítása. A cél az épületek energiafelhasználásának csökkentése, ami hosszabb távon a háztartások rezsiköltségeit is mérsékelheti.

A kormány korábban már ismertette a Wekerle Plusz energetikai felújítási program főbb feltételeit. Eszerint a lakosság legfeljebb 15 millió forintos, fix 3 százalékos kamatozású hitelt vehetne igénybe, amelyhez az ingatlan energetikai állapotától függően 30–50 százalékos, legfeljebb 7,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatás társulhat. A támogatás feltétele legalább 30 százalékos energiamegtakarítás elérése lenne.

Már jövő héten dönthetnek december 24-ről

Magyar Péter másik Facebook-bejegyzésében a parlament előtt álló döntésekről számolt be. „Az Országgyűlés jövő héten szavaz a TISZA javaslatáról, hogy már idéntől munkaszüneti nap legyen december 24. Szintén jövő héten döntünk az új legfőbb ügyészről” – közölte a miniszterelnök. A december 24-ét munkaszüneti nappá nyilvánító törvényjavaslatot szeptemberben nyújtotta be a Tisza Párt három országgyűlési képviselője.

Az elfogadása esetén már 2026-ban megváltozna a szenteste jogi besorolása. 

A jelenlegi munkarendben december 24. ugyan pihenőnap, de ezt december 12-én, szombaton le kell dolgozni. 

A törvényjavaslat ezzel szemben önálló munkaszüneti nappá nyilvánítaná szentestét. A változás az üzletek nyitvatartását is érintené: december 24-én főszabály szerint zárva kellene tartaniuk, de többek között a vendéglátóhelyekre, szálláshelyekre, benzinkutakra és egyes más üzletekre kivételek vonatkoznának.

A javaslat elfogadásáról a miniszterelnök bejelentése szerint november első hetében szavazhat a parlament. Ugyancsak a jövő héten várható döntés az új legfőbb ügyész személyéről. 

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