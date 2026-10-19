Hivatalos, teljes fordulat történt: nem jön Magyarországra Magyar Péter díszvendége az október 23-i állami ünnepségre – soha nem is erősítette meg senki

Bár Magyar Péter meghívta, mégsem vesz részt az 1956-os forradalom 70. évfordulója alkalmából rendezett október 23-i állami ünnepségen Emmanuel Macron francia elnök. Franciaország budapesti nagykövetsége a Telex megkeresésére azt közölte, hogy Macron elnök mégsem vesz részt a megemlékezéseken. Hozzátették, hogy Emmanuel Macron esetleges budapesti látogatását francia részről korábban senki sem erősítette meg hivatalosan.

Magyar Péter számos vezető politikust meghívott az állami ünnepségre / Fotó: AFP

Magyar Péter miniszterelnök múlt héten kedden este exkluzív interjút adott a Partizánnak. A kormányfő több aktuális témát is érintett, ezek közül az egyik legfontosabb az, hogy október 23-án a forradalom 70. évfordulóját ünnepli Magyarország. Amióta Magyar Pétert megválasztották, számos külföldi politikussal, vezetővel találkozott, és szinte mindig kiemelte, hogy meghívta őket a 70. évfordulóra.

„Amit tudok, hogy nagyon sok külföldi vendégünk lesz, nagyon sok házelnök, itt lesz Emmanuel Macron francia elnök, itt lesznek uniós vezetők, itt lesznek szomszédos országok, vagy akár a balkáni országok vezetői, szóval sokan” – sorolta az interjúban a miniszterelnök.

Ezért nem élt Magyar Péter meghívásával a francia elnök

Emmanuel Macron távolmaradása a francia belpolitikai események ismeretében nem számít meglepőnek. Ugyanis súlyos politikai és társadalmi válság bontakozik ki Franciaországban, miután a hétvégi országos tüntetések több városban erőszakos zavargásokba torkolltak. A helyzet már Macron elnök kormányát is megrázta, a történtek után pedig a kabinet egyik legfontosabb tagjának távozása is napirendre került. A francia államfő azonban másként döntött.

Emmanuel Macron francia elnök hétfőn elutasította Laurent Nunez belügyminiszter lemondási ajánlatát, amelyet a hétvégén Franciaország-szerte kitört súlyos zavargások után tett – idézte a Reuters az Élysée-palota közleményét. Az államfő szerint a belügyminiszternek hivatalában kell maradnia, hogy biztosítsa a rendőrség és a biztonsági erők irányításának folytonosságát.

A zavargások során csak a mögöttünk hagyott hétvégén mintegy 2000 boltot fosztottak ki Franciaország-szerte, és már több száz millió euróra rúgnak a károk. A francia tőkepiacról menekülnek a befektetők , mindent szórnak, amit érnek, legyen az részvény vagy biztonságosnak számító állampapír.