Költségvetés 2027

Nyugdíjasok, családosok, itt a feketeleves: Magyar Péter súlyos megszigorításokat jelentett be a 2027-es költségvetésben – egyáltalán nem rózsaszín minden

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Hivatalos, teljes fordulat történt: nem jön Magyarországra Magyar Péter díszvendége az október 23-i állami ünnepségre – soha nem is erősítette meg senki

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A belpolitikai helyzet jelentősen átírta a vezető európai politikus terveit. Magyar Péter számos külföldi vendéget hívott meg az október 23-i állami ünnepségre.
VG
2026.10.19, 13:36
Frissítve: 2026.10.19, 14:00
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Bár Magyar Péter meghívta, mégsem vesz részt az 1956-os forradalom 70. évfordulója alkalmából rendezett október 23-i állami ünnepségen Emmanuel Macron francia elnök. Franciaország budapesti nagykövetsége a Telex megkeresésére azt közölte, hogy Macron elnök mégsem vesz részt a megemlékezéseken. Hozzátették, hogy Emmanuel Macron esetleges budapesti látogatását francia részről korábban senki sem erősítette meg hivatalosan.

október 23. Budapest Magyarország Magyar Péter, Emmanuel Macron
Magyar Péter számos vezető politikust meghívott az állami ünnepségre / Fotó: AFP

Magyar Péter miniszterelnök múlt héten kedden este exkluzív interjút adott a Partizánnak. A kormányfő több aktuális témát is érintett, ezek közül az egyik legfontosabb az, hogy október 23-án a forradalom 70. évfordulóját ünnepli Magyarország. Amióta Magyar Pétert megválasztották, számos külföldi politikussal, vezetővel találkozott, és szinte mindig kiemelte, hogy meghívta őket a 70. évfordulóra.

„Amit tudok, hogy nagyon sok külföldi vendégünk lesz, nagyon sok házelnök, itt lesz Emmanuel Macron francia elnök, itt lesznek uniós vezetők, itt lesznek szomszédos országok, vagy akár a balkáni országok vezetői, szóval sokan” – sorolta az interjúban a miniszterelnök.

Ezért nem élt Magyar Péter meghívásával a francia elnök

Emmanuel Macron távolmaradása a francia belpolitikai események ismeretében nem számít meglepőnek. Ugyanis súlyos politikai és társadalmi válság bontakozik ki Franciaországban, miután a hétvégi országos tüntetések több városban erőszakos zavargásokba torkolltak. A helyzet már Macron elnök kormányát is megrázta, a történtek után pedig a kabinet egyik legfontosabb tagjának távozása is napirendre került. A francia államfő azonban másként döntött.

Emmanuel Macron francia elnök hétfőn elutasította Laurent Nunez belügyminiszter lemondási ajánlatát, amelyet a hétvégén Franciaország-szerte kitört súlyos zavargások után tett – idézte a Reuters az Élysée-palota közleményét. Az államfő szerint a belügyminiszternek hivatalában kell maradnia, hogy biztosítsa a rendőrség és a biztonsági erők irányításának folytonosságát.

A zavargások során csak a mögöttünk hagyott hétvégén mintegy 2000 boltot fosztottak ki Franciaország-szerte, és már több száz millió euróra rúgnak a károk. A francia tőkepiacról menekülnek a befektetők , mindent szórnak, amit érnek, legyen az részvény vagy biztonságosnak számító állampapír.

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Október 23
állami ünnepség
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