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Magyar Péter bejelentette: eldőlt a költségvetés sorsa – ez lesz jövőre az egészségüggyel

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A kormányfő közölte, hogy a 2027-es költségvetésben 500 milliárd forinttal több jut az egészségügyre. A kormány a többletforrásból csökkentené a műtéti várólistákat, emelné a szakdolgozók bérét és javítaná a betegellátás színvonalát.
VG
2026.10.10, 13:32
Frissítve: 2026.10.10, 13:37
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Átfogó egészségügyi átalakítást jelentett be a miniszterelnök a pénteki kormányzati tájékoztatón. A tervek szerint 2027-ben 500 milliárd forinttal nő az ágazat költségvetési támogatása, október 15-én pedig elindul a műtéti várólisták csökkentését célzó program.

Magyar Péter
Magyar Péter bejelentette: eldőlt a költségvetés sorsa – ez lesz jövőre az egészségüggyel / Fotó: Magyar Péter / Facebook

Ahogy a választások előtt vállaltuk, a 2027-es költségvetésben 500 milliárd forinttal növeljük az állami egészségügy finanszírozását

 – írta szombaton Magyar Péter a Facebookon

A kormányfő a pénteki tájékoztatón közölte: Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter vezetésével megkezdődött a kórházi várólisták csökkentésére irányuló program előkészítése. A kormányfő szerint alapjaiban kell átalakítani a betegellátást, a várólisták kezelésétől a műtéteken át egészen a rehabilitációig.

A miniszterelnök rámutatott: jelenleg mintegy 30 ezren várnak csípő- vagy térdprotézisműtétre, egyes betegek pedig akár öt éve szerepelnek a várólistákon. Eközben számos műtő kihasználatlan, és jelentős a szakemberhiány.

Elsőként három műtéttípusnál rövidítenék a várakozást

A program első szakaszában a csípő- és térdprotézis-, valamint a szürkehályog-műtétekre összpontosítanak. A kormány több tízmilliárd forintos többletforrást biztosítana a beavatkozások számának növelésére.

A változtatások nemcsak az orvosokat, hanem a műtétekben részt vevő szakdolgozókat is érintik. A többletteljesítményt anyagilag ösztönöznék, miközben a beavatkozások eredményességét, a betegek elégedettségét és a rehabilitáció sikerességét is mérnék.

Újdonság lehet az önkéntes tartalék várólista bevezetése. Az erre jelentkező betegek akár 24–48 órán belül műtéthez juthatnak, ha egy korábban előjegyzett páciens lemondja a beavatkozást.

Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a betegellátás nem érhet véget a műtéttel. A rehabilitációt és az utánkövetést is fejlesztenék, valamint szorosabb kapcsolattartást alakítanának ki az orvosok és a páciensek között.

Hegedűs Zsolt az Egyensúly Intézet október 8-i konferenciáján arról beszélt, hogy október 15-én indul a várólista-csökkentő program. A várólisták felülvizsgálata során Székesfehérváron például kiderült, hogy a nyilvántartott betegek 20–30 százalékát már máshol megoperálták.

A 2027-re ígért 500 milliárd forintos többletforrást három fő területre fordítanák: a szakdolgozók béremelésére és a humánerőforrás fejlesztésére, az egészségügyi intézmények alapfinanszírozásának rendezésére, valamint az ellátáshoz való hozzáférés javítására.

A kormány a kórházi adósságállományt is mérsékelné, Hegedűs Zsolt azonban nem ígérte, hogy azt már jövőre teljesen felszámolják.

Az új rendszer eredményességét egy év után értékelnék. Amennyiben a kísérleti program beválik, további műtéti területekre is kiterjeszthetik.

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egészségügy
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