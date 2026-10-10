Átfogó egészségügyi átalakítást jelentett be a miniszterelnök a pénteki kormányzati tájékoztatón. A tervek szerint 2027-ben 500 milliárd forinttal nő az ágazat költségvetési támogatása, október 15-én pedig elindul a műtéti várólisták csökkentését célzó program.

Magyar Péter bejelentette: eldőlt a költségvetés sorsa – ez lesz jövőre az egészségüggyel / Fotó: Magyar Péter / Facebook

Ahogy a választások előtt vállaltuk, a 2027-es költségvetésben 500 milliárd forinttal növeljük az állami egészségügy finanszírozását

– írta szombaton Magyar Péter a Facebookon.

A kormányfő a pénteki tájékoztatón közölte: Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter vezetésével megkezdődött a kórházi várólisták csökkentésére irányuló program előkészítése. A kormányfő szerint alapjaiban kell átalakítani a betegellátást, a várólisták kezelésétől a műtéteken át egészen a rehabilitációig.

A miniszterelnök rámutatott: jelenleg mintegy 30 ezren várnak csípő- vagy térdprotézisműtétre, egyes betegek pedig akár öt éve szerepelnek a várólistákon. Eközben számos műtő kihasználatlan, és jelentős a szakemberhiány.

Elsőként három műtéttípusnál rövidítenék a várakozást

A program első szakaszában a csípő- és térdprotézis-, valamint a szürkehályog-műtétekre összpontosítanak. A kormány több tízmilliárd forintos többletforrást biztosítana a beavatkozások számának növelésére.

A változtatások nemcsak az orvosokat, hanem a műtétekben részt vevő szakdolgozókat is érintik. A többletteljesítményt anyagilag ösztönöznék, miközben a beavatkozások eredményességét, a betegek elégedettségét és a rehabilitáció sikerességét is mérnék.

Újdonság lehet az önkéntes tartalék várólista bevezetése. Az erre jelentkező betegek akár 24–48 órán belül műtéthez juthatnak, ha egy korábban előjegyzett páciens lemondja a beavatkozást.

Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a betegellátás nem érhet véget a műtéttel. A rehabilitációt és az utánkövetést is fejlesztenék, valamint szorosabb kapcsolattartást alakítanának ki az orvosok és a páciensek között.

Hegedűs Zsolt az Egyensúly Intézet október 8-i konferenciáján arról beszélt, hogy október 15-én indul a várólista-csökkentő program. A várólisták felülvizsgálata során Székesfehérváron például kiderült, hogy a nyilvántartott betegek 20–30 százalékát már máshol megoperálták.