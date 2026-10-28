Magyar Péter bejelentette: jelentős szigorítás jön Magyarországon – rengeteg közlekedőt érinthetnek az új szabályok

Szigorításra készül a kormány az elektromos rollerek használatával kapcsolatban – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök szerdán a Facebook-oldalán. A kormányfő közölte, hogy a javaslatot széles körű szakmai és társadalmi egyeztetés előzte meg, a konkrét intézkedéseket azonban egyelőre nem ismertette.

Magyar Péter miniszterelnök jelezte: hamarosan jön az elektromos rollerek szabályozása / Fotó: Mirkó István

„A kormány a széles körű szakmai és társadalmi egyeztetéseket követően jelentős szigorítást javasol az elektromos rollerek használata terén” – írta Magyar Péter, hozzátéve, hogy a részletek hamarosan érkeznek. Az elektromos rollerek szabályozása régóta napirenden van. A korábbi elképzelések között már szerepelt a kötelező fejvédő, a korhatár bevezetése, valamint a kisebb és nagyobb teljesítményű eszközök eltérő szabályozása is.

Jelentős változások jöhetnek az elektromos rollereknél

A Világgazdaság korábban részletesen foglalkozott az elektromos rollerek tervezett szabályozásával. Az eddig ismertetett elképzelések szerint

a kisebb és a nagyobb teljesítményű rollerekre eltérő előírások vonatkoznának.

A korábbi tervek alapján a legfeljebb 25 kilométer per órás sebességre képes elektromos rollerekre alapvetően a kerékpáros szabályok lennének érvényesek. Ezekkel a járdán legfeljebb 10, másutt pedig 20 kilométer per órás sebességgel lehetne közlekedni, utast pedig nem szállíthatnának. A nagyobb teljesítményű eszközökre ennél szigorúbb feltételek vonatkoznának, amelyek között a vezetői engedély és a motoros bukósisak kötelező használata is szerepelt. Egyelőre nem tudni, hogy Magyar Péter mostani bejelentése ezekhez a korábbi elképzelésekhez képest milyen további szigorításokat jelenthet.

A bukósisak kérdése komoly vitát váltott ki, nem csak Magyarországon

A tervezett változtatások egyik legvitatottabb pontja a fejvédő kötelező használata volt. A Lapunk már júliusban megkereste a Lime-ot, Magyarország egyik legnagyobb rollermegosztó vállalatát, amely szerint az általános fejvédő-kötelezettség bevezetését körültekintően kell mérlegelni.

A vállalat lapunknak hangsúlyozta, hogy minden felhasználóját ösztönzi a megfelelő fejvédő viselésére, ugyanakkor önmagában ettől nem feltétlenül várható a közlekedésbiztonság érdemi javulása. A Lime ezért inkább a kerékpáros infrastruktúra fejlesztését, a városi autós sebességhatárok csökkentését és a közlekedők hatékonyabb oktatását szorgalmazta.