Deviza
EUR/HUF366,97 +0,04% USD/HUF329,49 -0,07% GBP/HUF438,02 -0,18% CHF/HUF396,98 -0,2% PLN/HUF83,3 -0,1% RON/HUF68,56 -0,01% CZK/HUF15,05 -0,19% EUR/HUF366,97 +0,04% USD/HUF329,49 -0,07% GBP/HUF438,02 -0,18% CHF/HUF396,98 -0,2% PLN/HUF83,3 -0,1% RON/HUF68,56 -0,01% CZK/HUF15,05 -0,19%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX145 729,27 -0,61% MTELEKOM2 752 +0,8% MOL5 020 +0,8% OTP41 910 -0,91% RICHTER13 120 -2,36% OPUS192 -4,95% ANY6 080 -0,33% AUTOWALLIS119 -2,52% WABERERS4 190 +1,67% BUMIX8 645,86 -0,78% CETOP4 899,05 +1,1% CETOP NTR3 164,87 -0,03% BUX145 729,27 -0,61% MTELEKOM2 752 +0,8% MOL5 020 +0,8% OTP41 910 -0,91% RICHTER13 120 -2,36% OPUS192 -4,95% ANY6 080 -0,33% AUTOWALLIS119 -2,52% WABERERS4 190 +1,67% BUMIX8 645,86 -0,78% CETOP4 899,05 +1,1% CETOP NTR3 164,87 -0,03%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Magyar Péter bejelentette: jelentős szigorítás jön Magyarországon – rengeteg közlekedőt érinthetnek az új szabályok

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Jelentősen szigorítaná az elektromos rollerek használatát a kormány, miután lezárultak a szakmai és társadalmi egyeztetések. Magyar Péter miniszterelnök egyelőre nem árulta el, pontosan milyen korlátozásokra készülnek, de hamarosan ismertetik a részleteket. A korábbi tervek alapján több fontos változás is érintheti a rollereseket.
Zováthi Domokos
2026.10.28, 13:18
Szóljon hozzá!

Szigorításra készül a kormány az elektromos rollerek használatával kapcsolatban – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök szerdán a Facebook-oldalán. A kormányfő közölte, hogy a javaslatot széles körű szakmai és társadalmi egyeztetés előzte meg, a konkrét intézkedéseket azonban egyelőre nem ismertette.

20260720_bicikli_roller_HZ_VG (22) roller elektromos roller Magyar
Magyar Péter miniszterelnök jelezte: hamarosan jön az elektromos rollerek szabályozása / Fotó: Mirkó István

„A kormány a széles körű szakmai és társadalmi egyeztetéseket követően jelentős szigorítást javasol az elektromos rollerek használata terén” – írta Magyar Péter, hozzátéve, hogy a részletek hamarosan érkeznek. Az elektromos rollerek szabályozása régóta napirenden van. A korábbi elképzelések között már szerepelt a kötelező fejvédő, a korhatár bevezetése, valamint a kisebb és nagyobb teljesítményű eszközök eltérő szabályozása is.

Jelentős változások jöhetnek az elektromos rollereknél

A Világgazdaság korábban részletesen foglalkozott az elektromos rollerek tervezett szabályozásával. Az eddig ismertetett elképzelések szerint

a kisebb és a nagyobb teljesítményű rollerekre eltérő előírások vonatkoznának.

A korábbi tervek alapján a legfeljebb 25 kilométer per órás sebességre képes elektromos rollerekre alapvetően a kerékpáros szabályok lennének érvényesek. Ezekkel a járdán legfeljebb 10, másutt pedig 20 kilométer per órás sebességgel lehetne közlekedni, utast pedig nem szállíthatnának. A nagyobb teljesítményű eszközökre ennél szigorúbb feltételek vonatkoznának, amelyek között a vezetői engedély és a motoros bukósisak kötelező használata is szerepelt. Egyelőre nem tudni, hogy Magyar Péter mostani bejelentése ezekhez a korábbi elképzelésekhez képest milyen további szigorításokat jelenthet.

A bukósisak kérdése komoly vitát váltott ki, nem csak Magyarországon

A tervezett változtatások egyik legvitatottabb pontja a fejvédő kötelező használata volt. A Lapunk már júliusban megkereste a Lime-ot, Magyarország egyik legnagyobb rollermegosztó vállalatát, amely szerint az általános fejvédő-kötelezettség bevezetését körültekintően kell mérlegelni.

A vállalat lapunknak hangsúlyozta, hogy minden felhasználóját ösztönzi a megfelelő fejvédő viselésére, ugyanakkor önmagában ettől nem feltétlenül várható a közlekedésbiztonság érdemi javulása. A Lime ezért inkább a kerékpáros infrastruktúra fejlesztését, a városi autós sebességhatárok csökkentését és a közlekedők hatékonyabb oktatását szorgalmazta.

Hasonló álláspontot képviselt a Budapesti Közlekedési Központ is. A BKK a Világgazdaság megkeresésére korábban arról számolt be, hogy bár a fejvédő használata növeli a biztonságot, általános kötelezővé tétele jelentősen csökkenthetné a közösségi rollerek hozzáférhetőségét és vonzerejét. A fővárosi közlekedésszervező ezért támogatta, hogy a saját tulajdonú és a bérelhető elektromos rollerekre eltérő szabályok vonatkozzanak.

Szóljon hozzá!
közlekedés
elektromos roller
Magyar Péter

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu