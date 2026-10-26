Váratlan bejelentést tett Magyar Péter: duplájára nő az emelt családi pótlék – kiderült, hogy ki és mennyit kap, egy kör akár 280 ezer forinttal jobban jár

A 2027-es családtámogatási változások egyik nyitott kérdése is rendeződni látszik, miután Magyar Péter újabb részleteket közölt a jövő évi emelésekről. A döntés olyan családokat és felnőtteket is érint, akiknek a támogatása eddig külön szabályok alapján járt.

Újabb részletet közölt Magyar Péter a 2027-es családtámogatási változásokról, ezúttal a magasabb összegű ellátások kedvezményezettjeiről / Fotó: Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Magyar Péter a Facebook-oldalán jelentette be, hogy 2027. január 1-jétől valamennyi jogosultsági kategóriában megduplázzák a családi pótlékot. A miniszterelnök videójában külön kitért azokra a támogatásokra is, amelyekről a 2027-es költségvetés korábbi ismertetésekor még nem beszélt részletesen. Akkor még vita volt arról, hogy az emelt összegű ellátásokra is kiterjed-e a változás.

Magyar Péter elárulta a számokat

A tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekek után jelenleg havonta 23 300 forint jár, ez 46 600 forintra nő.

Az érintett gyermekeket nevelő családoknak így évente 279 600 forinttal több támogatás jut.

Ha a szülő egyedül neveli a gyermeket, a havi összeg 25 900 forintról 51 800 forintra emelkedik, ami éves szinten 310 800 forintos többletet jelent.

A saját jogon nevelési ellátásra jogosult, tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos felnőttek támogatása szintén emelkedik. A 28 595 érintett számára a havi 20 300 forint helyett 40 600 forint járhat, vagyis évente 243 600 forinttal több pénzhez juthatnak.

A nevelőszülőknél, gyermekotthonokban és más, törvényben meghatározott intézményekben élő gyermekek után járó támogatás is megduplázódik. Az általános összeg 14 800 forintról 29 600 forintra nő, ami évente 177 600 forint többlet. Ha az érintett gyermek tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos, a magasabb, havi 46 600 forintos összeg jár majd. A változás az ideiglenesen elhelyezett gyermekekre és a további, külön szabályozott jogosultakra is kiterjed.

A családi pótlék általános emelése ennél is szélesebb kört érint. Magyar Péter közlése szerint mintegy egymillió család, összesen 1,7 millió gyermek után jár majd kétszer akkora támogatás, mint jelenleg:

egy gyermek után a havi 12 200 forint 24 400 forintra emelkedik;

két gyermek esetén pedig a családnak összesen 53 200 forint jár majd havonta.

A háromgyermekes családok havi 96 ezer forintot kaphatnak, négy gyermek után pedig 128 ezer forint járhat. Az egyedülálló szülők magasabb összegekre jogosultak: három gyermek esetén például havi 102 ezer, négy gyermek után 136 ezer forint lehet a támogatás.