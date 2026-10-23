Orbán Anita nagy feladatot kapott Magyar Pétertől az éjjel: 92 milliárd forintot kell szereznie Magyarországnak, ez már nem uniós pénz – célegyenesbe fordult az utalás

Újabb lépést tett a kormány a norvég és az EGT-támogatások magyarországi felhasználásáról szóló megállapodások véglegesítése felé. Az erről szóló, Magyar Péter miniszterelnök által jegyzett 1344/2026. (X. 22.) számú kormányhatározat az október 22-i Magyar Közlönyben jelent meg.

Magyar Péter miniszterelnök (b) fontos feladatot adott Orbán Anita külügyminiszternek (j) / Fotó: AFP

A kormány jóváhagyta a Norvégiával, valamint az Izlanddal, Liechtensteinnel és Norvégiával kötendő finanszírozási megállapodások tervezett szövegét. A döntés két nemzetközi megállapodást érint: a Norvég Finanszírozási Mechanizmus, valamint az Európai Gazdasági Térség (EGT) Finanszírozási Mechanizmus 2021–2028 közötti időszakának magyarországi végrehajtását.

A határozat értelmében a vidék- és településfejlesztési miniszter, illetve az általa kijelölt személy kapott felhatalmazást a megállapodások szövegének véglegesítésére, a későbbi jóváhagyás fenntartásával. A szükséges meghatalmazási okirat kiadásáról a külügyminiszternek kell gondoskodnia.

A kormány egyúttal jóváhagyta a két megállapodás kihirdetéséről szóló kormányrendeletek tervezetét is. Ezeket a dokumentumok véglegesítését követően teszik közzé a Magyar Közlönyben. Vagyis a mostani döntés még nem a támogatási források folyósításáról, hanem a nemzetközi megállapodások véglegesítéséhez szükséges jogi lépésekről szól. A határozat nem tartalmaz részleteket a Magyarország számára elérhető összegekről vagy a támogatások felhasználásának feltételeiről.

Nagy hírt közölt Orbán Anita: újabb pénzcsapot sikerült megnyitni, megegyezett a Norvég Alapról

Lezárultak a tárgyalások a Norvég és az EGT Finanszírozási Mechanizmusról. Hamarosan sor kerül a 2021-28-as időszak végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírására. Magyarország több mint 92 milliárd forint pénzügyi támogatást kap – írta egy múlt heti Facebook-bejegyzésében Orbán Anita.

Ezen keresztül több mint 92 milliárd forint érkezhet Magyarországra. A tárcavezető szerint a cél az, hogy olyan egyezményt tárgyaljanak ki Norvégiával, amiben a források többségéből

zöld fejlesztéseket,

helyi közösségeket segítő programokat,

kulturális projekteket,

társadalmi felzárkóztatást,

egészségügyi és intézményi fejlesztéseket

valósíthatnak meg. Orbán Anita szerint ennek eredményeképp Magyarország már nem csak a 10 milliárd eurónyi, mintegy 3600 milliárd forintnyi uniós pénz megérkezést várhatja, hanem további csaknem 100 milliárd forintot is bezsebelhet külföldi forrásokból.