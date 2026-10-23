Orbán Anita nagy feladatot kapott Magyar Pétertől az éjjel: 92 milliárd forintot kell szereznie Magyarországnak, ez már nem uniós pénz – célegyenesbe fordult az utalás
Újabb lépést tett a kormány a norvég és az EGT-támogatások magyarországi felhasználásáról szóló megállapodások véglegesítése felé. Az erről szóló, Magyar Péter miniszterelnök által jegyzett 1344/2026. (X. 22.) számú kormányhatározat az október 22-i Magyar Közlönyben jelent meg.
A kormány jóváhagyta a Norvégiával, valamint az Izlanddal, Liechtensteinnel és Norvégiával kötendő finanszírozási megállapodások tervezett szövegét. A döntés két nemzetközi megállapodást érint: a Norvég Finanszírozási Mechanizmus, valamint az Európai Gazdasági Térség (EGT) Finanszírozási Mechanizmus 2021–2028 közötti időszakának magyarországi végrehajtását.
A határozat értelmében a vidék- és településfejlesztési miniszter, illetve az általa kijelölt személy kapott felhatalmazást a megállapodások szövegének véglegesítésére, a későbbi jóváhagyás fenntartásával. A szükséges meghatalmazási okirat kiadásáról a külügyminiszternek kell gondoskodnia.
A kormány egyúttal jóváhagyta a két megállapodás kihirdetéséről szóló kormányrendeletek tervezetét is. Ezeket a dokumentumok véglegesítését követően teszik közzé a Magyar Közlönyben. Vagyis a mostani döntés még nem a támogatási források folyósításáról, hanem a nemzetközi megállapodások véglegesítéséhez szükséges jogi lépésekről szól. A határozat nem tartalmaz részleteket a Magyarország számára elérhető összegekről vagy a támogatások felhasználásának feltételeiről.
Nagy hírt közölt Orbán Anita: újabb pénzcsapot sikerült megnyitni, megegyezett a Norvég Alapról
Lezárultak a tárgyalások a Norvég és az EGT Finanszírozási Mechanizmusról. Hamarosan sor kerül a 2021-28-as időszak végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírására. Magyarország több mint 92 milliárd forint pénzügyi támogatást kap – írta egy múlt heti Facebook-bejegyzésében Orbán Anita.
Ezen keresztül több mint 92 milliárd forint érkezhet Magyarországra. A tárcavezető szerint a cél az, hogy olyan egyezményt tárgyaljanak ki Norvégiával, amiben a források többségéből
- zöld fejlesztéseket,
- helyi közösségeket segítő programokat,
- kulturális projekteket,
- társadalmi felzárkóztatást,
- egészségügyi és intézményi fejlesztéseket
valósíthatnak meg. Orbán Anita szerint ennek eredményeképp Magyarország már nem csak a 10 milliárd eurónyi, mintegy 3600 milliárd forintnyi uniós pénz megérkezést várhatja, hanem további csaknem 100 milliárd forintot is bezsebelhet külföldi forrásokból.
Mi az a Norvég Alap és mi köze hozzá Magyarországnak?
Norvégia, Izland és Liechtenstein az Európai Gazdasági Térség keretében 15 uniós ország gazdasági és társadalmi felzárkózását támogatja. A mostani, 2021–2028-as időszakban Magyarország számára 254,1 millió euró áll rendelkezésre, ami több mint 92 milliárd forint.
A teljes támogatási rendszer finanszírozásának pedig mintegy 97 százalékát Norvégia biztosítja. Amit Orbán Anita most nyilvánosságra hozott, azért is jelent óriási fordulatot, mert Magyarország az előző támogatási ciklus 214,6 millió eurós (majdnem 78 milliárd Forint) keretéhez végül nem jutott hozzá.
Ennek oka az volt, hogy nem született megállapodás a civil forrásokat kezelő független szervezet kérdésében. A külügyminiszter értelmezése szerint ezzel az előző Orbán-kormány lemondott erről az összegről is.