Deviza
EUR/HUF362,98 +0,04% USD/HUF323,21 -0,1% GBP/HUF431,41 +0,17% CHF/HUF392 +0,2% PLN/HUF83,02 -0,03% RON/HUF68,17 +0,07% CZK/HUF14,92 +0,07% EUR/HUF362,98 +0,04% USD/HUF323,21 -0,1% GBP/HUF431,41 +0,17% CHF/HUF392 +0,2% PLN/HUF83,02 -0,03% RON/HUF68,17 +0,07% CZK/HUF14,92 +0,07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX143 518,08 -0,22% MTELEKOM2 668 +0,3% MOL4 936 -0,65% OTP41 560 -0,26% RICHTER12 660 +0,16% OPUS219,5 +2,05% ANY6 100 0% AUTOWALLIS115,5 -3,9% WABERERS4 210 +0,24% BUMIX8 766,41 +0,06% CETOP4 936,73 -0,59% CETOP NTR3 174,2 -0,5% BUX143 518,08 -0,22% MTELEKOM2 668 +0,3% MOL4 936 -0,65% OTP41 560 -0,26% RICHTER12 660 +0,16% OPUS219,5 +2,05% ANY6 100 0% AUTOWALLIS115,5 -3,9% WABERERS4 210 +0,24% BUMIX8 766,41 +0,06% CETOP4 936,73 -0,59% CETOP NTR3 174,2 -0,5%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Magyar Péter most jelentette be: 2,4 százalékos növekedést vár 2027-ben a kormány, elengedi az államadósságot

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A magyar gazdaság 2,4 százalékkal növekedhet 2027-ben, miközben a kormány 4,9 százalékos költségvetési hiánnyal számol. Magyar Péter szerint az évtized végére fokozatosan 3 százalék alá szorítanák a deficitet, az államadósság gyors lefaragása azonban egyelőre lekerült a napirendről.
VG
2026.10.20, 08:09
Frissítve: 2026.10.20, 08:28
Szóljon hozzá!

A magyar gazdaság 2,4 százalékkal növekedhet 2027-ben, miközben az inflációt 3 százalék körül várja a kormány – közölte Magyar Péter miniszterelnök kedd reggel a Kossuth rádióban. A kabinet a következő évekre folyamatos gazdasági növekedéssel számol, a költségvetési hiányt pedig fokozatosan szorítaná vissza. Az államadósság gyors lefaragása ugyanakkor egyelőre lekerült a napirendről: a 2026-ra várható 77,5 százalékos adósságráta után a kormány még nem közölt konkrét 2027-es célszámot, miközben a jövő évi 4,9 százalékos deficit mellett nehéz lesz látványosan csökkenteni az adósságot.

Magyar Péter most jelentette be: 2,4 százalékos növekedést vár 2027-ben a kormány, elengedi az államadósságot
Magyar Péter most jelentette be: 2,4 százalékos növekedést vár 2027-ben a kormány, elengedi az államadósságot / Fotó: NurPhoto via AFP

Magyar Péter a hétfőn bemutatott 2027-es költségvetési tervekről beszélt a Kossuth rádió Felkelő című műsorában. A miniszterelnök szerint a kormány jövőre 2,4 százalékos GDP-növekedéssel és 3 százalékos inflációval számol, hosszabb távon pedig 2030-ig folyamatos gazdasági bővülést vár. 

A hiányt addigra a GDP 2,8 százalékára akarják leszorítani, vagyis csak az évtized végére kerülne ismét a maastrichti 3 százalékos küszöb alá.

A költségvetés egyik legnagyobb problémája azonban továbbra is az államadósság. A 2026-os büdzsé módosításakor a kormány még azt közölte, hogy az adósságráta az előző év végi 74,6 százalékról idén 77,5 százalékra emelkedhet. Ez nominálisan azt jelenti, hogy az államadósság a 2025 végi 64 913 milliárd forintról több mint 71 500 milliárd forintra nőhet. A kabinet akkor átmenetinek nevezte az emelkedést, és azt ígérte, hogy a GDP-arányos mutató csökkenése 2026 után újraindul.

A kormány ugyanis jövőre 4,9 százalékos GDP-arányos költségvetési hiánnyal számol. Ez ugyan óriási javulás lenne az idei 7,5 százalékos deficitcélhoz képest, de még mindig messze meghaladja a 3 százalékos uniós referenciaszintet. Magyar Péter hétfőn azt mondta, a költségvetésben felszabaduló mozgástérből mintegy 2,6 százalékpontot fordítanak a hiány csökkentésére, miközben több mint 2000 milliárd forintnyi új kiadást és adócsökkentést is vállalnak.

A kormány hosszabb távon már jóval szigorúbb költségvetési pályát ígér. Magyar Péter szerint 2030-ra 2,8 százalékra kell leszorítani a GDP-arányos deficitet. Ennek az euróbevezetési tervek szempontjából is jelentősége van, hiszen a maastrichti szabályok szerint a költségvetési hiány nem haladhatja meg a GDP 3 százalékát, az államadósságnak pedig 60 százalék alatt kell lennie, vagy legalább megfelelő ütemben kell közelítenie ehhez a szinthez.

Szóljon hozzá!
államadósság
Tisza-kormány
GDP-növekedés
Magyar Péter
magyar gazdaság
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu