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Nagy bejelentésre készül a kormány: Magyar Péter csúcsminisztereivel érkezik – 11 órakor jönnek a részletek

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Jelentős lakhatási bejelentésre készül a kormány, amelynek részleteit kedden délelőtt ismertetik. Magyar Péter miniszterelnök már előzetesen jelezte, hogy az új intézkedések a lakásfelújításoktól az otthonteremtésen át a bérlakásépítésig több területet is érintenek.
VG
2026.10.27, 09:28
Frissítve: 2026.10.27, 09:49
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Újabb részleteket közölt a kormány tervezett lakhatási intézkedéseiről Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő kedden délelőtt a Facebook-oldalán harangozta be a 11 órakor kezdődő tájékoztatót, amelyen több nagyszabású programról is szó lesz.

V4 And Ireland Prime Ministerial Summit In Bratislava Magyar Péter miniszterelnök kormányfő
Nagy bejelentésekre készül Magyar Péter miniszterelnök / Fotó: NurPhoto via AFP

„120 ezer lakás és ház energetikai felújítása 2030-ig a hazahozott uniós forrásokból, újrainduló panelprogram, Wekerle Sándor otthonteremtési, bérlakás- és kollégiumépítési program célzott támogatásokkal” – írta Magyar Péter. A bejegyzés alapján a kormány egyik legfontosabb célkitűzése, hogy 2030-ig összesen 120 ezer lakóingatlan energetikai korszerűsítését támogassa uniós források felhasználásával. Emellett újraindulhat a panelprogram, valamint a Wekerle Sándorról elnevezett otthonteremtési program keretében bérlakások és kollégiumok építésére is célzott támogatások érkezhetnek.

Átalakul a magyar lakástámogatás

A támogatások pontos feltételeiről, az igényelhető összegekről és a programok indulásának időpontjáról egyelőre nem közölt részleteket a miniszterelnök. Ezekről várhatóan a 11 órakor kezdődő tájékoztatón derülhet ki több információ. A Világgazdaság már hétfőn beszámolt arról, hogy a tájékoztatón Magyar Péter mellett Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, valamint Kármán András pénzügyminiszter is részt vesz. A kormány a 2027-es költségvetés lakhatási intézkedéseit mutatja be, amelyek között a Wekerle Plusz hitelkonstrukciói és az új lakástakarék is szerepelnek.

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