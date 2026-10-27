Nagy bejelentésre készül a kormány: Magyar Péter csúcsminisztereivel érkezik – 11 órakor jönnek a részletek

Újabb részleteket közölt a kormány tervezett lakhatási intézkedéseiről Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő kedden délelőtt a Facebook-oldalán harangozta be a 11 órakor kezdődő tájékoztatót, amelyen több nagyszabású programról is szó lesz.

Nagy bejelentésekre készül Magyar Péter miniszterelnök / Fotó: NurPhoto via AFP

„120 ezer lakás és ház energetikai felújítása 2030-ig a hazahozott uniós forrásokból, újrainduló panelprogram, Wekerle Sándor otthonteremtési, bérlakás- és kollégiumépítési program célzott támogatásokkal” – írta Magyar Péter. A bejegyzés alapján a kormány egyik legfontosabb célkitűzése, hogy 2030-ig összesen 120 ezer lakóingatlan energetikai korszerűsítését támogassa uniós források felhasználásával. Emellett újraindulhat a panelprogram, valamint a Wekerle Sándorról elnevezett otthonteremtési program keretében bérlakások és kollégiumok építésére is célzott támogatások érkezhetnek.

Átalakul a magyar lakástámogatás

A támogatások pontos feltételeiről, az igényelhető összegekről és a programok indulásának időpontjáról egyelőre nem közölt részleteket a miniszterelnök. Ezekről várhatóan a 11 órakor kezdődő tájékoztatón derülhet ki több információ. A Világgazdaság már hétfőn beszámolt arról, hogy a tájékoztatón Magyar Péter mellett Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, valamint Kármán András pénzügyminiszter is részt vesz. A kormány a 2027-es költségvetés lakhatási intézkedéseit mutatja be, amelyek között a Wekerle Plusz hitelkonstrukciói és az új lakástakarék is szerepelnek.