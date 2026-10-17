Magyar Péter posztolt: hétfőn sorsdöntő bejelentés várható az Országgyűlésben - már a pontos dátum is megvan

Magyar Péter Facebook posztja szerint hétfőn 13 órakor mutatja be a 2027-es költségvetési törvényjavaslatot az Országgyűlésben.

Magyar Péter hétfőn mutatja be a jövő évi költségvetési törvény tervezetét az Országgyűlésnek / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

"A 2027-es költségvetés az állam működésén fog spórolni és milliárdosoktól valamint a szennyező cégektől csoportosít át az eddig magára hagyott milliókhoz" - áll a bejegyzésben.

Soha nem látott mértékű beruházásokat indítunk el a lakhatás, a közlekedés és a vízügy területén

- írja. "Tartsatok velünk hétfőn 13:00 órától, amikor bemutatom az alapokat, amire a működő és emberséges Magyarországot fogjuk felépíteni a következő években" - teszi hozzá a miniszterelnök.

Magyar Péter brüsszeli útja miatt csúszott a költségvetés bemutatása

A büdzsé bemutatását korábbra, már e hét csütörtökre tervezte a kormány, azonban közbeszólt az EU-csúcs. A korábbi verziók között a hétfői dátum mellett szerepelt egy csütörtöki is. A hivatalos parlamenti beterjesztést ugyanakkor még egyeztetési és véleményezési eljárások előzik meg.

Magyar szerint a kormány csökkenő hiánnyal, lehetőség szerint mérséklődő államadóssággal és tartós gazdasági növekedéssel számol. A büdzsében szerepet kapnak azok a korábban befagyasztott uniós pénzek is, amelyek felszabadítása előtt nemrég nyílt meg az út.

A büdzsét nagy tételek is terhelhetik

A 2027-es költségvetésben több olyan vállalás és kiadás is megjelenhet, amelyről Magyar Péter most beszélt részletesebben. A miniszterelnök bejelentette, hogy

a jelenleg 28 500 forintos öregségi nyugdíjminimumot legalább 120 ezer forintra emelnék, amivel a legalacsonyabb és legmagasabb nyugdíjak közötti különbséget is mérsékelnék.

Emellett Brüsszelben napirendre került a Magyarországra kiszabott napi egymillió eurós uniós bírság ügye is, amely a kormányfő szerint eddig már mintegy egymilliárd eurós veszteséget okozott az országnak.

A kabinet ennek megszüntetéséről tárgyalna, és uniós támogatást is szeretne szerezni a magyar határvédelem megerősítésére.

Magyar Péter a jövő évi gazdaságpolitika három fő céljaként a költségvetési hiány csökkentését, lehetőség szerint az államadósság mérséklését és a tartós gazdasági növekedést nevezte meg. Szerinte ezzel az előző évek gyakorlatán is változtatnának, amelyet stagnáló gazdasággal, emelkedő államadóssággal és rendszeresen átírt költségvetésekkel jellemzett.