Magyar Péter posztolt: hétfőn sorsdöntő bejelentés várható az Országgyűlésben - már a pontos dátum is megvan
Magyar Péter Facebook posztja szerint hétfőn 13 órakor mutatja be a 2027-es költségvetési törvényjavaslatot az Országgyűlésben.
"A 2027-es költségvetés az állam működésén fog spórolni és milliárdosoktól valamint a szennyező cégektől csoportosít át az eddig magára hagyott milliókhoz" - áll a bejegyzésben.
Soha nem látott mértékű beruházásokat indítunk el a lakhatás, a közlekedés és a vízügy területén
- írja. "Tartsatok velünk hétfőn 13:00 órától, amikor bemutatom az alapokat, amire a működő és emberséges Magyarországot fogjuk felépíteni a következő években" - teszi hozzá a miniszterelnök.
Magyar Péter brüsszeli útja miatt csúszott a költségvetés bemutatása
A büdzsé bemutatását korábbra, már e hét csütörtökre tervezte a kormány, azonban közbeszólt az EU-csúcs. A korábbi verziók között a hétfői dátum mellett szerepelt egy csütörtöki is. A hivatalos parlamenti beterjesztést ugyanakkor még egyeztetési és véleményezési eljárások előzik meg.
Magyar szerint a kormány csökkenő hiánnyal, lehetőség szerint mérséklődő államadóssággal és tartós gazdasági növekedéssel számol. A büdzsében szerepet kapnak azok a korábban befagyasztott uniós pénzek is, amelyek felszabadítása előtt nemrég nyílt meg az út.
A büdzsét nagy tételek is terhelhetik
A 2027-es költségvetésben több olyan vállalás és kiadás is megjelenhet, amelyről Magyar Péter most beszélt részletesebben. A miniszterelnök bejelentette, hogy
- a jelenleg 28 500 forintos öregségi nyugdíjminimumot legalább 120 ezer forintra emelnék, amivel a legalacsonyabb és legmagasabb nyugdíjak közötti különbséget is mérsékelnék.
- Emellett Brüsszelben napirendre került a Magyarországra kiszabott napi egymillió eurós uniós bírság ügye is, amely a kormányfő szerint eddig már mintegy egymilliárd eurós veszteséget okozott az országnak.
A kabinet ennek megszüntetéséről tárgyalna, és uniós támogatást is szeretne szerezni a magyar határvédelem megerősítésére.
Magyar Péter a jövő évi gazdaságpolitika három fő céljaként a költségvetési hiány csökkentését, lehetőség szerint az államadósság mérséklését és a tartós gazdasági növekedést nevezte meg. Szerinte ezzel az előző évek gyakorlatán is változtatnának, amelyet stagnáló gazdasággal, emelkedő államadóssággal és rendszeresen átírt költségvetésekkel jellemzett.
Sok múlik a bombabiztos költségvetésen
A költségvetés mozgásterét a hiány alakulása is befolyásolja. A Fitch Ratings október 12-én közzétett előrejelzése szerint a magyar államháztartási hiány 2026-ban elérheti
- a GDP 7,3 százalékát,
- 2027-ben pedig 5,8 százalékra mérséklődhet.
A hitelminősítő a választások előtti költségvetési lazítást, az aszálykárokhoz és az energiaárak ellentételezéséhez kapcsolódó kiadásokat is figyelembe vette. A jövő héten bemutatandó költségvetés egyik fontos kérdése így az lesz, hogyan egyezteti össze a kormány a bejelentett támogatási célokat a hiány fokozatos csökkentésével.
A Deutsche Bank szerint a külföldi befektetők szeptember végéig az év eleje óta 13,5 milliárd dollárt fektettek a magyar kötvénypiacba, jelentős részben arra számítva, hogy a jobbközép Magyar Péter beváltja ígéretét, és 2030-ra teljesíti az euró bevezetésének feltételeit.
A Reuters által megkérdezett közgazdászok szerint a költségvetési hiány
- 2027-ben a GDP 5,3 százalékára csökkenhet,
- a kormány 2026-ra kitűzött 7,5 százalékos hiánycélját követően.
- Az elemzők arra számítanak, hogy Magyarország 2032-ben vagy 2033-ban vezetheti be az eurót.