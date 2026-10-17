Deviza
EUR/HUF363,24 -0,04% USD/HUF323,31 0% GBP/HUF430,85 0% CHF/HUF391,39 -0,23% PLN/HUF83,23 +0,1% RON/HUF68,34 0% CZK/HUF14,94 0% EUR/HUF363,24 -0,04% USD/HUF323,31 0% GBP/HUF430,85 0% CHF/HUF391,39 -0,23% PLN/HUF83,23 +0,1% RON/HUF68,34 0% CZK/HUF14,94 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Magyar Péter posztolt: hétfőn sorsdöntő bejelentés várható az Országgyűlésben - már a pontos dátum is megvan

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Jelentős kiadásnövelést és nagyszabású beruházásokat ígér a 2027-es költségvetés, egyelőre azonban kérdéses, miből finanszírozná mindezt a kormány. Magyar Péter hétfőn mutatja be a törvényjavaslatot, amelynek egyszerre kellene fedezetet teremtenie az új vállalásokra, csökkentenie a hiányt és mérsékelnie az államadósságot.
VG
2026.10.17, 15:50
Frissítve: 2026.10.17, 16:36
Szóljon hozzá!

Magyar Péter Facebook posztja szerint hétfőn 13 órakor mutatja be a 2027-es költségvetési törvényjavaslatot az Országgyűlésben. 

magyar péter parlament
Magyar Péter hétfőn mutatja be a jövő évi költségvetési törvény tervezetét az Országgyűlésnek / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

"A 2027-es költségvetés az állam működésén fog spórolni és milliárdosoktól valamint a szennyező cégektől csoportosít át az eddig magára hagyott milliókhoz" - áll a bejegyzésben. 

Soha nem látott mértékű beruházásokat indítunk el a lakhatás, a közlekedés és a vízügy területén

- írja. "Tartsatok velünk hétfőn 13:00 órától, amikor bemutatom az alapokat, amire a működő és emberséges Magyarországot fogjuk felépíteni a következő években" - teszi hozzá a miniszterelnök.

Magyar Péter brüsszeli útja miatt csúszott a költségvetés bemutatása

A büdzsé bemutatását korábbra, már e hét csütörtökre tervezte a kormány, azonban közbeszólt az EU-csúcs. A korábbi verziók között a hétfői dátum mellett szerepelt egy csütörtöki is. A hivatalos parlamenti beterjesztést ugyanakkor még egyeztetési és véleményezési eljárások előzik meg.

Magyar szerint a kormány csökkenő hiánnyal, lehetőség szerint mérséklődő államadóssággal és tartós gazdasági növekedéssel számol. A büdzsében szerepet kapnak azok a korábban befagyasztott uniós pénzek is, amelyek felszabadítása előtt nemrég nyílt meg az út.

A büdzsét nagy tételek is terhelhetik

A 2027-es költségvetésben több olyan vállalás és kiadás is megjelenhet, amelyről Magyar Péter most beszélt részletesebben. A miniszterelnök bejelentette, hogy 

  • a jelenleg 28 500 forintos öregségi nyugdíjminimumot legalább 120 ezer forintra emelnék, amivel a legalacsonyabb és legmagasabb nyugdíjak közötti különbséget is mérsékelnék. 
  • Emellett Brüsszelben napirendre került a Magyarországra kiszabott napi egymillió eurós uniós bírság ügye is, amely a kormányfő szerint eddig már mintegy egymilliárd eurós veszteséget okozott az országnak.

 A kabinet ennek megszüntetéséről tárgyalna, és uniós támogatást is szeretne szerezni a magyar határvédelem megerősítésére. 

Magyar Péter a jövő évi gazdaságpolitika három fő céljaként a költségvetési hiány csökkentését, lehetőség szerint az államadósság mérséklését és a tartós gazdasági növekedést nevezte meg. Szerinte ezzel az előző évek gyakorlatán is változtatnának, amelyet stagnáló gazdasággal, emelkedő államadóssággal és rendszeresen átírt költségvetésekkel jellemzett. 

Sok múlik a bombabiztos költségvetésen

A költségvetés mozgásterét a hiány alakulása is befolyásolja. A Fitch Ratings október 12-én közzétett előrejelzése szerint a magyar államháztartási hiány 2026-ban elérheti 

  • a GDP 7,3 százalékát, 
  • 2027-ben pedig 5,8 százalékra mérséklődhet.

A hitelminősítő a választások előtti költségvetési lazítást, az aszálykárokhoz és az energiaárak ellentételezéséhez kapcsolódó kiadásokat is figyelembe vette. A jövő héten bemutatandó költségvetés egyik fontos kérdése így az lesz, hogyan egyezteti össze a kormány a bejelentett támogatási célokat a hiány fokozatos csökkentésével.

A Deutsche Bank szerint a külföldi befektetők szeptember végéig az év eleje óta 13,5 milliárd dollárt fektettek a magyar kötvénypiacba, jelentős részben arra számítva, hogy a jobbközép Magyar Péter beváltja ígéretét, és 2030-ra teljesíti az euró bevezetésének feltételeit.

A Reuters által megkérdezett közgazdászok szerint a költségvetési hiány 

  • 2027-ben a GDP 5,3 százalékára csökkenhet, 
  • a kormány 2026-ra kitűzött 7,5 százalékos hiánycélját követően. 
  • Az elemzők arra számítanak, hogy Magyarország 2032-ben vagy 2033-ban vezetheti be az eurót.
Kapcsolódó
Szóljon hozzá!
Országgyűlés
törvényjavaslat
Magyar Péter
költségvetés
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu