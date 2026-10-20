Íme Magyar Péter kész átverése: rengeteg nyugdíjas és gyermekes család lesz a vesztese a 2027-es költségvetésnek – van, aki 85 ezer forintot bukik egyetlen döntésen

Soha nem látott adócsökkentéseket, béremeléseket és bőkezű családtámogatásokat ígért Magyar Péter miniszterelnök, aki hétfőn ismertette az általa az „igazságosság és a fejlődés költségvetésének” nevezett 2027-es büdzsé főbb intézkedéseit. A tervek szerint januártól megduplázódik a családi pótlék, 9 százalékra csökken a minimálbéresek szja-ja, elindul a Wekerle Plusz lakásépítési és felújítási program, a nyugdíjasok pedig SZÉP-kártyás juttatást kapnak. A kormányfő emellett béremelést ígért az egészségügyi, szociális, kulturális és rendvédelmi dolgozóknak, valamint az anyák szja-mentességének és a 14. havi nyugdíj egyheti összegének a megtartatását is kilátásba helyezte.

Íme Magyar Péter kész átverése: rengeteg nyugdíjas és gyermekes család lesz a vesztese a 2027-es költségvetésnek– van, aki 85 ezer forintot bukik / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Íme Magyar Péter kész átverése: rengeteg nyugdíjas és család lesz a vesztese a 2027-es költségvetésnek– van, aki 85 ezer forintot bukik egyetlen döntésen

A bejelentésekből tehát nem volt hiány: több pénz a családoknak, magasabb fizetések, bőkezűbb nyugdíjjuttatások és alacsonyabb adók. Első pillantásra úgy tűnhet, mindenre jut forrás, a költségvetés mozgástere pedig szinte korlátlan, annak ellenére, hogy a kormányfő állítása szerint kivéreztetett állapotban vették át a kassza kulcsát az Orbán-kormánytól.

Csakhogy a hangzatos ígéretek mögött jóval összetettebb gazdasági valóság húzódik meg és nem biztos, hogy mindenki jól jár a kormányfő bejelentésével.

Ez már hétfőn rögtön megmutatkozott. Arra azonban talán még a miniszterelnök sem számított, hogy a béremelések bejelentése után pár órával milyen gyorsan türemkednek a felszínre az elégedetlen hangok.

A Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete hétfő délután a Miniszterelnökség előtt demonstrált, mert a beígért 10,7 százalékos béremelést elégtelennek tartja. A szakszervezet szerint az emelés gyakorlatilag a nullával egyenlő. Az eseményen megjelenő Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért felelős miniszter felszólalását bekiabálások zavarták meg. Hasonló panaszáradat zúdult rá Pósfai Gábor belügyminiszterre, akinek a Facebook-oldalát lepték el az elégedetlen rendvédelmisek. A rendvédelmi szerveknél, köztük a rendőrségnél, a katasztrófavédelemnél és a büntetés-végrehajtásban 84 ezer alkalmazott fizetését átlagosan 15 százalékkal emelik meg – jelentette be a miniszter, ám nem várt fogadtatásban részesült. A hírt a Közszolgálati Rendőr Szakszervezet (KRSZ) éles kritikával fogadta. „Ettől a járőrök még az idén leszerelnek. A közbiztonságnak teljesen annyi. Minden ágazat többet kap” – jegyezte meg az egyik hozzászóló. A rendvédelmiseknél egy fokkal szerencsésebbnek mondhatják magukat az egészségügyi szakdolgozók, ők 17 százalékos emelést kapnak januártól. Ennek ellenére ők sem túl boldogok. „Fontos, hogy a szakdolgozói béremelés bekerült a költségvetésbe. Azt azonban nem hallgathatjuk el, hogy a bejelentés elmarad a várakozásoktól és a nekünk tett ígéretektől” – reagált Magyar Péter bejelentésére Facebook-bejegyzésében a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara. Ők azt kifogásolták, hogy hiába ígérte a kormány, hogy az egészségügyre fordítható 500 milliárd forintos keret legalább fele a szakdolgozói bérekre jut, a bejelentett összeg a keret felét sem éri el, raádásul a köztestülettel előzetesen nem egyeztetettek.

Pedig ők még kaptak valamit, nem úgy, mint azok a 40 fölötti édesanyák, akiknek jövőre törvény szerint szja-mentessé kellene válniuk. Magyar Péter ugyan azt ígérte, hogy megtartja a 25 év alattiak, valamint a három- és kétgyermekes anyák szja-mentességét, ám a 40 és 50 év közötti anyák esetében már arról beszélt, hogy erre nincs fedezet a költségvetésben, ezért ezt az intézkedést nem vezetik be.

Az a rendszer, amelyben néhány tízezer jól kereső, akár havi sok millió forintot kereső szülő teljes adómentességben részesül élete végéig, az mind költségvetési, mind igazságossági szempontból fenntarthatatlan

– jelentette ki Magyar Péter, hozzátéve, hogy a korábbi szabályozás szerinte visszaélésekhez vezetett, és demográfiai ösztönzőként sem működött. Az "igazságosság" jegyében azt is közölte, hogy bruttó egymillió forintig biztosítják csak az szja-mentességet, efölött 15 százalékos szja terheli majd a fizetéseket.