Íme Magyar Péter kész átverése: rengeteg nyugdíjas és gyermekes család lesz a vesztese a 2027-es költségvetésnek – van, aki 85 ezer forintot bukik egyetlen döntésen
Soha nem látott adócsökkentéseket, béremeléseket és bőkezű családtámogatásokat ígért Magyar Péter miniszterelnök, aki hétfőn ismertette az általa az „igazságosság és a fejlődés költségvetésének” nevezett 2027-es büdzsé főbb intézkedéseit. A tervek szerint januártól megduplázódik a családi pótlék, 9 százalékra csökken a minimálbéresek szja-ja, elindul a Wekerle Plusz lakásépítési és felújítási program, a nyugdíjasok pedig SZÉP-kártyás juttatást kapnak. A kormányfő emellett béremelést ígért az egészségügyi, szociális, kulturális és rendvédelmi dolgozóknak, valamint az anyák szja-mentességének és a 14. havi nyugdíj egyheti összegének a megtartatását is kilátásba helyezte.
Íme Magyar Péter kész átverése: rengeteg nyugdíjas és család lesz a vesztese a 2027-es költségvetésnek– van, aki 85 ezer forintot bukik egyetlen döntésen
A bejelentésekből tehát nem volt hiány: több pénz a családoknak, magasabb fizetések, bőkezűbb nyugdíjjuttatások és alacsonyabb adók. Első pillantásra úgy tűnhet, mindenre jut forrás, a költségvetés mozgástere pedig szinte korlátlan, annak ellenére, hogy a kormányfő állítása szerint kivéreztetett állapotban vették át a kassza kulcsát az Orbán-kormánytól.
Csakhogy a hangzatos ígéretek mögött jóval összetettebb gazdasági valóság húzódik meg és nem biztos, hogy mindenki jól jár a kormányfő bejelentésével.
Ez már hétfőn rögtön megmutatkozott. Arra azonban talán még a miniszterelnök sem számított, hogy a béremelések bejelentése után pár órával milyen gyorsan türemkednek a felszínre az elégedetlen hangok.
- A Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete hétfő délután a Miniszterelnökség előtt demonstrált, mert a beígért 10,7 százalékos béremelést elégtelennek tartja. A szakszervezet szerint az emelés gyakorlatilag a nullával egyenlő. Az eseményen megjelenő Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért felelős miniszter felszólalását bekiabálások zavarták meg.
- Hasonló panaszáradat zúdult rá Pósfai Gábor belügyminiszterre, akinek a Facebook-oldalát lepték el az elégedetlen rendvédelmisek. A rendvédelmi szerveknél, köztük a rendőrségnél, a katasztrófavédelemnél és a büntetés-végrehajtásban 84 ezer alkalmazott fizetését átlagosan 15 százalékkal emelik meg – jelentette be a miniszter, ám nem várt fogadtatásban részesült. A hírt a Közszolgálati Rendőr Szakszervezet (KRSZ) éles kritikával fogadta. „Ettől a járőrök még az idén leszerelnek. A közbiztonságnak teljesen annyi. Minden ágazat többet kap” – jegyezte meg az egyik hozzászóló.
- A rendvédelmiseknél egy fokkal szerencsésebbnek mondhatják magukat az egészségügyi szakdolgozók, ők 17 százalékos emelést kapnak januártól. Ennek ellenére ők sem túl boldogok. „Fontos, hogy a szakdolgozói béremelés bekerült a költségvetésbe. Azt azonban nem hallgathatjuk el, hogy a bejelentés elmarad a várakozásoktól és a nekünk tett ígéretektől” – reagált Magyar Péter bejelentésére Facebook-bejegyzésében a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara. Ők azt kifogásolták, hogy hiába ígérte a kormány, hogy az egészségügyre fordítható 500 milliárd forintos keret legalább fele a szakdolgozói bérekre jut, a bejelentett összeg a keret felét sem éri el, raádásul a köztestülettel előzetesen nem egyeztetettek.
Pedig ők még kaptak valamit, nem úgy, mint azok a 40 fölötti édesanyák, akiknek jövőre törvény szerint szja-mentessé kellene válniuk. Magyar Péter ugyan azt ígérte, hogy megtartja a 25 év alattiak, valamint a három- és kétgyermekes anyák szja-mentességét, ám a 40 és 50 év közötti anyák esetében már arról beszélt, hogy erre nincs fedezet a költségvetésben, ezért ezt az intézkedést nem vezetik be.
Az a rendszer, amelyben néhány tízezer jól kereső, akár havi sok millió forintot kereső szülő teljes adómentességben részesül élete végéig, az mind költségvetési, mind igazságossági szempontból fenntarthatatlan
– jelentette ki Magyar Péter, hozzátéve, hogy a korábbi szabályozás szerinte visszaélésekhez vezetett, és demográfiai ösztönzőként sem működött. Az "igazságosság" jegyében azt is közölte, hogy bruttó egymillió forintig biztosítják csak az szja-mentességet, efölött 15 százalékos szja terheli majd a fizetéseket.
Hasonló sors vár az Orbán-kormány másik szent tehenére, a 14. havi nyugdíjra is, amelynek felépítését szintén leállítja a kormány. Az idei egy heti összeg után jövőre jönne a következő heti, bár itt nem mondta ki, de szavaiból kiderült, hogy ezt sem fizeti ki a kormány. Helyette 200 forintos Szép-kártyát kíván adni a nyugdíjasoknak felmenő rendszer 2030-ig, miközben a nyugdíjminimumot megemelik 28 500 forintról 120 000 forintig.
Nem úszta meg az Otthon Start Program sem, amelyről már augusztusban írtunk, hogy várhatóan kivégzi a kormány. Ez így is lett, januártól felváltja a Wekerle Plusz, amely a használt lakások vásárlása esetén 3 százalék helyett 5 százalékos fix kamatot tartalmaz, miközben az új lakás építésénél megtartotta a három százalékos hitelkimatot.
A kétgyermekes magyar családok végeredményben rosszabbul járhatnak
Bár a miniszterelnök arra hivatkozott, hogy soha nem látott családtámogatási intézkedéseket vezet be a Tisza-kormány, ha megnézzük, milyen juttatásokat szüntet meg közben, akkor már egészen más kép tárul elénk. A családi pótlék jelenleg:
- egy gyermek esetében 12 200 forint,
- két gyermeknél gyermekenként 13 300 forint,
- három gyermeknél gyermekenként 16 000 forint.
Tehát a duplázással 12 200, 26 600 és 48 000 forinttal kaphatnak többet a családok. Viszont azok az édesanyák, akik jövőre szja-mentesek lettek volna, ennél jóval nagyobb összeget buknak.
Például egy átlagkeresettel bejelentett kétgyermekes édesanya, akinek a bruttó fizetése 740 ezer forint, 111 ezer forinttal kapna többet kézhez jövőre. Azaz a dupla családi pótlék mellett is 85 ezer forintot bukik a kormány döntése nyomán.
Ráadásul még a minimálbéres édesanya estetében is, aki 48 ezer forint szja befizetés alól mentesülhetne, csak arra elegendő az intézkedés, hogy összegészében reálértéken ne veszítsen. Mindezt azért érdemes kiemelni, mert az államnak épp a kétgyermekeseket kellene jobban támogatnia, hogy megszülessen a harmadik, vágyott gyermek. A teljes termelékenységi ráta továbbra is nagyon alacsony, a 2,1-es érték elérése enélkül lehetetlen.
Annak pedig, hogy az állam az elmúlt 19 évben nem emelte a családi pótlékot, egyetlen oka van: az előző kormány elvetette a segélyalapú támogatási formákat, inkább olyan ösztönzőket vezetett be, amelyeket össze lehetett kapcsolni a foglalkoztatással. Többek között ez a politika eredményezte, hogy sikerült jelentősen bővítené a foglalkoztattságot, és olyan társadalami rétegek is bekapcsolódtak a munkaerőpiacra, akiket a korábbi segélyalapú támogatási formákkal nem lehetett ösztönözni.
Hasonló a helyzet a 14. havi nyugdíjjal is. Miközben a kormány megemeli a nyugdíjminimumot 28 500 forintról 120 ezer forintra, és érkezik a SZÉP-kártya első részlete, a másik kezével elvesz a nyugdíjasoktól, nem is keveset. Idén az átlagnyugdíj 264 ezer forint, ami azt jelenti, hogy jövő februárban nagyságrendileg 70 ezer forint pluszjuttatást kapnának a törvény szerint a nyugdíjasok. Ehelyett végül érkezik a SZÉP-kártya várhatóan 50 ezer forintos összege, azaz végeredményben rosszabbul járnak a nyugdíjasok. Az inflációkövető nyugdíjemelés miatt ráadásul jövőre alig, mindössze 3 százalékkal emelkednek majd az öregségi nyugdíjak, ez mintegy 8000 forintos emelést jelenthet átlagosan.
Az adójóváírás és a 9 százalékos szja miatt csökkenhet a bérdinamika
Szintén a bejelentés része volt az szja-csökkentése 9 százalékra a legkisebb keresetűek esetén. Ez nagyságrendileg 2 millió főnek jelent nettó fizetésemelkedést. Azt ugyanakkor érdemes hozzátenni, hogy nem véletlen egyszerűsítette az előző kormány a szja-rendszert. Az adójóváírás egyrészt rendkívül bonyolulttá teszi a szisztémát, másrészről erősíti a szürke gazdaságot. A nagyobb baj pedig, hogy lassítja a bérdinamikát. Azaz hiába nő a nettó fizetés 5-6 százalékkal, ha közben a bruttó béremelkedés beesik 5 százalék alá, azzal lényegében a munkavállalók ugyanott vannak, mint a korábbi években, amikor rendre 10 százalék körül nőttek a keresetek.