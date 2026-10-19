Költségvetés 2027

Nyugdíjasok, családosok, itt a feketeleves: Magyar Péter súlyos megszigorításokat jelentett be a 2027-es költségvetésben – egyáltalán nem rózsaszín minden

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Magyar Péter bejelentette: duplájára nő a családi pótlék 2027-től – több mint egymillió magyar családot érint

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Megduplázza a családi pótlékot a Tisza-kormány: az emelés 2027-től több mint egymillió családot és mintegy 1,7 millió gyermeket érinthet. Magyar Péter elmondta: a kormány 300 milliárd forinttal több forrást különít el az intézkedésre, így egy kétgyermekes család éves szinten 319 200 forinttal kaphat többet.
Gergely Máté
2026.10.19, 14:07
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Egy lépésben megduplázza a családi pótlék összegét 2027-től a Tisza-kormány – jelentette be Magyar Péter a jövő évi költségvetés bemutatásán. A miniszterelnök szerint az intézkedéshez mintegy 300 milliárd forintnyi többletforrást különítenek el, az emelés pedig több mint egymillió családot érint.

Magyar Péter bejelentette: duplájára nő a családi pótlék 2027-től – több mint egymillió magyar családot érint
Magyar Péter bejelentette: duplájára nő a családi pótlék 2027-től – több mint egymillió magyar családot érint / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb rendelkezésre álló havi adata ennél pontosabb képet ad: 

2026 júliusában 1 036 044 család részesült családi pótlékban, összesen 1 704 501 gyermek után.

Vagyis a támogatás megduplázása jelenlegi létszám mellett több mint 1,7 millió gyermek után jelentene magasabb havi kifizetést. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a családi pótlék összege 19 éve nem emelkedett. A jelenlegi szabályok szerint egy gyermeket nevelő család havi 12 200 forintot kap, ez 2027-től 24 400 forintra nőne. Ez havonta 12 200, egy teljes év alatt pedig 146 400 forintos pluszt jelentene.

Két gyermek esetében a jelenlegi havi 26 600 forintos összeg 53 200 forintra emelkedik. Egy ilyen család így havonta 26 600 forinttal, éves szinten pedig 319 200 forinttal kapna többet.

300 milliárd forintba kerül a duplázás

A kormány számítása szerint a családi pótlék megduplázása körülbelül 300 milliárd forinttal növeli a költségvetés kiadásait 2027-ben. Az emelt összeget nem egyszeri támogatásként, hanem januártól minden hónapban folyósítanák.

A KSH havi adatai alapján a családi pótlékban részesülők száma idén folyamatosan emelkedett: 

  • januárban 1,023 millió család és 1,678 millió gyermek szerepelt a statisztikában, 
  • júliusra pedig már 1,036 millió család és több mint 1,704 millió gyermek.

A 2027-es költségvetés egyik legnagyobb új családpolitikai kiadása így a családi pótlék emelése lehet. A bejelentés alapján a változás automatikusan érintené a támogatásra jogosult családokat, az új összegeket pedig 2027 elejétől fizetnék.

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Magyar Péter a 2027-es költségvetést az „igazságosság és a fejlődés költségvetésének” nevezte, melynek szerinte egyszerre kell javítania a gazdaság állapotán és kezelnie a korábbi években felhalmozódott társadalmi problémákat. A miniszterelnök külön kiemelte az egészségügyi és oktatási dolgozókat, az alacsony keresetűeket, a nyugdíjasokat, a családokat és a kisvállalkozókat mint olyan csoportokat, amelyek helyzetén javítani szeretnének. Korábban már bejelentették, hogy 

az egészségügy finanszírozását 500 milliárd forinttal növelnék, ebből többek között a várólisták csökkentésére és szakdolgozói béremelésekre jutna. 

A kormány közben a költségvetési hiány mérséklését, lehetőség szerint az államadósság csökkentését és tartós gazdasági növekedést is célként jelölte meg, vagyis a pluszkiadásokat szűk költségvetési mozgástér mellett kell kigazdálkodnia. Magyar Péter korábban azt is jelezte, hogy nem általános „osztogatásra” készülnek, hanem az állam működésén spórolnának, illetve a milliárdosoktól és a nagy szennyező vállalatoktól csoportosítanának át forrásokat. 

A kabinet szakítana azzal a gyakorlattal is, hogy már hónapokkal korábban elfogadják a következő évi büdzsét: Kármán András szerint az őszi benyújtás pontosabb gazdasági adatokra épülhet, és kevesebb későbbi módosítást tehet szükségessé. A tervezetet még ezen a héten megküldik a Költségvetési Tanácsnak, az Országgyűlés elé pedig október végén kerülhet.

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