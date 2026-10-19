Egy lépésben megduplázza a családi pótlék összegét 2027-től a Tisza-kormány – jelentette be Magyar Péter a jövő évi költségvetés bemutatásán. A miniszterelnök szerint az intézkedéshez mintegy 300 milliárd forintnyi többletforrást különítenek el, az emelés pedig több mint egymillió családot érint.

Magyar Péter bejelentette: duplájára nő a családi pótlék 2027-től – több mint egymillió magyar családot érint / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb rendelkezésre álló havi adata ennél pontosabb képet ad:

2026 júliusában 1 036 044 család részesült családi pótlékban, összesen 1 704 501 gyermek után.

Vagyis a támogatás megduplázása jelenlegi létszám mellett több mint 1,7 millió gyermek után jelentene magasabb havi kifizetést. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a családi pótlék összege 19 éve nem emelkedett. A jelenlegi szabályok szerint egy gyermeket nevelő család havi 12 200 forintot kap, ez 2027-től 24 400 forintra nőne. Ez havonta 12 200, egy teljes év alatt pedig 146 400 forintos pluszt jelentene.

Két gyermek esetében a jelenlegi havi 26 600 forintos összeg 53 200 forintra emelkedik. Egy ilyen család így havonta 26 600 forinttal, éves szinten pedig 319 200 forinttal kapna többet.

300 milliárd forintba kerül a duplázás

A kormány számítása szerint a családi pótlék megduplázása körülbelül 300 milliárd forinttal növeli a költségvetés kiadásait 2027-ben. Az emelt összeget nem egyszeri támogatásként, hanem januártól minden hónapban folyósítanák.

A KSH havi adatai alapján a családi pótlékban részesülők száma idén folyamatosan emelkedett:

januárban 1,023 millió család és 1,678 millió gyermek szerepelt a statisztikában,

júliusra pedig már 1,036 millió család és több mint 1,704 millió gyermek.

A 2027-es költségvetés egyik legnagyobb új családpolitikai kiadása így a családi pótlék emelése lehet. A bejelentés alapján a változás automatikusan érintené a támogatásra jogosult családokat, az új összegeket pedig 2027 elejétől fizetnék.

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Magyar Péter a 2027-es költségvetést az „igazságosság és a fejlődés költségvetésének” nevezte, melynek szerinte egyszerre kell javítania a gazdaság állapotán és kezelnie a korábbi években felhalmozódott társadalmi problémákat. A miniszterelnök külön kiemelte az egészségügyi és oktatási dolgozókat, az alacsony keresetűeket, a nyugdíjasokat, a családokat és a kisvállalkozókat mint olyan csoportokat, amelyek helyzetén javítani szeretnének. Korábban már bejelentették, hogy

az egészségügy finanszírozását 500 milliárd forinttal növelnék, ebből többek között a várólisták csökkentésére és szakdolgozói béremelésekre jutna.

A kormány közben a költségvetési hiány mérséklését, lehetőség szerint az államadósság csökkentését és tartós gazdasági növekedést is célként jelölte meg, vagyis a pluszkiadásokat szűk költségvetési mozgástér mellett kell kigazdálkodnia. Magyar Péter korábban azt is jelezte, hogy nem általános „osztogatásra” készülnek, hanem az állam működésén spórolnának, illetve a milliárdosoktól és a nagy szennyező vállalatoktól csoportosítanának át forrásokat.