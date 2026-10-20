Besült Magyar Péter jóléti ígérgetése: újabb dolgozók fakadtak ki a kormány béremelési tervén – „A szakdolgozók nem ezt várták!”
„A szakdolgozók nem ezt várták! A miniszterelnök ma ismertette a 2027-es költségvetést. Eszerint jövőre átlagosan 17 százalékkal emelkedik az egészségügyi szakdolgozók bére. Az állami egészségügy 510 milliárd forint többletforrást kap, ebből 192 milliárd forint jut a dolgozók béremelésére. Fontos, hogy a szakdolgozói béremelés bekerült a költségvetésbe. Azt azonban nem hallgathatjuk el, hogy a bejelentés elmarad a várakozásoktól és a nekünk tett ígéretektől” – reagált Magyar Péter bejelentésére hétfő este közzétett Facebook-bejegyzésében a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara.
Közleményükben azt írták, hogy a szakdolgozók a korábbi ígéretnek megfelelően azt várták, hogy az egészségügyre fordítható 500 milliárd forintos keret legalább fele a szakdolgozói bérekre jut. A bejelentett összeg a keret felét sem éri el.
„Ígéretet kaptunk arra is, hogy a bérfejlesztésre nagy eséllyel még idén sor kerül. Ezt sem látjuk: az emelés csak 2027-ben jön, és egyelőre azt sem tudjuk, melyik hónaptól. Az is nyitott kérdés, hogyan oszlik meg az átlagos 17 százalék a különböző munkakörök és pályaszakaszok között. A MESZK, a szakdolgozók szakmai köztestülete az ígéretek ellenére nem kapott meghívást az egyeztetésekre. A több mint 100 ezer szakdolgozót érintő döntések előkészítéséből nem maradhat ki az a kamara, amely őket képviseli” – emelték ki.
A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara azt kéri a kormánytól, hogy a korábbi ígéreteknek megfelelően:
- az 500 milliárd forint legalább fele a szakdolgozói bérekre jusson,
- az emelés még az idén valósuljon meg,
- a kamarát vonják be a részletek kidolgozásába.
„Nem az elutasítás a célunk. Ha a részletek kidolgozása során egyes területeken érdemi előrelépés születik, azt elismerjük és támogatjuk. A végső értékelést a pontos számok ismeretében tesszük meg, és ehhez készek vagyunk a közös munkára. A szakdolgozók nélkül nincs ellátás. Továbbra is minden fórumon kiállunk azért, hogy munkájuk valódi megbecsülést kapjon” – zárták közleményüket.
Ez gyors volt: Magyar Péter alighogy bejelentette a nagy béremelést, azonnal tüntettek a Miniszterelnökségnél, Tarr Zoltánnak is bekiabáltak − „Ilyen szépen megfogalmazott nulla százalékos béremelést még nem hallottam”
Hétfőn kiderült, hogy a közszféra több ágazatában is béremelések jönnek, azonban nem mindenki elégedett a kormány 2027-re vonatkozó terveivel. A Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete (KKDSZ) Budapesten, a Miniszterelnökségnél tartott tüntetést 16 órától.
A szervezők szerint a Magyar Péter által bejelentett, nettó 10,7 százalékos keresetnövekedés nem oldja meg az ágazat problémáját, a döntéssel pedig tovább nyílik az olló a közszférán belül. Habár a Tisza Párt a választási kampány során a kulturális ágazatban 25 százalékos általános béremelést és többéves bérpálya kialakítását vállalta, a 2027-es költségvetés tervezete szerint ennél jóval alacsonyabb mértékű béremelés jöhet.
Nemcsak a kulturális dolgozók elégedetlenek: a rendvédelmi szerveknél, köztük a rendőrségnél, a katasztrófavédelemnél és a büntetés-végrehajtásban alkalmazott 84 ezer ember sem lehet maradéktalanul boldog. Az ő keresetüket átlagosan 15 százalékkal emelik meg − közölte Pósfai Gábor belügyminiszter, aki hozzátette, hogy a magasabb fizetéssel rendelkezők átlagosan 13 százalékra, míg az alacsonyabb bérsávba esők akár több mint 20 százalékra számíthatnak.