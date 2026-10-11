A Tisza-kormány újraírta a szabályokat: jaj a cégeknek, akik megszegik – több mint kétszeresére növelték a büntetést

Ötmilliárd forintra emeli a kormány a környezetszennyező nagyvállalatokra kiszabható környezetvédelmi bírság felső határát a korábbi kétmilliárd forintról. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette a szigorítást, amely az árbevételhez kötött bírságolást és a magánszemélyekre vonatkozó hulladékgazdálkodási büntetések emelését is magában foglalja.

Magyr Péter szerint a környezetszennyező nagyvállalatoknak a jövőben jóval magasabb bírságokkal kell számolniuk / Fotó: NurPhoto via AFP

Brutálisan megemeli a kormány a környezetszennyező vállalatokra kiszabható környezetvédelmi bírság felső határát a korábbi kétmilliárd forintról. Magyar Péter miniszterelnök közleményben jelentette be a szigorítást, amely a vállalatok árbevételéhez igazodó bírságolást is előírja.

A vállalásunknak megfelelően jelentősen szigorítunk a környezetvédelmi szabályokon: a szennyező nagyüzemek kapcsán ötmilliárd forintra emeljük a kiszabható bírságot. Elég volt a következmények nélküli szennyezésből!

– írta a miniszterelnök a Facebook-oldalán.

A most kihirdetett szabályok két fontos elemmel változtatják meg a bírságolás kereteit:

jelentősen megemelik a kiszabható legmagasabb összeget;

és a vállalatok nettó árbevételéhez kötik a minimumot.

A péntek este megjelent Magyar Közlönyben kihirdetett szabályok a legalább ötmillió forintos büntetés mellett a 0,5 százalékos árbevételi küszöb is meghatározó, a felső határ pedig ötmilliárd forint lesz. A kormány ezzel a korábbiaknál magasabb pénzügyi következményeket rendel a környezetszennyezéshez, mivel a korábbi szabályozás még kétmilliárd forintos plafont alkalmazott.

A változtatás a természetes személyekre vonatkozó hulladékgazdálkodási bírságot is érinti. Ennek felső határa a jövőben 50 millió forint lehet. Az új rendelkezések a kihirdetésüket követő 16. napon, október 25-én lépnek hatályba.

Magyar Péter: felelősségre kell vonni a szennyezőket

A kormányfő már szeptember elején jelezte, hogy a kormány szigorítani készül a környezetvédelmi bírságokon. Akkor egy sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy hamarosan döntés születhet az ügyben. A miniszterelnök indoklása szerint a korábbi büntetések nem jelentettek kellő visszatartó erőt a nagyvállalatok számára, mivel azok összege túl alacsony volt.