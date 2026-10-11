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A Tisza-kormány újraírta a szabályokat: jaj a cégeknek, akik megszegik – több mint kétszeresére növelték a büntetést

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Újabb szigorításról döntött a kormány: a vállalatok akár ötmilliárd forintos bírságot is kaphatnak, ha megsértik a környezetvédelmi előírásokat. Magyar Péter korábbi ígéretének megfelelően emelik a büntetési tételeket, miközben a magánszemélyekre vonatkozó bírságmaximum is változik.
VG
2026.10.11, 11:45
Frissítve: 2026.10.11, 11:45
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Ötmilliárd forintra emeli a kormány a környezetszennyező nagyvállalatokra kiszabható környezetvédelmi bírság felső határát a korábbi kétmilliárd forintról. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette a szigorítást, amely az árbevételhez kötött bírságolást és a magánszemélyekre vonatkozó hulladékgazdálkodási büntetések emelését is magában foglalja.

Magyar Péter
Magyr Péter szerint a környezetszennyező nagyvállalatoknak a jövőben jóval magasabb bírságokkal kell számolniuk / Fotó: NurPhoto via AFP

Brutálisan megemeli a kormány a környezetszennyező vállalatokra kiszabható környezetvédelmi bírság felső határát a korábbi kétmilliárd forintról. Magyar Péter miniszterelnök közleményben jelentette be a szigorítást, amely a vállalatok árbevételéhez igazodó bírságolást is előírja.

A vállalásunknak megfelelően jelentősen szigorítunk a környezetvédelmi szabályokon: a szennyező nagyüzemek kapcsán ötmilliárd forintra emeljük a kiszabható bírságot. Elég volt a következmények nélküli szennyezésből!

– írta a miniszterelnök a Facebook-oldalán.

A most kihirdetett szabályok két fontos elemmel változtatják meg a bírságolás kereteit:

  • jelentősen megemelik a kiszabható legmagasabb összeget;
  • és a vállalatok nettó árbevételéhez kötik a minimumot.

 A péntek este megjelent Magyar Közlönyben kihirdetett szabályok a legalább ötmillió forintos büntetés mellett a 0,5 százalékos árbevételi küszöb is meghatározó, a felső határ pedig ötmilliárd forint lesz. A kormány ezzel a korábbiaknál magasabb pénzügyi következményeket rendel a környezetszennyezéshez, mivel a korábbi szabályozás még kétmilliárd forintos plafont alkalmazott.

A változtatás a természetes személyekre vonatkozó hulladékgazdálkodási bírságot is érinti. Ennek felső határa a jövőben 50 millió forint lehet. Az új rendelkezések a kihirdetésüket követő 16. napon, október 25-én lépnek hatályba.

Magyar Péter: felelősségre kell vonni a szennyezőket

A kormányfő már szeptember elején jelezte, hogy a kormány szigorítani készül a környezetvédelmi bírságokon. Akkor egy sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy hamarosan döntés születhet az ügyben. A miniszterelnök indoklása szerint a korábbi büntetések nem jelentettek kellő visszatartó erőt a nagyvállalatok számára, mivel azok összege túl alacsony volt.

A most kihirdetett szabályozás a bírságplafon jelentős emelésével és az árbevételhez kötött minimumösszeggel változtat ezen a rendszeren. A cégeknek így a környezetszennyezés miatt kiszabható büntetésnél nemcsak az ötmilliárd forintos felső határral, hanem az előző évi nettó árbevételük alapján meghatározott kötelező mértékkel is számolniuk kell.

Ezen fognak kiborulni a zöldek: Gajdos László bejelentette, nem hosszabbítja meg a kormány a fakitermelési moratóriumot

Lejár a fakitermelési moratórium, a kormány azonban nem hosszabbítja meg az intézkedést. Gajdos László szerint a magas ökológiai értékű, őshonos erdőállományokat ezután is szigorúan védik, a védett erdőkben pedig a tarvágás továbbra is tilos.

 

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Fenntarthatóság
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Tisza-kormány
környezetszennyezés
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