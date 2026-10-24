Különadó: Magyar Péter érdemi egyeztetést ígért, pikírt választ adott: egy rövid röhögőfejes Facebook-kommenttel válaszolt a kereskedőknek

Október 23-án került a nyilvánosság elé Magyar Péter miniszterelnök és az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) közötti egyeztetési vita. A konfliktus előzménye Balázs Ildikó, az OKSZ főtitkárának október 22-én megjelent HVG-interjúja volt, amelyben a szakember a kereskedelmi vállalkozásokra nehezedő szabályozási terhekről beszélt. Balázs Ildikó szerint csalódást jelentett, hogy a kormány a kiskereskedelmi különadó módosításáról nem folytatott előzetes egyeztetést az érintett szakmai szervezetekkel. A főtitkár azt szeretné elérni, hogy a vállalkozások ne a Magyar Közlönyből értesüljenek az új szabályokról, hanem már azok előkészítésében részt vehessenek.

Magyar Péter a költségvetés részleteiről nem egyeztet az érdekvédőkkel, noha korábban ezt ígérte. Facebookon viszont üzen nekik Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az Index október 23-i beszámolója szerint Magyar Péter a HVG Facebook-oldalán, az interjúról szóló bejegyzés alatt reagált: „Ok, akkor majd kiírom a facebookra.” A kommentet a beszámoló szerint egy nevetős emoji is kísérte. A válasz azért vált politikai kérdéssé, mert a Tisza Párt választási programja korábban érdemi egyeztetéseket és megfelelő felkészülési időt ígért az adószabályok változtatásakor. Az egyeztetést egyébként több másik szakmai érdekképviselet is hiányolta az elmúlt napokban.

Kiskereskedők vitája Magyar Péter miniszterelnökkel

A vita lényegi kérdése a 2027-re bejelentett adóemelés. A kormány október 19-én ismertetett tervei szerint a kiskereskedelmi különadó egyik sávjában jelentősen nőne a fizetendő adó mértéke. A Világgazdaság korábbi elemzése szerint a módosítás körülbelül 3–3,5 ezer vállalkozást érinthet. A kormányzati indoklás egyenletesebb és igazságosabb ágazati adóterhelésről szól, míg a kereskedők azt állítják, hogy az emelés beruházásokat foghat vissza, és növelheti a vállalkozások költségeit. Fontos, hogy a 200 százalékos emelés az adott adósáv kulcsára vonatkozik, nem azt jelenti, hogy minden érintett kereskedő teljes adófizetési kötelezettsége megháromszorozódik.

A szövetség már az október 20-i hivatalos közleményében jelezte: üdvözli az árrésstop tervezett megszüntetését, de csalódott a különadó emelése miatt. A kereskedők legfontosabb gazdasági érvei:

Beruházások: a különadó csökkentése forrásokat szabadíthatna fel üzletfejlesztésre, digitalizációra és energiahatékonysági beruházásokra.

Árak: az árrésstop kivezetése a szövetség szerint élénkítheti az akciós versenyt, a különadó azonban tovább növeli a kereskedők költségeit.

Tervezhetőség: az előzetes egyeztetés hiánya megnehezítheti a következő év üzleti és beruházási terveinek összeállítását.

A Világgazdaság szeptemberi interjújában Balázs Ildikó arról beszélt, hogy az árrésstop és a különadó eltörlésével akár tízmilliárd forintos nagyságrendű beruházások valósulhatnának meg az ágazatban. Ez jó visszautalási lehetőség, de feltételes vállalati lehetőségként, nem biztosan megvalósuló beruházásként kell kezelni.