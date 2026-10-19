Költségvetés 2027

Nyugdíjasok, családosok, itt a feketeleves: Magyar Péter súlyos megszigorításokat jelentett be a 2027-es költségvetésben – egyáltalán nem rózsaszín minden

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Nyugdíjasok, családosok, itt a feketeleves: Magyar Péter súlyos megszigorításokat jelentett be a 2027-es költségvetésben – egyáltalán nem rózsaszín minden

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Magyar Péter miniszterelnök a 2027-es költségvetési törvényjavaslatot bemutató parlamenti felszólalásában több jóléti intézkedést is bejelentett, ám sokan csalódhatnak. A kormányfő ugyan nem mondta ki egyértelműen, de a bejelentettek alapján úgy tűnik, hogy jövőre nem folytatódik az előző kormány által megkezdett 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetése, és a kétgyermekes, 40 és 50 év közötti édesanyák sem részesülnek az ígért szja-mentességben. Mindez különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy Magyar Péter a választási kampányban még az Orbán-kormány korábbi vállalásainak teljesítését ígérte.
Járdi Roland
2026.10.19, 14:24
Frissítve: 2026.10.19, 14:48
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Sem a 14. havi nyugdíj következő egy heti összegét, sem a kétgyermekes anyák szja-mentességét nem folytatja tovább a Tisza-kormány – ez derült ki a miniszterelnök mai bejelentéséből. Magyar Péter miniszterelnök a parlament plenáris ülésén napirend előtti felszólalásában mutatja be a 2027-es költségvetési törvényjavaslat főbb elemeit. A kormányfő bejelentése azonban sokak számára érhet fel egy arcul csapással.

Magyar Péter
Nyugdíjasok, családosok, itt a feketeleves: Magyar Péter súlyos megszigorításokat jelentett be a 2027-es költségvetésben – egyáltalán nem rózsaszín minden Fotó: AFP

Nyugdíjasok, családosok, itt a feketeleves: Magyar Péter súlyos megszigorításokat jelentett be a 2027-es költségvetésben – egyáltalán nem rózsaszín minden

Magyar Péter a beszédét a pozitív hírekkel kezdte, elsőként azt közölte, hogy 9 százalékra csökkenti a kormány jövőre a minimálbéresek szja-fizetési kötelezettségét, 608 ezer forint jöveledem alatt mindenkinek fog csökkenni az adója, ami majdnem 2,5 millió magyar állampolgárt érint. Ezen felül egy lépésben megduplázzák a családi pótlékot 2027-től. A számok szintjén ez azt jelenti, hogy egymillió család 1,6 millió gyermekre kap kétszer annyi pénzt, mint eddig. Ez 300 milliárd forintba kerül a költségvetésnek. 

A miniszterelnök ugyan azt ígérte, hogy megtartja 25 év alattiak, a három- és kétgyermekes anyák szja-mentességét, ám a 40 és 50 közötti anyák esetében már arról beszélt, hogy erre nincs fedezet a költségvetésben, ezért ezt az intézkedést nem vezetik be.

„Az a rendszer, amelyben néhány tízezer jól kereső, akár havi sok millió forintot kereső szülő teljes adómentességben részesül élete végéig, az mind költségvetési, mind igazságossági szempontból fenntarthatatlan” – jelentette ki Magyar Péter, hozzátéve, hogy a korábbi szabályozás szerinte visszaélésekhez vezetett, és demográfiai ösztönzőként sem működött. Az "igazságosság" jegyében azt is közölte, hogy bruttó egymillió forintig biztosítják csak az szja-mentességet, efölött 15 százalékos szja terheli majd a fizetéseket.

Elvesz 70 ezer forintot minden nyugdíjastól a Tisza-kormány

A 14. havi nyugdíj felépítését is leállítja a kormány, ezt az előző kabinet kezdte el felépíteni, így az első heti összeget idén kapták meg a nyugdíjasok. Jövőre jönne a következő heti, bár itt nem mondta ki, de szavaiból kiderült, hogy ezt nem fizeti ki a kormány.

Mivel idén 264 ezer forint az átlagnyugdíj Magyarországon, ez a döntés azt jelenti, hogy nagyságrendileg 70 ezer forinttól esik jövőre egy nyugdíjas átlagosan.

Helyette 200 forintos Szép-kártyát kíván adni a nyugdíjasoknak felmenő rendszer 2030-ig, miközben a nyugdíjminimumot megemelik 28 500 forintról 120 000 forintig. Az viszont nem derült ki, hogy jövőre átlagosan mennyivel emelkednek a nyugdíjak Magyarországon, csak annyit mondott, hogy inflációkövető emelést biztosítanak. A miniszterelnök tájékoztatása szerint a nyugellátások emelésére 123 milliárd, a nyugdíjas SZÉP-kártyára további 90 milliárd forintot különítenek el. A kisnyugdíjak felzárkóztatására, az inflációkövető nyugdíjemelésre és a SZÉP-kártyára együttesen 449 milliárd forintot fordítanak.

A kormányfő bejelentése ugyanakkor élesen szembenáll azzal, amit korábban mondott. A kampányban még azt ígérte, hogy teljesíti az előző kormány vállalásait.

Ahogy beszámoltunk róla, a napirend előtti felszólalásában Magyar Péter élesen bírálta az előző, Orbán Viktor vezette kormány tizenhat éves tevékenységét. Úgy fogalmazott, hogy a korábbi hatalom a kivételezett gazdasági szereplők érdekeit szolgálta, a társadalom jelentős részét pedig magára hagyta. A miniszterelnök szerint az új költségvetésnek ezért a korábbi évek társadalmi igazságtalanságainak orvoslását is szolgálnia kell. Külön kitért 

  • az egészségügyi és oktatási dolgozók, 
  • az alacsony keresetű munkavállalók, 
  • a nyugdíjasok, a családok 
  • és a kisvállalkozók helyzetére. 
    Szerinte ezek a társadalmi csoportok tartották működésben az országot, sok esetben saját anyagi áldozatokat vállalva az állami szolgáltatások hiányosságai miatt.

A kormányfő elismerte, hogy többen óva intették a kabinetet a társadalmi igazságtalanságok azonnali orvoslásától, tekintettel a magyar gazdaság nehéz helyzetére. Hozzátette, hogy ezeknek az aggodalmaknak is van alapjuk, ám a kormány a gazdaság rendbetételével párhuzamosan kíván hozzákezdeni a korábbi sérelmek jóvátételéhez.

Mint fogalmazott, „egy leharcolt, lerombolt, tönkretett, kirabolt országot örököltünk az előző hatalomtól”. Hozzátette, bár volt elképzelésük arról, milyen állapotban veszik át az országot, jelentősen alulbecsülték a korábbi években okozott károk mértékét. Szerinte a gazdaság stabilizálása önmagában is rendkívüli erőfeszítést igényel, miközben a kormány a társadalmi igazságtalanságokat is orvosolni szeretné.

A kormányfő összegzése szerint a családi pótlék megduplázása, a munkavállalók adócsökkentése és az anyák adómentességére bevezetett jövedelemhatár együttesen 500 milliárd forinttal javítja a családok és a munkából élők helyzetét 2026-hoz képest.

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Magyar Péter
miniszterelnök
szja-mentesség
nyugdíj
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