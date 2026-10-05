Ebben tévedett a Fidesz: nem baltával, hanem fűrésszel vágja le Magyar Péter az Orbán-kormány szent teheneit – az árrésstopok után jöhet a rezsicsökkentés és az szja-mentesség kivégzése is

Meg kell fontolni az árrésstop kivezetését, mert tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat – ezt mondta Magyar Péter miniszterelnök országjárásának legújabb állomásán a hétvégén Kisvárdán. A kormányfő szerint az árrésstop eredeti célja az élelmiszer-drágulás fékezése volt, de mellékhatásként lenyomta a mezőgazdasági felvásárlási árakat. Azt is állította, hogy az élelmiszerláncok az árrésstopból eredő veszteségeik miatt olcsóbb, gyengébb minőségű – példaként lengyel – termékeket hoznak be.

Ebben tévedett a Fidesz: nem baltával, hanem fűrésszel vágja le Magyar Péter az Orbán-kormány szent teheneit – szépen apránként jöhet a rezsicsökkentés és az szja-mentesség is Fotó: AFP

Ebben tévedett a Fidesz: nem baltával, hanem fűrésszel vágja le Magyar Péter az Orbán-kormány szent teheneit – szépen apránként jöhet a rezsicsökkentés és az szja-mentesség kivégzése is

A kormányfő bejelentése nem meglepetés, egyrészt a hazai inflációs szint miatt már várható volt, és a Magyar Nemzeti Bank egy ideje pedzegeti, másrészt van előzménye a kormány döntésének. Annak ellenére, hogy a kampányban még a Tisza Párt következetesen tagadta, hogy az elődje jóléti intézkedéseit megszüntetné, az utóbbi hónapokban több ezzel ellentétes döntést hozott.

Június közepén egy kormany.hu-ra feltöltött dokumentumból véletlen derült ki, egy több órás kormányzati sajtótájékoztató után, ahol egy szó sem esett, hogy több tízezer családnak emelkedhet meg Magyarországon a törlesztőrészlete, ugyanis a kamatstopot a kormány októbertől kivezeti. A pénzügyminisztérium azzal indokolta döntést, hogy a 2022 januárjában bevezetett intézkedés jelenlegi formájában nem tartható fenn és helyette a rászorultsági elvet érvényesítené.

De nem úszta meg a vállalkozók és a Széchenyi Kártya Program likviditási célú hiteleinél alkalmazott fix 3 százalékos kamata sem, ezt a tárca júniusban azonnali hatállyal szüntette be. A minisztérium akkor azzal érvelt, hogy a tapasztalatok szerint a forrásokat a vállalkozások egy része nem az elvárt célra használta fel, hanem állampapírokat vásárolt belőlük. Ezek után nem meglepő módon június 27-én a parlament megszavazta a védett üzemanyagárak kivezetését. Az intézkedés, amely március 9. óta volt érvényben és a olajár elszállásától védte a hazai autósokat az iráni háború kitörése után, 595 forinton maximálta a benzin és 615 forinton a gázolaj árát. Először még a Tisza is támogatta, sőt, fel is szólította az ügyvezető Orbán-kormányt, hogy hosszabbítsa meg, később kihátrált mögüle.

Valamennyi kormányzati döntésben van egy közös pont: bár mindegyiket az előző Orbán-kormány idején vezették be, a Tisza-kormány nem egyik pillanatról a másikra számolta fel őket. Ehelyett apránként, lépésről lépésre építette le ezeket az intézkedéseket. Szemben azzal, amit a Fidesz is várt, a végeredmény mindenesetre ugyanaz.

Ráadásul számtalan ilyen intézkedés van, aminek sorsa bizonytalan. Ezek közé tartozik a kétgyermekes anyák szja-mentessége is, ami jövőre 40 év és az 50 év közöttiekre is kiterjedne, illetve a 14. havi nyugdíj felépítése. Ahol azonban leginkább rezeg a léc az árrésstopok mellett, az az Otthon Start.